Ten večer patří i jemu. Když Michal Horáček poprvé vystoupí na jeviště, uvítá ho vřelý a dlouhotrvající aplaus. Je zřejmé, že do pražského divadla Studio DVA nedorazili jen ctitelé hudebního skladatele Petra Hapky, kterého má program připomínat. Necelý týden před prezidentskými volbami přišlo mnoho diváků podpořit i Hapkova textaře, básníka, bývalého podnikatele a kandidáta na prezidenta Horáčka. Obklopený hudebníky a příznivci, oděný do tmavého obleku s kravatou, se zdá ve formě.

"Ano, jsem to já, vaše naděje na lepší budoucnost," prohlásí stejně jako na začátku svých četných besed. Místo rozpaků, které mohou u někoho podobná slova vyvolat, a následné politické agitace však kandidát číslo 2 s úsměvem dodá: "Mám samozřejmě na mysli budoucnost týkající se příštích dvou hodin."

Večer pak ovládnou Horáčkovy vtipné vzpomínky na Petra Hapku a jejich společné písně. Jen zřídka se do nich moderátorovi vmísí nečekaní hosté. "Potkal jsem jednoho chlapce, jmenoval se…," předstírá Horáček pár vteřin, že si nemůže vzpomenout, "Jiří Ovčáček," řekne a už jen vyslovení jména prezidentova mluvčího vyvolá salvu smíchu. "A ten mi vyčetl, že mám daleko k obyčejným lidem," zatváří se rozmrzele Horáček. "Nejde mi o tu vzdálenost, ale o to, že obyčejní lidé neexistují, každý přece máme svůj osobitý příběh," dodá jako úvod k představení dalšího interpreta. Zní to najednou přesvědčivěji, než když Horáček totéž prohlašuje na mítincích.

Čtyři profese Michala Horáčka Textař V klíčovém roce 1984 se dal dohromady se skladatelem Petrem Hapkou. Tvůrčí dvojice H+H poté odstartovala společnou úspěšnou dráhu albem Potměšilý host pro zpěvačku Hanu Hegerovou. Spolupráce trvala 30 let, např. na albu V penziónu Svět, které obsahuje známé písně jako S cizí ženou v cizím pokoji nebo Štěstí je krásná věc. Horáček má na kontě 14 alb, poslední s Lenkou Novou nazval Čtyřicítka. Novinář a spisovatel Nejdříve psal anglicky pro zahraniční noviny, v roce 1982 dokonce obdržel v USA novinářskou cenu. O rok později vydal první knihu Království za koně. V roce 1986 začal pracovat pro týdeník Mladý svět za podmínky, že nebude muset vstoupit do KSČ. Byl mimo jiné spoluautorem investigativní reportáže OSA Nostra, jež mířila na nekalé praktiky tehdejšího vedení Ochranného svazu autorského. Doposud mu vyšlo 11 knih. Hráč Za minulého režimu hrával o velké peníze karty v pražských bytech. Sám o sobě říká, že člověk se s hráčským pudem narodí bez ohledu na to, z jakého prostředí pochází. Hraním karet si přivydělával i na sázení na dostihy. Se sázkami na dostizích v pražské Chuchli začal už v polovině 70. let. V ČSSR nebylo nelegální, sázelo se ale mimo pokladny Státního závodiště Praha. V roce 1990 založil se třemi partnery sázkovou kancelář Fortuna. V roce 2004 ji prodal společnosti Penta Investments za 2,4 miliardy korun. Politik Do politiky vstoupil v roce 1989, kdy spoluzaložil iniciativu MOST, která přivedla k jednání tehdejší vládu a občanské iniciativy. O revoluci sepsal deníkové zápisky Jak pukaly ledy, které se staly bestsellerem. V roce 2016 ohlásil kandidaturu na prezidenta. Podle Transparency International má ze všech kandidátů nejtransparentnější kampaň. Vynaložil na ni nejvyšší částku – 27 milionů korun.

