Výroky politiků, jejich nakládání s fakty či zavádějící tvrzení si můžeme většinou ověřit jen zpětně. To stojí spoustu úsilí i času a dezinformace mezitím začnou žít svým životem. Díky novým technologiím postaveným na umělé inteligenci se to však může brzy změnit.

Nově by měl nejen novinářům pomoci automatický počítačový systém, který umožní ověřování fakt v reálném čase. Zkušební verzi tohoto systému chystají spustit američtí vědci a novináři z projektu Tech & Check Cooperative 30. ledna, kdy bude mít americký prezident Donald Trump tradiční projev o stavu Unie před Kongresem. Na svých stránkách to tvrdí server Niemanlab.com.

Za projektem stojí Bill Adair, jehož jméno je spojeno i se známým serverem PolitiFact, který v minulosti obdržel za ověřování pravdivosti výroků dokonce prestižní Pulitzerovu cenu.

V současné době je také ředitelem Reporter's Lab, která spadá pod známou americkou Dukeovu univerzitu a věnuje se takzvanému fact checkingu neboli ověřování faktů.

"Kdybyste se mě před třemi čtyřmi roky zeptali, jestli bude možné ověřovat fakta a výroky naživo, tak bych vám odpověděl, že možná tak za deset let. Ale umělá inteligence urazila za tu krátkou dobu ohromný kus cesty," říká Adair. "Používáme automatizaci k tomu, aby únavnou práci, kterou by jinak museli dělat lidé, dělaly počítače," vysvětluje. Jinými slovy, nebudou to přímo počítače, které by hodnotily pravdivost výroků. Ty budou mít spíše funkci rychlého dohledávače podkladů, kontext bude dodávat stále člověk.

Adair a jeho tým vidí v tomto automatizovaném způsobu ověřování něco jako svatý grál tohoto odvětví žurnalistiky.

Vědec Roman Neruda z Ústavu informatiky AV ČR spatřuje v podobných technologiích také potenciál. "Dříve měla umělá inteligence problémy se sémiotikou, tedy s významem znaků a jejich vztahy. Díky firmám jako IBM či Google dokážou dnes počítače číst lékařské zprávy či porazit člověka v obdobné hře, jako bylo české Riskuj. To jim umožňuje znalost hlubokých neuronových sítí," vysvětluje Neruda.

"Ačkoliv se nám dnes mohou tyto technologie zdát neohrabané, nenechme se mýlit. Během několika let budou pravděpodobně fungovat daleko lépe," uzavírá Neruda.

V současné době je tato databáze dostupná jen partnerům projektu Tech & Check Cooperative. Těmi jsou factcheckingové projekty jako například The Internet Archive, Truth Goggles nebo Digital Democracy.

Jak bude s fakty Donald Trump nakládat během svého projevu, budou moci uživatelé sledovat skrze beta verzi aplikace FactStream. Již v brzké době by se měla objevit v App Storu.