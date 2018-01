Celých 14 miliard korun z evropských fondů, určených na zrychlení internetu na venkově, už Česko vyčerpat nestihne. HN to potvrdil nový ministr průmyslu a obchodu Tomáš Hüner (za ANO), jehož úřad má dotační program na starosti.

Peníze měly plynout do oblastí, v nichž si dosud lidé musí vystačit hlavně s pomalým ADSL připojením. Internetoví poskytovatelé v takových místech sami do stavby rychlejších sítí investovat nechtějí, protože se jim to nevyplatí. Právě proto k nim měly dotace směřovat.

Evropská unie Česku peníze přiklepla už před čtyřmi lety. Program se však kvůli chybám ze strany ministerstva průmyslu naplno rozběhl teprve loni v září, navíc za naprostého nezájmu tuzemských providerů. O peníze si řekly jen tři firmy, které dohromady požádaly asi o 50 milionů korun.

Zbytek ze 14 miliard musí Česko rozdělit do roku 2020. Proto ministerstvo chystá další dotační výzvu, jež se má spustit letos na jaře. Šéf úřadu Hüner teď ale dává za pravdu odborníkům, kteří říkají, že do dvou let už se většina dotovaných sítí postavit nestihne. Ministerstvo průmyslu proto na poslední chvíli hledá cestu, jak peníze utratit, aby se nemusely do Bruselu vracet.

"Budu prosazovat, aby o dotace na výstavbu sítí mohly nově žádat také kraje a obce," říká ministr s tím, že zbytek prostředků by mohl stát rovněž nabídnout výrobním podnikům na rozvoj takzvaného internetu věcí.

Dosavadní (ne)zájem o peníze mezi providery ovlivnily složité podmínky pro jejich čerpání. Hüner, který na MPO nastoupil v prosinci, slibuje, že se byrokratické požadavky v nové dotační výzvě zmírní. Zástupci "síťařů" jsou ovšem skeptičtí.

"Na MPO tento program řeší stále stejní úředníci, kteří už se nechali slyšet, že původní podmínky zásadně měnit nebudou," poznamenává Jakub Rejzek z Výboru nezávislého ICT průmyslu, jenž hájí zájmy malých providerů.

Podle něj by měl Hünerův úřad peníze nabídnout jen na stavbu menších sítí, u nichž je naděje, že se do dvou let stihnou postavit. S tím souhlasí i Zdeněk Zajíček ze síťařské ICT unie, který ale upozorňuje na rizika spojená s tím, když se dotace nabídnou také obcím. U těch hrozí, že postavené sítě pronajmou komerčním poskytovatelům. "Na to by ale Evropská komise mohla pohlížet jako na nedovolenou podporu a peníze by se pak musely unii vracet," podotýká.

Zatím přitom není jasné ani to, zda peníze získají tři žadatelé z prvního dotačního kola. Vzhledem k nejasnostem programu si na Česko u Evropské komise stěžují dvě firmy, které se cítí být nastavenými podmínkami poškozeny.

"Naše firma počítala s udělením dotace na přelomu roku. Kvůli zmíněné stížnosti se proces zdržel a my nevíme, na čem jsme," říká Petr Kapounek, projektový manažer společnosti Sprintel. Ta žádá o dotaci ve výši 23 milionů korun na stavbu nové sítě na Prostějovsku.