Mercedes-Benz ukáže nový model do terénu

Letitý off-road Mercedes-Benz třídy G se dočká nové generace. Po vzhledové stránce se toho moc nezmění, stále půjde o nejhranatější auto na trhu. Vůz určený pro zdolávání těžkého terénu ovšem nabídne ještě lepší schopnosti. Díky vyššímu podvozku, který se bude pohybovat 241 mm vysoko nad zemí, zvládne auto projet brodem hlubokým až 700 mm. S jízdou přes překážky má pomoci stálý pohon všech kol, sada uzávěr diferenciálů nebo redukční převodovka. Do práce se zapojí i chytrá elektronika. Auto nabídne také velmi luxusní interiér připomínající velký manažerský sedan Mercedes-Benz S. Pod kapotou se kromě šesti- a osmiválců objeví i dvanáctiválcový benzinový motor. Auto se předvede příští týden na autosalonu v Detroitu.

Tesla chystá nabíječku s restaurací a kinem

Majitelé elektromobilů musí často dlouho čekat, než se jim auta dobijí. I u superrychlých nabíječek pro vozy značky Tesla trvá dobití auta více než půl hodiny. Zakladatel kalifornské automobilky Elon Musk proto přišel s nápadem, jak fanoušky během čekání zabavit a ještě na tom trochu vydělat. Na svém twitterovém účtu oznámil, že chystá u jedné z nejnovějších nabíjecích stanic otevřít restauraci a kino v klasickém americkém stylu. Promítat se budou ukázky z oblíbených filmů. Po informaci, že Musk chystá do vesmíru vystřelit své vlastní auto, jde o další bizarní nápad výstředního miliardáře. Po zveřejnění tweetu se proto okamžitě strhla vlna reakcí od veřejnosti. Restaurace by se měla otevřít v oblasti Los Angeles, Musk ale nespecifikoval kde a kdy.

Hyundai Nexo na vodík slibuje dlouhý dojezd

Korejská automobilka předvedla nový vodíkový model. Auto jezdící na palivové články je nástupcem Hyundai ix35 Fuel Cell, které firma vyráběla v omezené produkci. Vzhledem k stále malému rozšíření vodíkových stanic se dá očekávat limitovaná výroba i u této novinky. Vůz s tvarem klasického kompaktního SUV pohání elektromotor o výkonu 120 kW, díky kterému by auto mělo zvládnout akcelerovat z nuly na 100 km/h za méně než 10 sekund. Samotné palivové články, které motor zásobují energií, mají výkon 95 kW. Doplněny jsou o sadu baterií. Celkem by auto mělo zvládnout na jedno natankování ujet až 800 kilometrů, což je o 210 km víc než u jeho předchůdce. Auto bude k dostání na vybraných trzích.

Kia brzy rozšíří nabídku o nový elektromobil

Na výstavě CES v americkém Las Vegas představila automobilka Kia svůj nový elektromobil. Model Niro už jezdí po silnicích s běžným spalovacím motorem a jako hybrid do zásuvky, nyní přibude ještě čistě elektrická verze Niro EV. Auto dostalo moderní baterie s lithium-polymerovou technologií. I díky ní mají větší kapacitu, konkrétně udrží 64 kWh elektrické energie. To výrazně zlepšuje dojezd vozu. Kia Niro EV by na jedno nabití měla ujet až 380 kilometrů. Tím by se mohla pustit do souboje s dalšími moderními elektromobily, které už podobný dojezd také nabízejí. Hlavním soupeřem se zřejmě stane nový Nissan Leaf. Kia Niro EV se také ještě letos objeví i v českých showroomech korejské automobilky. Cena a datum uvedení vozu na trh zatím ještě nejsou známé.