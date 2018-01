Zájem o spekulace na vývoj ceny digitálních měn výrazně roste nejen v případě drobných investorů, hlavně z Asie, ale také mezi profesionálními obchodníky. Podle údajů britské analytické společnosti Autonomous Research se v loňském roce přibližně zpětinásobil počet fondů vydělávajících na pohybech kurzů virtuálních měn. Nejznámější a podle tržní hodnoty největší z nich je bitcoin.

Firma Autonomous Research odhaduje, že ke konci roku 2017 existovalo po celém světě 175 fondů, které nabízely investorům, zpravidla z řad movitých klientů, zhodnocení jejich peněz ve světě kryptoměn. Těch podle serveru Coinmarketcap.com existuje v současnosti přes tisíc. Pod správou mají tyto fondy mezi třemi a čtyřmi miliardami dolarů. Mnohdy jsou řízeny manažery, kteří se dříve zabývali investováním do tradičnějších nástrojů, jako jsou třeba akcie, komodity nebo dluhopisy.

Zhruba třetina z těchto fondů se snaží aktivně vydělávat na každodenních velkých výkyvech cen bitcoinu a dalších podobných měn. Není totiž výjimkou, že se ceny v průběhu jednoho dne změní o 10, 20 či více procent. Takovým fondem je třeba newyorský BKCM Digital Asset Fund. Minimální výše investice do něj činí 250 tisíc amerických dolarů. S digitálními měnami obchoduje také německý Logos Fund. Ten se navíc snaží dosáhnout zhodnocení peněz svých investorů těžbou kryptoměn. Určen je pouze profesionálním investorům, když nejnižší vložená částka je 200 tisíc eur.

4,0 miliardy

mají podle britské firmy Autonomous Research ve správě fondy investující do kryptoměn a dalších digitálních aktiv.

Jiné z fondů se zase snaží dosáhnout zhodnocení investováním do nových podnikatelských projektů, jež shánějí prostředky prostřednictvím ICO. Jde o obdobu primárního úpisu akcií (IPO), obchoduje se ale s podíly v digitální měně. Například americká Komise pro cenné papíry však na podzim varovala, že u ICO může docházet k porušování zákonů.

Část fondů pak sází na dlouhodobější růst ceny kryptoměn. Loni tak mohly vydělat třeba na zmíněném bitcoinu. Ještě na začátku roku 2017 byla jeho cena okolo jednoho tisíce dolarů a v průběhu roku se téměř zdvacetinásobila.

Včera odpoledne byl kurz okolo 16 tisíc dolarů. Podobně bouřlivý vývoj zažily i další virtuální měny, a jejich celková tržní hodnota tak společně s bitcoinem vzrostla z necelých 20 miliard dolarů na počátku roku na současných více než 750 miliard USD. Na samotný bitcoin z toho nyní připadá přibližně 34 procent.

"Minulý rok byl extrémní a nedovedu si příliš představit, že by se z pohledu růstu ceny a zájmu investorů o bitcoin a další virtuální měny opakoval také letos," řekl hlavní analytik firmy X-Trade Brokers Jaroslav Brychta. "Odvětví však zůstává stále atraktivní a je podle mě pravděpodobné, že počet nástrojů, s jejichž pomocí bude možné do těchto měn investovat, postupně poroste," dodal.

Konkrétně do bitcoinu je možné od konce minulého roku investovat i prostřednictvím futures kontraktů na chicagských burzách CME a CBOE. Brzy by navíc mohly vzniknout v USA takzvané burzovně obchodované fondy (ETF). S jejich podíly se bude dát obchodovat na regulovaných burzách, jako je třeba New York Stock Exchange.

Související