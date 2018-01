Bývalý náměstek Robert Plaga na ministerstvu školství změnil jen vizitku a kancelář. V prosinci se stal devatenáctým porevolučním ministrem. Jako člen menšinové vlády Andreje Babiše je smířený s tím, že ve funkci nemusí být dlouho.

HN: S exministryní Kateřinou Valachovou jste úzce spolupracoval. V čem jste se shodovali a v čem budete jiný?

Ministerstvo školství má obrovskou setrvačnost. Vždy jsem vnímal negativně, když zde docházelo k překotným změnám v krátkém čase, bez toho, aby byly věci prodiskutovány. Jestli se něčeho chci vyvarovat, jsou to tato rychlá rozhodnutí. To se nebavíme jen o době, kdy tady působím, ale o práci pana ministra Dobeše nebo Chládka. Byly to z mého pohledu odstrašující příklady řízení resortu.

HN: Při svém nástupu jste mluvil o tom, že chcete prověřit společné vzdělávání − inkluzi. Uvažujete o jejím zrušení?

Většina dětí, kterých se inkluze týká, v běžných školách už byla. Jen se jim teď dostává nové podpory. S ohledem na to, že jsou to desítky tisíc dětí, je debata o zrušení inkluze naprosto lichá. Má smysl se bavit o tom, v jaké míře jim má být poskytována podpora nebo například jak ji co nejúčelněji dostat.

Robert Plaga (39) Na ministerstvu školství působí třetím rokem, od roku 2013 je členem hnutí ANO. Nastoupil jako politický náměstek, na starosti měl sekci vysokých škol, vědy a výzkumu. Právě Česká konference rektorů jej na ministra Andreji Babišovi navrhla poté, co současný premiér neúspěšně lovil v řadách šéfů vysokých škol. Jako ministr by chtěl mimo jiné zařídit, aby se na školách více vzdělávalo digitálně nebo aby asi za dva roky vznikla samostatná agentura pro sport. Chce se také podívat na pamlskovou vyhlášku a zmírnit ji tak, aby mohli o potravinách a nápojích nabízených ve školách více rozhodovat ředitelé.

HN: Na co se v rámci inkluze chcete zaměřit konkrétně?

Bylo by vhodné podívat se, jestli existují typy diagnóz, které jsou odsouzené k neúspěšné integraci. To může být zásah do inkluze, ale neznamená to její rušení. Pokud u některých typů diagnóz začlenění na školách selhává, měli bychom vést vážnou debatu o tom, zda je v zájmu dítěte, aby bylo v běžném vzdělávacím proudu.

HN: Na inkluzi letos má jít stejně jako loni pět miliard. Říkal jste ale, že chcete provést její finanční a věcnou revizi. Kde jsou slabiny?

Co se týče financí, ministerstvo posílá na asistenty peníze podle předepsané normy, ale v terénu je jim vypláceno méně. To je jedna z otázek, které musíme vyřešit. Peníze nemizí, škola s nimi hospodaří, ale nejdou asistentovi pedagoga. Také co se týče peněz na nakupování pomůcek, měli bychom prověřit, zda se ministerstvo trefilo ve svém původním odhadu.

HN: Už teď se ale ukazuje, že není dost peněz na asistenty.

Mnoho rodičů čeká na rozhodnutí poraden, zda jim asistenta pro dítě poskytnou. Jak to chcete řešit?

Mám informace, že v mnoha případech se v poradnách nepřistupuje k tomu, aby to byl sdílený asistent, ale bere se jako asistent žáka. To je proti samotnému smyslu, jde o asistenta pedagoga. Neříkám, že je to možné u všech diagnóz, některé vyžadují, aby byl asistent u žáka, ale vím o případech, kde se asistent postará o žáka a poté velmi dobře funguje i v rámci třídy. To je ten správný přístup. Chci se podívat na to, jakým způsobem jsou přidělováni a jak to funguje v terénu.

Jsem přesvědčený, že jsme schopni s tím od září pomocí upravené vyhlášky něco udělat.

HN: Loni v listopadu se zvýšily tarifní platy učitelů o 15 procent, jaké máte další plány? Hnutí ANO slibovalo navýšení až o 50 procent na konci volebního období.

Rád bych to spojil s debatou o navyšování platů na vysokých školách. Každoroční navyšování je podle mého lepší než jednou za čas jednorázový výstřel. Speciální podporu bych chtěl zachovat pro fakulty vzdělávající učitele. Do systému musí být podle propočtu dolito téměř 40 miliard korun.

HN: Čtyřicet miliard každoročně?

Abychom zvedli na konci volebního období platy o 50 procent oproti dnešku, musí dojít k meziročním nárůstům, které na konci dosáhnou 40 miliard. Když si vezmeme průměrný plat učitele, který je asi 29 tisíc, bylo by to po čtyřech až pěti letech 45 tisíc korun. Když se podíváte na všechny strany a hnutí, říkají, že učitelům má být přidáno. Konečně si uvědomujeme, že alfou a omegou budoucího úspěchu této země je školství.

HN: Myslíte si, že vysoký plat kantory přitáhne k oboru?

Nízké platy se musí navyšovat ruku v ruce s netarifní složkou. Pak budeme schopni zaručit, že učitelské povolání získá na atraktivitě. Vždyť jen 50 procent absolventů pedagogických fakult jde do praxe. Není to pouze o penězích, ale je to také o penězích. Prestiž a atraktivita jsou dvě slova, která by měla být s učitelským povoláním spojena, a byť to tak často v médiích nevypadá, v mých očích povolání prestiž má.

HN: Problém s učiteli začíná ale už na fakultách…

Řada lidí, kteří odcházejí bez toho, že by si to na školách zkusili, jde za platem jako první vějičkou, která je po studiu potká. Věřím, že lepší podmínky na fakultách a lepší peníze natáhnou i lidi do praxe.