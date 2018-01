Růst cen bytů není téma jen Prahy či krajských měst. I v některých okresních městech byty meziročně podražují o desítky procent. Solidně se obchoduje s byty v Berouně, kde se jich za první tři čtvrtletí loňského roku prodaly desítky v developerských projektech i ve starších domech a jejich ceny se meziročně zvýšily o více než třetinu.

"Na úrovni okresních měst je pro mě překvapující vývoj cen například v Nymburku," komentuje Petr Hána, analytik v oddělení nemovitostí v poradenské firmě Deloitte. V meziročním porovnání vzrostly v tomto středočeském městě ceny bytů v řádu desítek procent, a to u všech typů nemovitostí − novostaveb, starších cihlových domů i paneláků.

Nymburk se podle makléřů potýká s nedostatkem bytů. "Realitní kanceláře se předhánějí, která klientovi nabídne za nemovitost nejvyšší částku, jen aby ji získala do prodeje. Tyto ceny už ani nejsou tržní," říká Roman Kotek, oblastní manažer Reality IQ pro pobočku Nymburk.

Jiří Jelínek, vedoucí pobočky M&M reality v Nymburku, přidává další důvod pro raketový růst cen bytů ve městě: výrazné zdražení bytů v Praze. "Méně movitá klientela pak vyhledává finančně přijatelnější možnosti pořízení bydlení s co nejlepší dostupností do Prahy," míní Jelínek. A Nymburk je dobře dostupný vlakem i po dálnici D11. Na jaře podle něj situace na trhu došla až do fáze, kdy bylo možné prodat takřka komukoliv cokoliv.

Grafika:

Podobný vývoj zaznamenal také Mělník nebo Mladá Boleslav. "Hlavním důvodem výrazného růstu je výskyt velkého zaměstnavatele, v tomto případě automobilky Škoda, pro kterou jsou spádovou oblastí i města v okolí," dodává Hána z Deloittu. S tím souhlasí rovněž Jan Koutný z kanceláře M&M reality. "Majitelé prodávaných bytů si tuto skutečnost plně uvědomují a reflektují na ni zvýšením požadované částky za prodej," podotýká Koutný.

Dvouciferným tempem rostou ceny bytů kvůli velké poptávce i v Karviné. "Lidé preferují byty v osobním vlastnictví, kterých je v Karviné nedostatek, zatímco v nabídce jsou ty družstevní," uvádí Marek Galuzska z pobočky Reality IQ. Hlavní kupní silou v Karviné jsou podle něj i přes stoupající ceny investoři, kteří kupují nemovitosti na dlouhodobý pronájem.

Jsou ale také lokality, kde ceny bytů stagnují nebo mírně klesají. Rovněž ne ve všech okresech je dostatečně velký počet transakcí na to, aby se daly dělat ze skokového růstu cen bytů závěry.

Například v Bruntále ceny bytů za poslední rok klesly. "Ceny místních nemovitostí ovlivňuje lokalita a technický stav, podobně jako kdekoliv jinde," popisuje Tomáš Brňák z bruntálské pobočky M&M reality. "Vzhledem k slabé výstavbě v Bruntále předpokládám, že ceny se budou držet na podobné úrovni jako v roce 2017," odhaduje další vývoj Brňák. Zatímco kvalitní byty v cihlové zástavbě a byty po kvalitní rekonstrukci si svou cenu podle něj udrží, panelové byty v původním stavu půjdou s cenou mírně dolů.

Paneláky nezřídka dotahují ceny bytů ve starších cihlových domech, a to kvůli obecné poptávce po bydlení i nízké nabídce bytů na prodej. Platí to pro krajská i okresní města. Ačkoliv bydlení v paneláku s sebou nese nevýhody, jako je nedostatek parkovacích míst, lidé je stále vyhledávají. "Ze všech částí trhu jsou nejlevnější a lidé při rozhodování o koupi bytu o nich v současné době při nynějších cenách musí uvažovat," míní Hána z Deloittu. Mezi kupci bytů v panelových domech převažují mladí lidé do 30 let. Nejvíce podle něj jejich ceny rostou v okolí velkých měst.

Související Infografika Ceny bytů