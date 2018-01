V německém průmyslu se šíří varovné stávky, které organizuje odborový svaz IG Metall. Pro svých 3,9 milionu členů požaduje šestiprocentní zvýšení mezd a pružnější pracovní dobu. V praxi by ale znamenala její zkrácení z dosavadních 35 až na osmadvacet hodin týdně pro značnou část zaměstnanců ve strojírenství a elektrotechnickém průmyslu.

IG Metall, který je silný nejenom početně, ale i finančně, byl v předchozích letech ve svých požadavcích zdrženlivý. Před zahájením důležitých jednání se zaměstnavateli, které začne ve čtvrtek v Bádensku-Württembersku, klíčové spolkové zemi, stupňuje svůj tlak.

Hlavní požadavky odborářů

IG Metall své mzdové požadavky zdůvodňuje tím, že Volkswagen, Siemens, Daimler a další firmy, kde působí, dosahují vysokých zisků. Argumentuje také zrychlujícím se tempem inflace.

3,9 milionu členů sdružuje IG Metall, který je silný nejenom početně, ale i finančně. Působí ve firmách, jako jsou například Volkswagen, Siemens či Bosch. To, co vyjedná, slouží jako vodítko pro celou ekonomiku. 2,6 procenta O tolik procent by se mohl letos oproti roku 2017 zvýšit německý HDP, předpovídá mnichovský Ústav pro hospodářský výzkum. Čilá konjunktura a nedostatek pracovních sil odborům při jednání nahrávají.

Odboráři rovněž prosazují, aby každý zaměstnanec mohl mít "individuální nárok" na zkrácení pracovní doby až na 28 hodin, a to po dobu dvou následujících let. Mzda by se přitom snížila jenom částečně. Kromě toho pracovník pečující například o starší rodiče nebo o děti do 14 let by měl od firmy dostávat příplatek 200 eur měsíčně.

Zaměstnavatelský svaz Gesamtmetall nemíní na uvedené požadavky přistoupit. Firmy se obávají, že osmadvacetihodinový pracovní týden by se mohl stát jakousi "normou", což by jim způsobilo značné potíže. "Už nyní se firmám nedostává lidí, které nutně potřebují k plnění zakázek. A bylo by ještě hůř," vyjádřil se na serveru Spiegel Online Rainer Dulger, předseda svazu Gesamtmetallu.

Zaměstnavatelé jsou ochotni lidem přidat dvě procenta a vyplatit jednorázovou prémii 200 eur. O zkrácení pracovní doby, které odbory prezentují jako "dočasné", nechtějí ani slyšet. "Pracovní doba v německém strojírenství a elektrotechnickém průmyslu patří k nejkratším na světě a náklady na pracovní sílu v západním Německu dosahují téměř 43 eur za hodinu," argumentuje Dulger.

Německé průmyslové firmy by podle něj uvítaly dohodu "o pružném modelu pracovní doby". Ten by jim umožnil prodloužit v případě potřeby na určitou dobu pracovní týden nad zákonem stanovených 40 hodin.

Šéf IG Metallu Jörg Hofmann sdělil, že čtyřdenní pracovní týden, jenž by platil všeobecně, jeho odborový svaz neplánuje. "Pracovní podmínky v podnicích se ale musí zlepšit s ohledem na zdravotní prevenci i sociální potřeby zaměstnanců," konstatuje Hofmann.

Expert na pracovní trh Enzo Weber tvrdí, že pro mnoho lidí není samotné zkrácení pracovního týdne příliš podstatné. "Většinou jsou spokojeni a jde jim spíše o to, aby mohli sami rozhodovat o svém týdenním pracovním režimu," uvádí Weber z Ústavu pro výzkum pracovního trhu (IAB).

Obě strany hrozí sankcemi

Nebude-li v jednání o zlepšení mzdových a pracovních podmínek dosaženo výrazného pokroku do konce ledna, pak odboráři vyhlásí novou čtyřiadvacetihodinovou varovnou stávku, nebo budou rovnou hlasovat o vyhlášení celostátních protestů.

Zaměstnavatelský svaz Gesamtmetall si už nechal vypracovat analýzu, jaké právní kroky by mohl v případě, že se situace vyhrotí, podniknout. V úvahu připadá soudní zákaz stávek nebo náhrada škody, kterou stávky firmám způsobí.

Ale německá média soudí, že firmy by u soudů nejspíš nepochodily. "V pracovním boji se váhy kloní na stranu odborů. Napovídá tomu například změna zákona, podle kterého firmy nesmí místo stávkujících zaměstnanců nasadit učně," píše Handelsblatt.