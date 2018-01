Odboráři s vedením dopravního podniku zasednou ve středu v Brně u jednoho stolu a budou společně jednat o zvýšení platů pro řidiče. Ti by na své výplatní pásce rádi viděli každý měsíc o 4500 korun vyšší cifru než nyní. Dopravce v prosinci přislíbil, že je ochotný platy navýšit zhruba o 3,5 tisíce. Zda si vyjednávači podají ruku, nebo budou pokračovat ve smlouvání, bude jasné ve středu.

"K poslednímu návrhu dopravního podniku jsme zaslali několik připomínek. Nyní záleží na podniku, jak se k věci postaví. Vyjádření jsme ale zatím žádné nedostali, takže nevíme, jak se jednání bude vyvíjet," říká předseda odborářů Libor Weinstein.

O platech brněnských řidičů se jedná už několik měsíců. Odboráři proto již koncem loňského roku začínali být netrpěliví a hrozili stávkovou pohotovostí. Odbory mají silnou pozici: řidiči jsou pro dopravce v současné době cenným zbožím. V městské dopravě je jich nedostatek, a ti stávající proto stále častěji jezdí přesčas.

Řidiči chtějí přidat Situace se změnila Přestože si odboráři v Praze ještě v listopadu 2016 pochvalovali kolektivní smlouvu uzavřenou s dopravním podnikem, dnes jsou nespokojení a chtějí ji předčasně otevřít. Argumentují tím, že to je možné ve chvíli, kdy nastane nepředvídatelná situace na trhu. Za tu považují rekordní zaměstnanost, kvůli níž jsou dopravci nuceni zvedat platy řidičům i o desítky procent. Například ČSAD Kladno před časem zvedlo platy o více než pětinu z 27 na 33 tisíc korun. Platy v Praze rostou Až do roku 2020 plánuje pražský dopravní podnik zvedat každý rok platy o jedno procento nad inflaci z předchozího roku. Průměrná mzda byla v DPP v prosinci 34 500 korun (včetně započtení přesčasů). Odbory však nad rámec kolektivní smlouvy nově požadují výkonnostní odměny ve výši 18 až 30 procent platu. A k tomu 12,30 koruny na hodinu jako příplatek za práci v Praze. V Brně končí smlouva Současná kolektivní smlouva platila do konce roku 2017, ale je v ní klauzule, že se může prodloužit až do konce dubna. Průměrný plat řidiče v Brně je po započítání bonusů a přesčasů přes 30 500 korun, bez nich je to zhruba 26 tisíc korun. Dopravce navrhl, že dá letos na platy 140 milionů korun, tedy o 20 milionů více než loni. To by znamenalo zvýšení měsíční mzdy řidičů zhruba o 3500 korun. Odbory chtějí ještě o tisíc korun více.

Aby podnik zcela zrušil přesčasy a nemusel zaměstnávat nárazově brigádníky, potřeboval by přijmout 100 řidičů. "Naše reálná potřeba je dnes 50 až 60 nových řidičů," popisuje mluvčí brněnského dopravního podniku Barbora Lukšová. O řidiče se přitom perou i soukromí dopravci, kteří jsou často schopni nabídnout vyšší platy.

Výrazně horší situace než v Brně panuje v hlavním městě. Pražskému dopravnímu podniku chybí zhruba osm procent řidičů, tedy přibližně 360 lidí. Aktuálně jich zaměstnává 4230 a už nyní panují obavy, aby jejich počet přesčasových hodin letos nedosáhl maxima, které povoluje zákon. První dva týdny v lednu proto dopravce dokonce zavedl takzvané prázdninové jízdní řády, aby si přesčasy ušetřil na horší časy.

To je i důvod, proč se pražští odboráři přihlásili o vyšší platy, přestože jim na rozdíl od brněnských kolegů nekončí kolektivní smlouva − platí až do roku 2020. Zvažují i nátlakové akce, na něž by doplatili cestující. Dopravní podnik jejich požadavky odmítá.

"Došlo by k navýšení mzdových nákladů o více než miliardu korun. Naše ekonomická situace takové navýšení neumožňuje," vysvětluje mluvčí podniku Aneta Řehková.

S tímto argumentem se však odboráři nechtějí smířit. Aby donutili vedení podniku o platech jednat, podali návrh na ustanovení prostředníka, který by obě strany přivedl k jednomu stolu. "Do 15. ledna běží zákonná lhůta, dokdy se má dopravní podnik vyjádřit. Do té doby čekáme, co bude dál," říká předseda odborů DPP Luboš Olejár. Pokud nepomůže prostředník, dalším krokem může být stávka. Olejár přitom nevylučuje ani demonstraci, v rámci které by podle něj mohli do ulic vyjít řidiči se svými rodinami. Takovou situaci by i vzhledem k nedostatku řidičů pocítili cestující.

Požadavky odborů nejsou malé: k platu požadují až 30procentní výkonnostní prémie. Už dříve přitom zvažovali, že v případě neochoty podniku si část řidičů vezme zdravotní volno − takzvaný sick day − a doprava v metropoli zkolabuje. Od tohoto kroku však odboráři nakonec upustili.