Mnozí z těch, kteří měli možnost zblízka pozorovat Horáčkovu prezidentskou kampaň a jeho setkávání s voliči, si toho všimli. Textař a básník, který se desítky let pohybuje zejména mezi umělci, střídá dvě role. Rozverného baviče a muže, který chce s vážnou tváří přesvědčit posluchače, že přináší zemi naději na nového, lepšího prezidenta. Ne vždy to funguje. Zejména Horáčkova snaha dát najevo respekt k prostým lidem a vlastenectví působí občas afektovaně a křečovitě. "Všude, kam jsem přišel, jsem viděl lidi hrdé na to, co si odpracovali," říká často. "Naše země je tak divukrásná," dodává pateticky.

Nebylo by však vůči Horáčkovi spravedlivé hodnotit jeho nekonečnou šňůru besed a vůbec celé předvolební tažení jízlivě. Oficiálně kandidaturu potvrdil, jako první, v listopadu 2016, v historické budově bubenečské čistírny odpadních vod. A ve srovnání s jedním z největších konkurentů Jiřím Drahošem − který byl o půl roku později překvapený, že za ním do Jablunkova přijeli novináři − profesionálním způsobem. Procestoval pak stovky míst a všude říkal, proč je pro naši zemi důležitá demokracie a jasná orientace na Západ. Prohlásil se za liberála, který je pro naprostou svobodu slova. Češi by podle něj neměli zapomínat na základy českého státu, tedy úctu k lidským právům, svobodné tržní společnosti, liberální demokracii a právnímu státu. "Bojím se, že řada z nich je v poslední době ohrožena," říká.

V rozhovoru pro Hospodářské noviny se proto zavázal, že v případě vzniku vlády, která by chtěla vystoupit z EU a NATO, by se proti ní ostře postavil. Podobně by protestoval proti zrušení Senátu. "Slibuji, že zrušení Senátu bych se do krve bránil," prohlásil.

Za hájení demokratických hodnot si proto Horáček, který často připomíná, že na kampaň si na rozdíl od svých rivalů nevzal peníze od žádných zájmových skupin, zaslouží ­respekt. Navíc jako jediný kandidát zveřejnil svůj zdravotní stav, majetkové přiznání, lustrační osvědčení i spis, který na něj vedla StB.

Babiš ano i ne

Ze všech Zemanových protikandidátů byl také nejviditelnější v komentování aktuálního politického dění. O Tomiu Okamurovi trefně prohlásil, že spíš než politikem je podnikatelem v komerčním nacionalismu. K Andreji Babišovi tak přísný nebyl, o jeho trestním stíhání na besedách nehovořil a prohlašoval, že premiérem by ho jmenoval. "Buď se ukažte, nebo skončíte. Sorry jako," říkal ještě loni na sklonku roku. V posledních týdnech ale už Babiše považuje za překážku v jednáních o funkční vládě. Při druhém pokusu o sestavení vlády po 8. březnu, kdy by případně nastoupil do čela státu, by dal přednost nezávislé osobnosti mimo hnutí ANO.

Asi nejsilněji na sebe upozornil, když se postavil proti zvolení komunistického poslance Zdeňka Ondráčka do čela komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ondráček poté mimo jiné řekl, že "Horáček je podle dostupných ­informací bývalý vekslák a spolupracovník StB s krycím jménem Sázkař". Horáček na něj proto začátkem ledna podal trestní oznámení kvůli pomluvě.

Velký ohlas, zejména na sociálních sítích, ale i zpravodajských webech mělo i jeho vystoupení v Aréně Jaromíra Soukupa v televizi Barrandov. Horáček se připravil zejména na moment, kdy měl podobně jako v předchozím díle Jiří Ovčáček rozdělovat politiky na dobré a špatné. Na ty, kteří lidem prospívají, a na jiné, kteří škodí. Zaskočeného Soukupa s fotografiemi například Merkelové či Horáčkových soupeřů odmítl. "To je kádrování jak za komunismu," řekl a z kapsy saka vytáhl fotky zdravotně postižené sportovkyně či faráře, díky kterému našly v podhorské vesnici práci a domov desítky handicapovaných lidí. "Tohle jsou moji hrdinové," vykřikl a zmatený Soukup se nezmohl na nic jiného než mu pomoci umístit portréty na svoji nástěnku.

