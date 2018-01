Máme novou sněmovnu, a tak začínají i nové tanečky kolem posílení pravomocí České národní banky. Pro centrální banku jako regulátora je nejdůležitější, aby mohla zasáhnout proti bankám, jež na její vkus poskytují hypotéky na příliš velkou část hodnoty nemovitosti. Takové úvěry ČNB považuje za potenciálně rizikové a již je poměrně rázně omezila doporučením, které banky vesměs respektují.

To centrální bankéři uznávají a kvitují, ale chtějí víc − přímou páku, kterou by mohli finančním ústavům takové úvěry vysloveně zatrhnout. "Abychom měli jistotu, že když dáme trhu konkrétní doporučení, že také platí," říká guvernér ČNB v rozhovoru, který zítra vyjde v časopise Ekonom.

Tím hlad po pravomocech nekončí. Ideálem pro centrální banku je, aby věděla o každičké půjčce, kterou si kterýkoli z deseti milionů Čechů kdy vezme.

Aby měla o trhu úvěrů pro fyzické osoby tak dokonalý přehled, jako má o firemních půjčkách.

Důvod? Opět stejný, snaha o superbezpečnost pro všechny časy. Kdyby ČNB měla databázi všech půjček, dokázala by podle Rusnoka předejít "úhybným manévrům" občanů, kteří v situaci, kdy jim banka nesmí půjčit tolik, kolik na nemovitost ve skutečnosti potřebují, vyrazí pro peníze jinam. Neděje se to sice nijak masově, ale co kdyby! Rusnok se odvolává na záměr Evropské centrální banky, ovšem sám připouští, že ta již od plánu pod tlakem Evropského parlamentu upustila.

Muž, který bude v guvernérské pracovně úřadovat ještě čtyři a půl roku, se snaží mírnit obavy, že regulace ČNB trh přidusí. Tento pátek, ve stínu prvního kola prezidentských voleb, se Rusnok sejde s ministryní financí Alenou Schillerovou a bude apelovat na uvědomělost politické reprezentace.

Dopředu uklidňuje, že když ČNB nové páky dostane, neznamená to, že je použije "v plné síle".

Ovšem naladění bankéřů z Příkopů je zřejmé: jsou to jen oni, kdo brání stabilitu a myslí na budoucí krize, ostatní se příliš soustřeďují na zisky a na bonusy. Banky chtějí půjčovat za každou cenu, do hypotečních makléřů se zase Rusnok pustil s argumenty, které by se hodily spíše na problémy kolem životního pojištění, s kterým se však ČNB tradičně babrat nechce. Když ale jde o banky, mohla by si centrální banka do štítu vepsat heslo Sešněrovat a chránit.

