Pouhý den mají poslanci na to, aby se rozhodli, zda vláda Andreje Babiše dostane jejich důvěru. On sám s tím, že by jej poslanci podpořili, nepočítá, přestože vylepšuje programové prohlášení, jak se dá. Dokonce mu podle vlastních slov věnoval osobně celou neděli a pak ještě pondělí, kdy už do toho začali mluvit i ostatní. A upřímně, jeho programovému vyhlášení lze vytknout jen máloco. Jak první, tak i druhá verze bere ohled na ekonomiku, slibuje tu i onde, odborům, zaměstnavatelům, lékařům, zemědělcům, prostě každé trochu vlivnější lobbistické skupině, která se aspoň někdy vyjádřila k politice. Navíc, jak Babiš uvedl, vláda "dělá něco pro lidi".

V inovovaném programovém prohlášení najdeme zdarma vlaky pro studenty a seniory, což je vlastně inspirace ze Slovenska, která v reálu vedla k tomu, že si každý, kdo se chce do vlaku doopravdy dostat a někam dojet, kupuje nakonec dražší první třídu.

Vláda také doplnila sociální bydlení, což podle ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové znamená dostupné bydlení pro "problémové skupiny", jako jsou senioři či maminky samoživitelky. Takže podle této vlády jsou tedy důchodci a samoživitelky problémovou skupinou…

Každopádně platí, že vláda pod Babišovým vedením ukazuje, že "maká" (vyrábí programová prohlášení), telefonuje (jak do Evropy, tak i všem, na koho má číslo v Česku, novináře nevyjímaje) a samozřejmě "nesedí v koutě" jako ta Sobotkova, ve které sice jak Babiš, tak i jeho politická strana ANO působili, ale nebylo to ono. Už proto, že byli součástí koalice, takže vláda nemohla dělat, co chtěl Babiš, pardon, co chtěli nezávislí ministři, neboť se podle něj na ničem nedokázali domluvit.

Každopádně když kabinet nedostane důvěru napoprvé, je velká pravděpodobnost, že ji dostane napodruhé. Babiš má slíbeno, že bude pověřen prezidentem Milošem Zemanem k sestavení druhé a možná i dalších vlád, podle toho, jak bude potřeba. A třeba mu při sestavování další vlády dojde, že musí ostatním stranám nabídnout o kapku víc než jen "pár" bodů z programu, kterému stejně nikdo nevěří. On sám, podobně jako jeho příznivci, bude apelovat na to, že mu lidé ve volbách důvěru dali a že to je jediné, co se počítá. To, že v historii získali moc i státníci, na něž nevzpomínáme právě v dobrém a kteří také dostali důvěru lidu, nevadí. Babiš je tady, "maká" pro lidi a to je jediné, na čem doopravdy záleží.

Otázkou je, jestli by s tím měli počítat i poslanci jiných stran, než je ANO, kde je "ano" pro hlasování o důvěře povinné, bez ohledu na to, zda jde o první, druhý či kdovíjaký pokus o důvěru vlády. A to i kdyby ve vládě seděli samí nositelé Nobelovy ceny, jako že nesedí a u některých ministrů není jasné, jestli vůbec vědí, že skutečně sedí ve vládě a mají vládnout konkrétním ministerstvům a jejich úředníkům. Prostě žádný program a žádná slova nedokážou přesvědčit o tom, že půjde o dobrou vládu.

Pomiňme na chvíli programové prohlášení, které skutečně odpovídá všem na všechno. Jak se říká, slibem nezarmoutíš a to platí i pro tuto situaci. Problém je v samotné osobě premiéra. Skutečně by měl dostat důvěru kabinet, který vede člověk, o němž zpráva evropských vyšetřovacích orgánů tvrdí, že byl součástí projektu, který zatajoval informace, lhal o své podstatě a kde panuje podezření, že šlo o dotační podvod? Skutečně chceme premiéra, kterého v souhrnu jak evropské, tak i české vyšetřovací orgány z něčeho takového podezírají?

Bezpochyby platí, že kolektivní vina neexistuje. Nikde však není psáno, že jednobarevnou vládu vítěze voleb musí nutně vést jen Babiš. Když je to právě on, kdo figuruje jako jedna z hlavních postav kauzy spojené s Farmou Čapí hnízdo.

Česká republika zažila již dvě nedůvěry vládě. Poprvé důvěru nedostala první vláda Mirka Topolánka, podruhé úřednická vláda Jiřího Rusnoka. Ani v jednom případě nebyl šéf vlády podezírán z podvodu. Až teď poprvé poslanci rozhodují o vládě, jejímuž premiérovi hrozí trestní stíhání.

Ano, mohou se slovy Andreje Babiše rozhodnout, že mu dají důvěru a tím naplní program, kvůli kterému je lidé volili. Anebo se rozhodnou, že člověka spojovaného s podvodem volit nebudou ani teď, ani příště. Bez ohledu na to, co jim naslibuje.