Jako diskutér však Horáček působí nezřídka až příliš emotivně, libuje si ve výrazných gestech a silných slovech. Své protikandidáty občas provokuje. O akademikovi Jiřím Drahošovi třeba řekl, že jeho řeč zní, jako by tekla destilovaná voda − bez chuti a zápachu. "Nemůžu se u něj ničeho chytit. Co vlastně zastává a proti čemu se vymezuje?" ptal se a ironicky dodal, že někomu to však může stačit. "Vypadá přece hezky a bude bezvadně pokládat věnce."

V debatách se mu prý nejlépe diskutuje s Mirkem Topolánkem, na němž mu však vadí politická minulost včetně problematického angažmá ve vládě. Na otázku, koho by si kromě sebe z protikandidátů vybral, sahá samozřejmě po jiných jménech než svých největších protivníků. Líbí se mu prý Vratislav Kulhánek kvůli znalosti mezinárodního obchodu a oceňuje i kvality Pavla Fischera. O své podpoře v případném druhém kole, pokud by do něho nepostoupil, příliš hovořit nechce. "Podpořil bych kandidáta, který mi bude nejvíce vyhovovat. Už teď si ale jsem jistý, že Zeman to nebude," řekl.

Rusko mám rád v Rusku

Jako jednoznačně prozápadně orientovaný člověk Horáček kritizuje Miloše Zemana zejména za jeho nadbíhání Rusku. Sám zemi považuje za hrozbu, přestože její literaturu a kulturu oceňuje, jeho babička navíc z Ruska pochází. "Mám Rusko rád, ale dokud zůstává v Rusku. Já před Rusem ani Číňanem čepici v ruce nikdy žmoulat nebudu," prohlásil například při debatě v jihočeské Blatné. Poukazuje i na Zemanovu obhroublost a podobnost s Klausem. "Oni ti dva, Zeman a Klaus, mají každý svoji hlavu, ale tělíčko jen jedno," rozesmává své publikum.

Trochu zklamání Horáček připravil některým svým liberálním příznivcům postoji v otázce migrace. Na jednu stranu prohlašuje, že je potřeba pomoci lidem prchajícím před válkou, na druhou stranu tvrdě odmítá evropské kvóty. Současnou českou praxi, kdy Česko téměř žádné uprchlíky − bez rozlišení, zda válečné, nebo ekonomické − nepřijímá, považuje za správnou. "Děláme to ohledně azylové politiky dobře, tak v tom pokračujme," říká. Jasně se vymezil proti politickému islámu a stavění mešit v Česku.

Dokázal ale také kritizovat chyby, jichž se Češi dopustili v minulosti. Například divoký a násilný odsun Němců z poválečného Československa, se kterým se podle něj naše společnost dodnes nevyrovnala.

Skutečnou Achillovou patou a nejvážnějším politickým handicapem Michala Horáčka u široké české veřejnosti je však jeho podnikatelská minulost. Hned v roce 1990, v té době už jako uznávaný textař a novinář, založil s dalšími třemi partnery sázkovou kancelář Fortuna. Firma jako první poskytovala kurzové sázky na území Československa a později se rozrostla i na Slovensko a do Polska. Horáček byl v jejím čele téměř 15 let, než ji v roce 2004 její majitelé prodali společnosti Penta Investments za 2,4 miliardy korun.

Narážky na zbohatnutí díky hazardu jej pronásledují celou prezidentskou kampaní. A přicházejí jak od konkurentů, tak od návštěvníků jeho besed, často dokonce příznivců. "Trochu mi na vás vadí ta Fortuna. Přece jen sázky ničí řadě lidí život," řekla mu například jedna z posluchaček na besedě v Blatné. Horáček už na podobné dotazy reaguje podrážděně. "Měl jsem kancelář, která nabízela kurzové sázky, ty k žádnému patologickému hráčství nevedou. Je to jako kupovat akcie na burze, nevidím v tom žádný problém," řekl. Na námitku ženy, že ví o případech lidí, kterým zkazilo život právě sázení, už jen odmítavě kroutil hlavou.

