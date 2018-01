V sobotu 10. června 2017 se u švýcarského St. Gallenu konaly závody aut do vrchu. Pohádkově krásné prostředí doplnila jedna mimořádnost − zúčastnila se jí trojice exkluzivních hostů v podobě Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda a Jamese Maye. Slavní britští moderátoři během závodu točili záběry pro novou řadu své motoristické show Grand Tour, kterou vyrábějí pro internetovou televizi největšího e-shopu světa Amazonu. A na silnicích u Bodamského jezera to také mohlo všechno skončit. Hammond nezvládl řízení chorvatského supersportu Rimac Concept One, skutálel se s ním ze svahu a vydrápal se z něj jen těsně před tím, než celý vůz vzplanul.

Jadranský zakázkový elektromobil s výkonem 1088 koňských sil se prodává za 60 milionů korun, jeho zničení je ovšem pro Clarksonův pořad symbolické. Na peníze se v něm až tak moc nehledí. Po rozpačitě přijaté první sérii, která měla na Amazonu premiéru na sklonku roku 2016, se ovšem čekalo, s čím stárnoucí benzinoví maniaci přijdou nyní. Po pěti dílech je zřejmé, že k několika změnám došlo. Hned ta první: tentokrát start pořadu neprovází zdaleka taková mánie, jaké se dočkala premiérová sezona. A to je dobře.

Civilní otáčka

On by si to Grand Tour vlastně ani nezasloužil. První řada byla plná bombastických, takřka hollywoodských scén. Hrála se třeba oblíbená školní hra na potápění lodí, v níž se místo křížků používala malá indická elektroauta G-Wiz, jimiž se bombardovaly jiné vozy. Tahle umělá nabubřelost však ubírala pořadu na autentičnosti, byla z toho často jen přehlídka opravdu hodně šílených, ale nakonec ani ne moc vtipných pasáží.

Clarkson a spol. tentokrát vykročili přesně opačným směrem, vsadili na civilnost. Třeba hned první díl, jehož hlavním motivem je souboj minulosti (Lamborghini Aventador S) s přítomností (Honda NSX) a budoucností (nešťastný Rimac Concept One). Kašírované scénky nechyběly − Hammond předstíraně donutil Clarksona s Mayem, aby se ubytovali ve wellness hotelu, kde si nemohou dopřávat tvrdého alkoholu a musí jíst zdravě, což se jim samozřejmě vůbec nelíbí a dávají to najevo více či méně očekávatelnými hláškami. Jinak se ale na obrazovkách − či spíše monitorech − odehrává veskrze standardní, leč vysokorozpočtový test tří nadupaných modelů.

Grand Tour to loni a předloni hodně schytal i kvůli rubrice Celebrity Brain Crash. Ta spočívala v dost primitivním schématu: Clarkson vždy oznámil nějakou hvězdu, která se měla zúčastnit natáčení, jenže tu cestou do stanu potkalo nějaké neštěstí a její život skončil hroznou smrtí. Třeba herečku Charlize Theronovou sežrali lvi. Jenže opět, něco takového je vtipné jednou, možná dvakrát, nikoli však jedenáctkrát. Producenti show od toho proto ustoupili a přišli s náhradou − Celebrity Face Off.

Spočívá v tom, že přijdou dvě známé postavy (v dosavadních dílech ale s výjimkou Davida Hasselhoffa vesměs známé jen britskému, případně americkému publiku, žádná skutečná mezinárodní star), chvíli si s Clarksonem povídají o autech a pak se diváci podívají, jak se jim dařilo na závodním okruhu. Všichni zpovídaní přitom usednou za volant stejného vozu, a to Jaguaru F-Type. V podstatě to samé, jen s levnějším autem, už se ale odehrávalo v kultovním Top Gearu, který Clarkson s kolegy do roku 2015 natáčel pro BBC, než britská stanice sarkastického a ve svých komentářích často nevybíravého moderátora kvůli jeho opakovaným prohřeškům a úletům vyhodila.

Průjezd dunami

Neznamená to však, že Grand Tour je sterilní nuda. Kdyby nic, tak záběry různých míst po celé planetě, kam se štáb vydal, jsou většinou úchvatné − ať už jde o Spojené arabské emiráty, Chorvatsko, Švýcarsko nebo New York. A ústřednímu triu nelze upřít smysl pro humor, dokonce několikrát mířený i do vlastních řad. Třeba když si opakovaně utahují z toho, jak se v první sérii divákům něco nelíbilo, nebo z toho, zač byli kritizovaní už v BBC, a to přehnané přehrávání. Respektive snaha působit, že se něco děje náhodou, ačkoli je zjevné, že jde o pečlivě připravenou scénu.

Čtvrtý i pátý − zatím poslední − díl nové série, který měl premiéru minulý pátek, se celé nesly v duchu rýpanců právě do toho, jak jsou videa připravená od scenáristů a nejsou v nich žádné autentické záběry. Když pak Hammond slíbí, že ukážou zákulisní záběry, jak ve skutečnosti vznikal nadupaný spot s Clarksonem prohánějícím se v Subaru STI po anglické farmě, jeden se zatetelí, že konečně dojde na upřímnou, nehranou srandu. První záběry ze skryté kamery, jak štáb instruuje Clarksona, co má za volantem dělat, tomu jakoby nasvědčují, jenže s dalšími minutami je stále zřejmější, že i toto je do puntíku nachystané a zahrané. A přímo úměrně tomu opadá i zábavnost.

Samozřejmě, vždycky jsou tu překrásná auta a svižné záběry, které z pohledu na auta dělají pro každého fandu mimořádný zážitek. Platí to o Bugatti Chiron, Fordu GT, Mercedesu AMG GTR nebo McLarenu 720S. Na ty se zkrátka v ledasjaké autoshow podívat nemůžete.

Jenže při srovnání s těmi superdrahými supersporty zaráží volba jiných testovaných vozů. A těžko se zbavit dojmu, jestli si náhodou product placement nevybírá svou daň v dramaturgii. Opravdu je nutné, aby James May recenzoval vytuněnou nákupní tašku Volkswagen UP GTI? A je náhoda, že v jednom díle dostanou velký prostor dva modely korejské Kii?

A pak tady je ta zvláštní umanutost s pouštními buginami. Ve čtyřce závodí Hammond s britským Arielem Nomad proti Clarksonovi v nejvýkonnějším sporťáku Audi TT. Asistuje tomu spoře oděná chorvatská dívka a minimálně pro evropského diváka, sledujícího Grand Tour uprostřed zimy, daleko od pouští a pláží, to působí zvláštně. Ale nechť… Jenže hned v pětce jsme opět v poušti, tentokrát u Dubaje. Richard Hammond se dunami nejprve prohání v takzvaném sandrailu, vozítku s tisícovkou koňských sil, které je speciálně upravené, aby mohlo závodit v poušti. Hammond si to v bugině užívá stejně jako tamní zlatá mládež. Pro uklidnění pak v Dubaji vyzkouší civilní tank Ripsaw, s nímž dokonce prorazí stěnu nákupního centra (a reakce kolemjdoucích se zdají autenticky překvapené).

A já si říkám: Hm, tak jsem to viděl, ok. Bohužel takový dojem jsem měl z celé první série Grand Tour, stejně jako z dosavadních dílů druhé řady. Nějak se to trio ne a ne dostat do formy, jakou mělo v BBC.