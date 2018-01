Generální ředitel výrobce mikročipů Intel Brian Krzanich prodal ve velkém akcie vlastní firmy. Ty se pak později propadly. Geniální investor, který zabránil ztrátě ve vlastním portfoliu?

Ve skutečnosti to bylo tak, že Google upozornil Intel na chybu v čipech. Členové vedení Intelu si poté schválili nová pravidla pro prodej akcií jimi řízené firmy a Krzanich následně akcie prodal. Veřejnosti Intel chybu oznámil až po několika měsících šetření a akcie na zprávu reagovaly okamžitým pádem.

Krzanich nyní tvrdí, že cenné papíry prodal v souladu se schváleným plánem. O podobném "geniálním" investorovi je i seriál Billions. Byť jeho hrdinu Bobbyho Axelroda budete mít nejspíš rádi, i on obchodoval na hraně zákona, na hraně takzvaného insider tradingu. Předlohou Billions je případ Stevena A. Cohena. Američtí prokurátoři v roce 2013 zavřeli jím řízený fond a zakázali mu spravovat peníze veřejnosti až do začátku roku 2018. Mohl se starat jen o svých 11 miliard dolarů, které dal do rodinného fondu Point72. Asi tušíte proč.

Od 1. ledna je však Cohen zpět a nabízí investorům nový fond, ve kterém chce opět zkusit vydělávat 30 procent ročně. Milovníci Billions tak alespoň nemusí čekat až do března na novou řadu seriálu. Budou moci vše zažít v reálu. Zbývá už jen zaměstnat Krzaniche jako tipaře.

Související