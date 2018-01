Letos uplynou dva roky od referenda, v němž se Spojené království rozhodlo opustit Evropskou unii. Albion hlasoval o zdánlivě prosté otázce. Jednoduchost je však iluzorní. Formální vyjednávání o brexitu byl Londýn schopen zahájit až devět měsíců poté, tedy loni v březnu, a ani nyní není zřejmé, za jakých podmínek a kdy přesně se odchod z EU uskuteční.

Toto martyrium budiž inspirací i pro český euroskepticismus. Spojené království a jeho ekonomika mají ve světě váhu, brexit je ale tvrdý oříšek. Jak by si v takové situaci vedla země naší velikosti? Navíc, měřeno podílem exportů zboží a služeb na HDP je česká ekonomika takřka třikrát více otevřená světu než ta britská. Do EU proudí téměř 84 procent našeho exportu, pro Británii je význam EU coby trhu zhruba poloviční. Řešíme nyní řadu politických témat, pro investory by ale jediným citlivým tématem asi bylo zpochybnění perspektivy České republiky v EU.

"Ostatně soudím, že Kartágo musí být zničeno," říká klasická fráze. "Ostatně soudím, že k brexitu nakonec nedojde" mi coby parafráze přišlo za uplynulý rok a půl na mysl mnohokrát. Existuje bonmot, že brexit může být pro EU tou nejlepší reklamou. Uvidíme − a snad se sami zbytečně nevrhneme do stavu, kdy bude chybět odpověď na otázku "co dál".

