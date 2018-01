Před pár týdny byl Pavel Fischer známější v evropských diplomatických kruzích než u české veřejnosti. Teď se snaží bývalý poradce Václava Havla skloubit odkaz svého někdejšího šéfa, prvního českého prezidenta, s vlastními, místy těžkotonážně konzervativními postoji a dobýt Pražský hrad zpět.

Pokud by postoupil do druhého kola prezidentské volby, šlo by o politickou senzaci. Mnohem menším překvapením by bylo, kdyby prezidentská kampaň byla jen prvním dějstvím Fischerova přerodu z úředníka v politika.

"Už jsem se na to nevydržel dívat. Česko potřebuje prezidenta, který bude mít energii a zkušenost, který bude profesionálem. To není Česko hledá superstar," říká Fischer k motivaci, která ho do kampaně přivedla. Zároveň tím zdůrazňuje své přednosti: zkušenosti z fungování prezidentského úřadu a znalost "anatomie" mezinárodních vztahů.

Málo známý diplomat

Předvolební průzkumy Fischerovi, který v minulosti působil také jako český velvyslanec ve Francii a do kampaně přišel z pozice šéfa výzkumné agentury STEM, nyní nedávají moc šancí na úspěch. Podle odhadů ho má podpořit kolem pěti procent voličů. Je málo známý a největší slabinou jeho kampaně je nedostatek peněz. Vybral něco přes pět milionů korun, přičemž zákon povoluje až 40 milionů. Fischer zjevně obtížně sháněl sponzory − peníze poptával v cizině nebo naopak v kruhu nejbližších. Skoro milion mu poslala matka. Jeho nejštědřejším jednorázovým dárcem je ale německá finančnická skupina Fontis, která podle Fischerových slov oceňuje jeho proevropské cítění. Poslala mu téměř 1,5 milionu korun.

Síť kontaktů v zahraničí si Fischer buduje dlouhodobě. Vzdělával se ve Švýcarsku a hlavně je jedním z nemnoha Čechů, kteří vystudovali prestižní francouzskou Vysokou školu administrativy (ENA), jež je doslova líhní evropských politických elit. Jejím absolventem je například i současný francouzský prezident Emmanuel Macron.

Okruh VIP známých si Fischer rozšiřoval i z vysokých pozic v české diplomacii. Jak sám říká, zná například současného německého prezidenta, bývalého ministra zahraničí Franka-Waltera Steinmeiera. "Když působíte v evropské politice, vždycky znáte někoho, kdo se pohybuje v blízkosti úřadujících politiků, nebo máte mezi přáteli lidi, na které se obracejí, když potřebují radu," vysvětluje. I dnes je členem představenstva proevropského think-tanku Institut Jacquese Delorse po boku bývalého předsedy Evropského parlamentu Jerzyho Buzka či exšéfa NATO Javiera Solany. Doposud ale Fischerovi chyběla zkušenost z politických kampaní a volených funkcí.

Snad až přehnanou rozvážnost Pavla Fischera se snažila rozhýbat kampaň, jejíž image vytváří Jakub Hussar. Právě on před pěti lety pomáhal v prezidentském úsilí Vladimíru Franzovi. Jindy uhlazený Fischer se na svých sociálních sítích představil v boxerských rukavicích, kterými hrozil Mirku Topolánkovi, i při vaření. Vizuálně je kampaň laděná do moderní tyrkysové.

S hvězdnou podporou

Již zmíněný finanční handicap v kampani se Fischer snaží překonávat hlavně podporou od populárních lidí. Vyjadřuje mu ji celá řada osobností − překvapivě možná nejvíc ze všech kandidátů − a jde o vážená či známá jména z různých oborů. Stojí za ním rocker David Koller, operní pěvkyně Dagmar Pecková, populární herec Jiří Mádl nebo hvězda alternativní scény, frontman skupiny Zrní Jan Unger. Za svého favorita ho prohlásil i Karel Schwarzenberg, který ocenil nejen profesní kvality. "Pavel Fischer se staral o svého bohužel zesnulého syna. Po celou dobu, co jsem rodinu znal, byl kvůli vrozené nemoci upoután na lůžko. Jak to nesli, s jakým úsměvem péči o něj vykonávali, na mě dělalo nejlepší dojem. Dává mi to garanci, že Pavel Fischer má charakter, který je nutný pro hlavu státu," uvedl finalista minulé volby. Fischer se ženou Klárou, která působí v hospicové organizaci Cesta domů, jsou rodiči čtyř dětí.

Praktikujícímu katolíkovi Fischerovi se také zjevně podařilo aktivovat české křesťanské kruhy. V rámci této komunity například kolují osobní e-maily dobrovolníků doporučující jeho volbu. A on je za to zase věrný konzervativním hodnotám, jak se ukázalo u asi nejvýraznějšího milníku jeho kampaně − když se internetem začal šířit záznam jeho vystoupení v Katolickém domě v Blansku. Vyplynulo z něj i to, že by nejmenoval člověka s homosexuální orientací ústavním soudcem. Fischer se později bránil, že jeho vyjádření bylo vytržené z kontextu. Ke křesťansky a konzervativně laděné politice však měl zatím nejblíže, v posledním volebním období radil ministrům za KDU-ČSL Danielu Hermanovi a Marianu Jurečkovi.

Muž, který o sobě na rovinu říká, že v některých tématech je "strašně tvrdá konzerva", teď v závěrečném sprintu kampaně vyzývá k "revoluci", konkrétně tyrkysové, tedy v jeho barvách. Pravděpodobně ale hledí dál než jen k prezidentské volbě. "Obracejí se na mě lidé, zda nezaložím něco jako Macron ve Francii. Jeho úspěch s pozitivním proevropským programem je pro mě velkou inspirací. Uvědomuji si, že i u nás tento potenciál existuje," řekl Fischer HN.