Ve dvě hodiny odpoledne se jedna z hal na okraji průmyslového parku v plzeňských Borech začne zaplňovat desítkami lidí. Postávají u stolů, popíjejí kafe, občas se jdou podívat k monitoru s rozpisem. A dovnitř zatím vjíždí jeden nový mercedes za druhým − střídají se tu menší limuzína třídy C se svou větší sestrou E či luxusní koráb S se sportovním kupé GLE. Jakmile je zkontrolují technici, do vozu si sedne někdo z čekajících šoférů a vyrazí na další osmihodinovou šichtu.

Během té musí s vozem dodržet určenou trasu a splnit předepsané pokyny a testovací program. Stále dokola, směnu po směně. Data se sbírají do počítače, který leží v kufru. Pro případ, že bude třeba imitovat cestu po amerických či asijských silnicích, jsou v areálu k dispozici nádrže s benzinem z celého světa, aby testy byly co nejvěrnější.

"Tohle představuje asi dvanáct procent našeho byznysu," říká Martin Novotný, provozní ředitel společnosti MBtech Bohemia, které komplex se třemi halami v Daimlerově ulici patří. Nejde o místopisnou náhodu, firma v polovině 90. let vznikla jako vývojové středisko Mercedesu a výrobcem luxusních aut byla vlastněna až do roku 2012, kdy v ní majoritu získal francouzský koncern Akka Technologies, Němcům zůstalo 35 procent. "Mercedes dnes představuje už jen asi pětinu našich zakázek, celkem máme na sto klientů," dodává Novotný, který do firmy přišel hned po vysoké škole v roce 1999 jako konstruktér.

850 milionů korun byly tržby společnosti MBtech Bohemia v roce 2017. Zisk po zdanění se pohyboval zhruba na úrovni 10 procent tržeb, tedy kolem 80 milionů korun. 900 lidí Zhruba tolik lidí pracuje pro MBtech Bohemia. Z nich je 540 stálých zaměstnanců, externistů jsou zhruba čtyři stovky. 15 tisíc lidí pracuje po celém světě pro majoritního vlastníka MBtech Bohemia, francouzský koncern Akka Technologies.

Samořiditelná budoucnost

MBtech Bohemia měla v loňském roce tržby kolem 850 milionů korun, zisk po zdanění se pohyboval na úrovni 80 milionů korun. Společnost má 540 kmenových zaměstnanců a bezmála čtyři stovky dalších spolupracovníků včetně dvou set řidičů jak pro dlouhodobé testování předsériových vozů, někdy maskovaných, tak pro dílčí funkční zkoušky, třeba nových senzorů. "Shánět lidi se nám naštěstí díky zajímavým projektům a celé řadě našich expertů daří, i když je to za dnešní situace náročné. Hodně spolupracujeme i se školami," vysvětluje ředitel.

Zákazníky podniku jsou firmy z celého světa, drtivou roli hraje autoprůmysl − Mercedes, BMW, Tatra, Volkswagen… "Můžete asi jmenovat jakoukoli značku pré­miových aut a je jisté, že pro ni něco děláme nebo jsme dělali," zdůrazňuje Novotný.

Funguje to zhruba následovně: například BMW potřebuje u zamýšleného elektrovozu pomoct při vývoji kabelových rozvodů, jichž jsou v autě kilometry. MBtech jsou ti, kteří něco takového dovedou, musí ovšem vyhrát v tendru. Mají velký záběr, nabízejí také vývoj motorů, prototypovou výrobu a v čím dál větší míře se zaměřují i na alternativní pohony. "Přechod na elektromobilitu je jednoznačný trend, nesmíme v tomto zaspat," říká Novotný.

Protože se ve světě autoprůmyslu stále silněji prosazují elektromotory a samořiditelné technologie, přivezla loni na podzim Akka Technologies do Česka svůj prototyp autonomního vozu Link & Go, aby jej předvedla veřejnosti. Vypadá jako dodávka ze sci-fi: uvnitř lidé sedí naproti sobě, vozidlo má futuristický volant, po straně kabiny svítí velká obrazovka, také vnější design odpovídá vizím pro budoucnost. "Podílelo se na něm několik lidí z našeho týmu, ukazuje to, co dokážeme," hlásí Novotný.

Vzhůru do oblak

Firma MBtech není však živa jen ze silničních vozů, přibližně pětina zakázek nespadá do automobilového průmyslu. Společnost má klienty i ze světa zemědělství, rozjíždí se také projekty pro Aero Vodochody. Ostatně francouzská matka je mimořádně silná právě v leteckém průmyslu. Větší diverzifikace a důraz na inovativní témata jsou pak to, co podle Novotného bude čekat firmu i letos, pokud si bude chtít udržet své postavení přední engineeringové společnosti a svou ziskovost.

V areálu na jihozápadním cípu Plzně také letos za několik desítek milionů korun postaví dvě nové haly o rozloze dvou tisíc metrů čtverečních. V těch stávajících už začíná být těsno − jedna slouží jako zázemí pro testování aut, další dvě připomínají malou továrnu. Je v nich třeba lis plastových dílů nebo několik frézek, včetně velké portálové, která dokáže na základě počítačové animace vytvořit z ocelové kostry obalené umělým dřevem model auta ve skutečné velikosti.

Nechybí ani laserový skener přesnosti nebo 3D tiskárna. "To už je dnes naprostá nutnost. Můžeme s její pomocí vytisknout díky spojování v podstatě neomezeně velké předměty," ukazuje vedoucí výroby MBtech Bohemia Štefan Bárta a v ruce si pohrává s nezačištěným výtiskem, který má být součástí přístrojové desky. "Nemohu vám ale říct, pro koho to je, to bude v autě, jež se na silnice dostane až za dva roky," směje se se svým šéfem Novotným.

Z konstruktéra šéfem: Martin Novotný do MBtech nastoupil po škole a vypracoval se až na provozního ředitele. Foto: HN – Jan Mudra

Související