Ropný koncern PDVSA patřil ještě při nástupu Huga Cháveze k moci v roce 1999 mezi firemní klenoty Venezuely, a dokonce celé Latinské Ameriky. Nyní ho ale ke dnu stahují dluhy ve výši odhadované na desítky miliard dolarů. Firma také bojuje s pravidelnými splátkami věřitelům.

Společnost PDVSA nemá peníze na koupi moderní techniky ani na nákup součástek a komponentů, aby mohla opravit porouchané nebo rozbité stroje. Rafinerie tak fungují jen z malé části, takže produkce ropy klesla na konci loňského roku na téměř 30leté minimum. Zaměstnanci sídla firmy v Caracasu si dokonce stěžují, že nejezdí služební vozy a v budově ani nefungují výtahy, popisuje agentura Reuters.

Paradoxně potíže podniku PDVSA, na kterém je stát závislý, umocnil nedávno i sám prezident Nicolás Maduro. Ten provedl velkou čistku, kdy kvůli domnělé korupci nahradil vedení i velkou část managementu PDVSA.

Z jejího čela odešel zkušený technokrat Eulogio Del Pino, kterého pak nahradil generál Manuel Quevedo. Ten ale nemá s řízením podniků ani s produkcí ropy vůbec žádné zkušenosti.

"Přišel čas pro velkou ropnou revoluci," prohlásil prezident. Madurovo rozhodnutí však nemělo nic společného s propadem PDVSA, ale s armádou. Ta vždy tvořila hlavní páteř Chávezovy a později i Madurovy podpory. Bez ní by jejich režimy nevydržely. Jenže Maduro, který nikdy nedosáhl takové popularity jako jeho předchůdce, přichází kvůli množícím se potížím o příznivce.

Aby zůstal u moci, musí si udržet přízeň zkorumpované armády. A proto ji dosadil do nejhodnotnějšího byznysu.

"Je to dárek pro armádu. Výměnou umožní Madurovi, aby si dělal, co chce, při nadcházejících prezidentských volbách," uvedl pro deník Financial Times expert Raúl Gallegos z poradenské společnosti Control Risks.

Volby by se měly konat ke konci letošního roku.

