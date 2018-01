Fantasy film režiséra Guillerma del Tora nazvaný Tvář vody získal nejvyšší počet nominací na Filmové ceny Britské akademie, známé pod zkratkou BAFTA. Uspět může ve dvanácti kategoriích včetně režie, kamery, kostýmů či trikových scén.

Snímek se odehrává během studené války a vypráví o uklízečce pracující v tajné americké vládní laboratoři, o niž se zajímá ruská rozvědka.

Ambiciózní vládní agent, jehož ztvárnil Michael Shannon, zde provádí pokusy na podivuhodném obojživelném monstru nalezeném v Amazonii. Zachází s ním spíš jako s biologickým materiálem než s živou bytostí. Zvíře se však spřátelí s němou uklízečkou Elsou v podání Sally Hawkinsové.

Ta může za výkon ve Tváři vody získat cenu pro nejlepší herečku, soupeřit o ni bude s Frances McDormandovou, nominovanou za snímek Tři billboardy kousek za Ebbingem.

Tento film balancující na pomezí dramatu a komedie od scenáristy a režiséra irského původu Martina McDonagha začnou česká kina promítat příští týden, během uplynulého víkendu snímek v USA získal čtyři sošky Zlatý glóbus.

Na britských cenách mají Tři billboardy kousek za Ebbingem devět nominací, tedy stejně jako další favorit − filmový životopis Winstona Churchilla zvaný Nejtemnější hodina. Představitel hlavní role britského premiéra Gary Oldman byl nominován na nejlepšího herce. Nejtemnější hodinu čeští diváci uvidí již zítra, film distribuuje společnost CinemArt.

Na osm ocenění v Británii dále aspiruje válečný snímek režiséra Christophera Nolana zvaný Dunkerk a také Blade Runner 2049, pokračování sci-fi klasiky z 80. let s herci Ryanem Goslingem a Harrisonem Fordem.

O britskou cenu za nejlepší film uplynulého roku usiluje ještě romantické drama Call Me By Your Name (Říkej mi svým jménem). Ve zvláštní kategorii pro britské filmy se střetnou Nejtemnější hodina, další historický titul The Death of Stalin (Smrt Stalina), drama z prostředí anglického venkova Na konci světa, dále Lady Macbeth, animovaný Paddington 2 a rovněž Tři billboardy kousek za Ebbingem.

Pozornost vzbudila také nominace za herecký výkon ve vedlejší roli pro Christophera Plummera. Ten ve snímku režiséra Ridleyho Scotta zvaném Všechny prachy světa na poslední chvíli nahradil Kevina Spaceyho. Jeho scény filmaři obětovali poté, co byl Spacey nařčen ze sexuálního obtěžování. Všechny prachy světa budou v českých kinech k vidění od 25. ledna.

Britské ceny BAFTA, označované za ekvivalent amerických Oscarů, budou v londýnské Royal Albert Hall uděleny 18. února, tři dny poté, co favorizovaný film Tvář vody vstoupí do české distribuce. Ceny Oscar pak mají být vyhlášeny 4. března.