On sám by prý normu, která by omezila hazard a herní automaty, podepsal, stejně jako protikuřácký zákon, byť k němu má jako silný kuřák řadu výhrad. Sázení se ostatně stalo i tématem jeho třísetstránkové disertační práce nazvané Habitus hazardního hráče − Etnografická rekonstrukce radikální alternativy v období reálného socialismu. Zakončil s ní v roce 2011, ve svých devětapadesáti letech, studium na Fakultě humanitních studií na pražské Univerzitě Karlově a stal se doktorem antropologie. Školu navštěvoval se studenty o generaci mladšími. Jak na něj vzpomíná v článku Respektu vedoucí katedry Yasar Abu Ghosh, vždy se důsledně připravoval a tvrdě pracoval, měl načtenou literaturu a často se hlásil.

Šance na druhé kolo žije

Michal Horáček, jehož otec byl dramaturgem pražských divadel a překladatelem, matka pocházela z rodiny Heyrovských − prastrýc Jaroslav byl prvním českým nositelem Nobelovy ceny, je bez pochyby mimořádná osobnost. Muž, který se živil i jako dělník, skladník, myč oken či sázkař na dostizích v pražské Chuchli, se poprvé prosadil na začátku osmdesátých let jako reportér Mladého světa. Kromě psaní ceněných reportáží, písňových textů a později básní se zabýval i politikou. V létě 1989 například s rockerem Michaelem Kocábem založili občanskou iniciativu MOST, která při sametové revoluci přivedla k jednání komunistickou vládu a zástupce Občanského fóra s Václavem Havlem.

Lidé, kteří Horáčka dobře znají, míní, že za svoje úspěchy vděčí zejména pracovitosti a soustředění na věc. "Budu Michala určitě volit. Obdivuji jeho koncentraci na to, co právě dělá," říká například kytarista Josef Štěpánek, který s Horáčkem spolupracuje více než deset let. "Pokud si něco usmyslí, udělá pro to maximum, někdy i víc," dodává zpěvačka Lenka Nová, které Horáček připravoval poslední album.

Osvědčený styl práce použil i během důkladně připravené kampaně. Ta mu však zatím podle mnoha průzkumů nepřinesla více než pozici druhého nejsilnějšího Zemanova protikandidáta, s odstupem za Jiřím Drahošem. Například v pondělí zveřejněná analýza společností Kantar TNS a Median potvrdila, že v prvním kole by zvítězil Miloš Zeman se značným náskokem před oběma hlavními vyzývateli. A aby byl právě Horáček tím, kdo postoupí do druhého kola, musel by podle expertů přijít nečekaný impulz, který by preference voličů změnil.

"Je to strašně těžká otázka, ale i v minulých prezidentských volbách se něco podobného stalo, když pana Fischera na poslední chvíli nahradil Karel Schwarzenberg," říká politolog Tomáš Lebeda z olomoucké Univerzity Palackého. Specifikum prezidentské volby podle něj spočívá v tom, že žádný kandidát, s výjimkou Miloše Zemana, nemá silné zázemí s ním identifikovaných voličů. "Stačí potom malý impulz, třeba i těsně před volbami, a situace se může změnit. Muselo by to však být na obou stranách, jak pozitivní podnět na straně pana Horáčka, tak negativní u jednoho z jeho největších soupeřů. O tom, co by to ale mohlo být konkrétně, však nelze spekulovat," dodal politolog.

Tady, pár metrů od Václavského náměstí, poslední sobotní večer před volbami Horáček boduje jednoznačně. Po poslední písni přicházejí ovace vestoje. A je jasné, že to není jen poděkování za vydařený hudební večer a pocta Petru Hapkovi. Textař, už dávno bez kravaty, se spokojeně usmívá a pokyvuje hlavou. "Na shledanou v lepších časech," loučí se a potlesk ještě zesílí.

Přesně za rok, 6. ledna, v den, kdy se Hapka s Horáčkem před více než třiceti lety poprvé potkali, se koncert bude na stejném místě opakovat. Šance, že by ho moderoval prezident republiky, žije.

Se skladatelem a zpěvákem Petrem Hapkou (vlevo), který zemřel v roce 2014, tvořili po desítky let tvůrčí duo. Foto: Profimedia