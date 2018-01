Loňský rok byl pro společnost Slevomat přelomový. Firmu, která je jedničkou na trhu slevových portálů v Česku, koupila na konci srpna britská skupina Secret Escapes. Za úspěšný český portál neváhala zaplatit mezi 1,5 až dvěma miliardami korun. Jednalo se o jeden z největších obchodů na české internetové scéně. "Měla jsem radost, že to byli právě oni. Sedli jsme si byznysově i lidsky," říká Marie Havlíčková, šéfka Slevomatu.

Díky spojení se zahraničním cestovatelským portálem Slevomat rozšíří nabídku pobytů v cizině a přidá i leteckou dopravu. Dosud portál nabízel pobyty v Česku a na Slovensku, které ale bere jako jeden trh, a kratkodobé cesty, třeba na adventní trhy v okolních zemích.

Mimo to česká firma letos chystá další změny, které ji více vzdálí od pouhého zprostředkování slev − více se zaměří na cestování, rezervace termínů zážitkových akcí nebo inspiraci pro rodiny s dětmi.

2,5 miliardy korun

činily loňské tržby Slevomatu. To je meziročně o 24 procent více. Zisk za rok 2017 firma nezveřejnila, o rok dříve vydělala přes 101 milionů korun.

Více pobytů v zahraničí

Loni Češi přes Slevomat nejčastěji cestovali v tuzemsku, jen deset procent voucherů využili pro pobyty v zahraničí. To se ale může s novým majitelem změnit. Secret Escapes se prostřednictvím svého cestovatelského klubu Travelist zaměřuje na luxusní dovolené ve světě, jež lze získat se slevou. Díky tomu český portál nabídne pobyty i v cizině.

"V rámci Secret Escapes funguje to, že si firmy v jednotlivých zemích mohou vytahovat nabídky pobytů, které chtějí, a pouštět je u sebe na stránkách. My bychom rádi ty nabídky dostali také, nicméně nechceme vyvíjet půl roku řešení pro propojení našich platforem a pak zjistit, že o takové pobyty v Česku není zájem," říká Havlíčková.

Nyní tak Slevomat zjišťuje, o jaké destinace mají Češi a Slováci zájem a kolik takových hotelů má britský majitel nasmlouvaných. Jako první slevový portál nabídne polské a maďarské hotely, které mohou mít u tuzemských cestovatelů úspěch, protože se do těchto zemí dostanou autem do několika hodin. "V Polsku mají asi 300 až 500 zajímavých hotelů, které bychom chtěli," doplňuje šéfka Slevomatu. Zahraniční pobyty i s letenkami chce firma nabídnout už v průběhu prvního čtvrtletí roku.

Rezervace wellness i zábavy

Slevomat se s novým majitelem stále sžívá. Loni na podzim začaly obě firmy navzájem seznamovat své marketingové, vývojářské či produktové týmy. Podle Havlíčkové ale centrální řízení není v plánu. "Ty byznysy, i když se tváří velmi podobně, jsou úplně jiné. Secret Escapes je uzavřený web, který primárně cílí na to získat členy (jimž poté chodí nabídky zlevněných pobytů, pozn. red.). My jsme otevřený web a je pro nás důležité, aby uživatel nakoupil," popisuje Havlíčková některé odlišnosti, kvůli kterým se jednotlivé týmy zatím nebudou spojovat.

Důležité pro slevový portál bylo, aby novým vlastníkům ukázal, že si vybrali dobře a plní cíle, tedy že mu roste obrat i zisk, což se za loňský rok povedlo. Díky silné vánoční sezoně firma utržila 2,5 miliardy korun za prodej voucherů na ubytování, zážitky nebo zboží, což je téměř o čtvrtinu více než o rok dříve.

Tržby nejvíce táhlo cestování a významně se na tom podle Havlíčkové podílely i rezervace, které Slevomat spustil loni v květnu. V rámci toho si zákazníci při objednávce ubytování mohou zarezervovat přesný termín, kdy chtějí na dané místo přijet.

"Partneři o to mají obrovský zájem. Během prvního kvartálu by se mohla do rezervačního systému zapojit polovina hotelů," uvádí Havlíčková s tím, že pro větší partnerské hotely byly stovky telefonátů ohledně sjednání ubytování problém.

Rezervace chce Slevomat nabídnout i u voucherů s několikaměsíční platností, zážitků nebo zábavy, třeba únikových her či wellness procedur. To vnímá šéfka portálu za zásadní. "Nikdo to na československém trhu nedělá, protože je to nákladné. Zjednoduší to ale lidem život," dodává Havlíčková.

Jako velký trend šéfka slevového portálu vnímá cestování rodin s dětmi. Právě na ně se chce letos Slevomat zaměřit a plánuje vytvořit stránku, kde bude kalendář akcí a možností, kam s rodinou vyrazit, slevy na zboží nebo recenze nově otevřených atrakcí. Stránku by měli tvořit sami akční rodiče.

