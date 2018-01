Francouzského prezidenta Emmanuela Macrona čeká nabitý rok. "Změny budou pokračovat se stejnou silou, stejnou intenzitou i stejným tempem," slíbil nedávno Francouzům. Za osm měsíců ve funkci stihl prosadit řadu důležitých reforem. Tou nejvýznamnější je uvolnění sešněrovaného trhu práce. O podobné změny se pokoušeli i Macronovi předchůdci, vždy ale narazili na razantní nesouhlas odborů, manifestace a stávky.

Macronovi k přijímání reforem hrají do karet příznivé okolnosti. Opozice je rozdrobená a oslabená, zatímco jeho popularita se po prvotním poklesu stabilizovala a začala mírně růst. Francouzi vítají, že Macron plní své předvolební sliby a pokouší se modernizovat Francii.

Ke konci prosince Macronovo působení ve funkci schvalovalo na 54 procent Francouzů. To je meziměsíční skok o devět procentních bodů, ukazuje průzkum společnosti Odoxa pro týdeník L'Express.

Macronovy reformy Co prezident už prosadil Emmanuel Macron se přestěhoval do Elysejského paláce v polovině května 2017. Za zhruba osm měsíců se mu podařilo přijmout několik významných reforem a zákonů. ◼ Reforma pracovního trhu. Vlajkovou lodí Macronových reforem je uvolnění pracovního trhu. Reforma zlehčuje pravidla pro propouštění a najímání nových zaměstnanců. Měla by přispět k snížení vysoké nezaměstnanosti. Ta se už měsíce pohybuje kolem deseti procent. ◼ Zákon na očištění politického života zakazuje poslancům a senátorům zaměstnávat jako poradce nebo

asistenty své příbuzné. ◼ Protiteroristický zákon, přijatý na podzim, umožnil Francii ukončit výjimečný stav, který zavedl prezident Francois Hollande po pařížských útocích z listopadu 2015. A co Macrona ještě čeká Macron má seznam dalších reforem už připravený. Jaké z nich budou nejdůležitější? ◼ Důchodová reforma. Všeobecně se považuje za jednu z reforem, které mohou vyvolat protesty odborů. Je to priorita pro první čtvrtletí, je ale možné, že její úpravy se protáhnou až do roku 2019. ◼ Reforma imigrační politiky. Francie zůstane i nadále zemí otevřenou pro uprchlíky, kteří prchají před válkou a konflikty. Paříž ale bude postupovat přísněji k ekonomickým migrantům. Hodlá urychlit návratovou politiku.

Co můžete udělat vy

"Každé ráno se sami sebe zeptejte, co můžete udělat pro svoji zemi," vzkázal Macron Francouzům ve svém novoročním projevu, kdy parafrázoval slavnou větu někdejšího prezidenta USA Johna F. Kennedyho.

Svá slova míní Macron vážně. Podporu bude potřebovat i letos, kdy ho čekají další velké reformy. Některé z nich by mohly u části francouzské společnosti vyvolat odpor a probudit i zatím spíše spící odbory. "Bude to náročný rok," konstatoval jeden z jeho poradců pro list Le Parisien.

Na seznamu priorit má Macron zpřísnění vyplácení podpory v nezaměstnanosti.

Prezident požaduje, aby nezaměstnaní prokázali, že opravdu hledají práci. Týdeníku Le Canard Enchainé nedávno sdělil, že lidé pobírající dávky v nezaměstnanosti budou muset každý měsíc připravit zprávu o svém pokroku při hledání nové práce.

To okamžitě narazilo na kritiku opozice i odborů. Macron ale své plány brání. "Pokud nemáme stanovená pravidla, věci se dopředu nepohnou. To ale neznamená, že půjdeme po všech nezaměstnaných," vysvětlil prezident.

A nejen to. Ti, kteří dvakrát odmítnou nabídku na nové zaměstnání nebo odmítnou rekvalifikační kurzy a školení, přijdou o polovinu podpory. Dosud přicházeli o pětinu.

Francouze čeká i důchodová reforma, která pro ně tradičně patří mezi nejcitlivější témata. Její přesná podoba se teprve vytváří, základem je ale hlavně zjednodušení celého systému. Vláda chce do jednání přibrat i odbory.

I proto se očekává, že práce na její finální podobě se protáhnou možná až do roku 2019.

Další je pak reforma imigrační politiky. Francie hodlá i nadále přijímat uprchlíky, kteří utíkají před válkou nebo konflikty. K ekonomickým migrantům ale bude přistupovat přísněji.

Zahrnuje i urychlení azylového řízení a návratové politiky, kdy úřady budou snadněji vracet odmítnuté žadatele o azyl do jejich země původu.

Macron je v Číně

Prezident nehodlá zahálet ani na mezinárodní scéně. Plánuje především reformu eurozóny, která by měla mít vlastního ministra financí i vlastní rozpočet. To je podle něj klíč, který napomůže k zajištění stability eurozóny a přispěje k zvýšení její odolnosti vůči hospodářským šokům.

Svoji mezinárodní agendu prezident Francie odstartoval v pondělí, kdy se vydal na třídenní návštěvu Číny. Na její úvod prohlásil, že by se rád do země za velkou zdí vracel "nejméně jednou za rok". Je to vůbec poprvé, co Macron coby prezident Francie zavítal do Asie.

Do Číny Macrona kromě jeho manželky Brigitte doprovodila i skupina podnikatelů. Právě byznys má během návštěvy hlavní slovo. Francouzská vláda zaujala k Číně smíšený postoj. Na jednu stranu sice volá po posílení vzájemných hospodářských vztahů, na druhou ale odmítá čínské investice do strategických podniků.