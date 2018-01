Zahodit prostředky v řádu miliard určené na rychlý rozvoj internetu si může dovolit země, která je tak dokonale prosíťovaná, že už není co zlepšovat. Nebo taková, kterou vedou politici nechápající, jak je širokopásmové připojení (samozřejmě pořádné, které nenutí hlídat si průběžně spotřebu dat) pro rozvoj ekonomiky důležité.

Co zbývá? Možná ideologická zaujatost. Případně by snad mohlo jít o stát, který je řízen politickou elitou tak neuvěřitelně laxní či neschopnou, že se nedokáže přizpůsobit pravidlům uskupení, jehož členem jsme k dnešku právě pět tisíc a jeden den. Nebo − a tuto variantu se člověk skoro zdráhá domyslet − se projevil skrytý vliv mocné finanční skupiny, která má v oboru nainvestovanou pěknou řádku miliard a o příliš zdatnou konkurenci posílenou rozvojem infrastruktury zčásti placeným z veřejných peněz v žádném případě nestojí.

V Česku se při hledání příčin vedoucích k tomu, že stát není schopen využít ani procento ze 14 evropských miliard vyčleněných na vysokorychlostní internet, jako obvykle dopracujeme k mixu snad všech výše uvedených motivů. Tedy se zaručenou výjimkou v podobě hned prvního důvodu. Naše vlast opravdu není ani v roce 2018, dobré čtvrtstoletí po tom, co svět potenciál internetu zaznamenal, Singapurem či Jižní Koreou, kde data sviští rychlostí umožňující využití i služeb extrémně náročných na šířku pásma či dobu odezvy. U nás je stále spousta oblastí, kde pevný internet prostě k mání není nebo kde dominantní firma umožní připojení rychlostí odpovídající možná tak začátku tisíciletí.

Představu o tom dává mapa pokrytí největšího majitele pevných linek, z velké části zděděných od státního Telecomu. Firma Cetin, která je "strategickým aktivem" ve vlastnictví skupiny PPF, do své sítě samozřejmě investuje a hned v prvních dnech roku se pochlubila, že nabízí i připojení gigabitovou rychlostí.

Jenže ouha. To je jen pro šťastlivce, k nimž vede optický kabel. Realita je často padesátkrát nebo třeba i pětsetkrát horší. V lokalitě s připojením o rychlosti směšných 6 či 2 megabity se Cetin hezky omluví: "Víme, že by to mohlo být víc, ale ne všechno je v našich silách." Když jeho dráty nezvládnou ani to, dodá: "Připojit vaši adresu je momentálně nad naše síly, náklady na to jsou příliš vysoké". A právě na připojení těchto oblastí je určena veřejná podpora. Proti takové by, když sám na to nemá síly, neměl bojovat ani největší hráč na trhu.

