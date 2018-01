Přiznat si chybu je těžké. Britové, kteří předloni v referendu hlasovali pro odchod z Evropské unie, si stále za svým rozhodnutím podle průzkumů ve většině stojí. Jak dlouho jim to vydrží?

List Financial Times nedávno zveřejnil svůj odhad, že brexit už nyní přijde Británii takřka na 350 milionů liber týdně. Nejistota spojená s připravovaným odchodem z evropské integrace si prostě začíná vyžadovat svou daň.

Tři sta padesát milionů liber je přitom shodou okolností přesně ona památná suma, jíž tenkrát před referendem mával londýnský starosta a nyní ministr zahraničí Boris Johnson ve smyslu: proč platit týdně tolik do rozpočtu EU, když místo toho můžeme ty peníze dát na zdravotnictví? Chytlavé populistické tvrzení nechal dokonce napsat velkým písmem na červený londýnský dvoupatrový autobus, před nímž pak debatoval s lidmi a rozhazoval rukama, jak je vše jasné.

Teď ale ostrovní království dostihla realita. Autobus skončil, obrazně řečeno, v poli.

A Boris Johnson? Nevyjadřuje se. Ve své straně se pořád těší slušné podpoře skalních odpůrců EU, a tak se mu i vyhnula nynější vládní rošáda, v níž premiérka Theresa Mayová vyměnila pár ministrů.

Média nyní zveřejnila i odhad připravený kreditní firmou Visa, podle něhož obyvatelé Británie loni poprvé po pěti letech utratili při nákupech méně než předloni − konkrétně o 0,3 procenta. S tím, že předchozí roky naopak tato statistika vždy vykazovala růst v průměru o 1,7 procenta. Zvlášť tristní je však srovnání mezi oběma prosinci (2017 a 2016), tedy dobou spojenou s vánočními nákupy. Propad činí celé jedno procento.

Pocit marnosti je ještě umocněn aférou, která otřásá parlamentem v londýnském Westminsteru. U zdejších počítačů zaznamenali od loňských červnových voleb 24 tisíc pokusů o přístup na pornografické stránky.

Premiérka Mayová musela už před Vánoci z vlády vypoklonkovat ministra Damiana Greena, který porno sledoval ze služebního počítače. Zjevně ale nemohl být sám.

Známý ekonom a poradce různých evropských vlád Timothy Garton Ash napsal včera do britského listu The Guardian text s názvem: Brexit můžeme zastavit. Britové sami toho ale podle něj nejsou schopni. Přesvědčit by je prý měla Evropa, aby se obrátili čelem vzad z cesty vedoucí k "největšímu sebepoškození v moderních dějinách".

Člověka jen napadne: Pozdě. Dvoupatrák zůstane v poli, dokud z něj nebudou chtít vystoupit sami jeho pasažéři.

