Asi to dám. Šílené rozhodnutí. Srdce nad rozumem, napsal 5. listopadu na Twitter muž, který na poslední chvíli vtrhl ke stolu s prezidentskými kandidáty, vzal jim karty, zamíchal, znovu rozdal a posadil se mezi ně.

Srdce, rozum a úsměv k tomu si pak Mirek Topolánek vetkl jako hesla do štítu, s nímž hodlá bojovat o Pražský hrad. Muže, kterého kdysi Václav Klaus označil za "falešného a prázdného", bylo rázem všude plno. Kurzy sázkových kanceláří ho zařadily k favoritům volby − do doby, než jeho naděje zchladily předvolební průzkumy. Kterým ovšem jako každý správný politik nedůvěřuje.

Svérázný expremiér působí jako jiný člověk − sám tomu říká Topolánek 2.0 − než v roce 2009, kdy mu socialisté a koaliční rebelové shodili v době evropského předsednictví vládu a jehož o rok později smetl předvolební převrat v ODS.

Topolánek si za ty roky srovnal osobní život. Pořád se rád a nahlas směje a pro ostrý výraz nejde daleko. Peprným slovníkem a jistou lidovostí se podobá spíš Miloši Zemanovi než uhlazeným soupeřům, ale tam podoba končí.

Jménem polistopadového vývoje

Právě Zemana Topolánek označuje za hlavní důvod šturmu, při němž expředseda ODS za pár desítek hodin získal podpisy desítky senátorů potřebné pro boj o Hrad. Výkladů by se nabízelo víc. Například že jde o hru, jak premiérovi Andreji Babišovi zošklivit možnou koaliční nevěstu jménem ODS, aby v jejím nitru opadlo vnitřní pnutí, zda s Babišem vládnout.

Nebo že se jeden z nejbohatších Čechů, šéf Energetického a průmyslového holdingu Daniel Křetínský, snaží skrze útok na Miloše Zemana oslabit vliv Andreje Babiše. Topolánek pro Křetínského pracoval pět posledních let, dostal od něj 350 tisíc na kampaň. "To že mi dal? To mohl dát víc," rozesměje se při rozhovoru s Aktuálně.cz. Hned ale zvážní: s Křetínským prý dělá zajímavou práci, která kvůli kandidatuře stojí. A ODS o ničem předem neřekl.

Za hlavní důvod pro své rozhodnutí Topolánek označuje nestandardní postup prezidenta Zemana, který po volbách deklaroval, že oběma pokusy o složení vlády, které jako hlava státu má, pověří Andreje Babiše, aniž by po něm chtěl předjednanou většinu ve sněmovně. "Fakticky tím ukončil jednání," shrnuje Topolánek, podle kterého osa Zeman−Babiš narušuje trajektorii polistopadového směřování Česka: Zeman se snaží otočit kormidlo země na Východ, Babiš hromadí moc.

Prozápadní postoje sice v kampani zastává řada kandidátů, s příchodem Topolánka ale souboj získal novou dynamiku. Bezprostřední a živelný chlapík, známý střety s novináři, aférami kolem Marka Dalíka, svých ministrů i svými vlastními, by teoreticky měl být zcela bez šance. Tak ale česká politika nefunguje.

O svých chybách vím

Svérázný Topolánek má charisma lídra, které jeho rivalům schází a se kterým dokázal vyhrát volby s vyšším ziskem než nyní Babiš. Má přes devět milionů na kampaň. Zvedá vlajku dílčí kritiky Západu, ale stejně hlasitě říká, že na Západ patříme. A když se ohlédne za hořkým koncem své politické dráhy před osmi lety − pauzu měl podobně dlouhou jako Miloš Zeman −, uznává přešlapy.

"Chyby v komunikaci s novináři asi není třeba rozvádět," přikyvuje při rozhovoru poblíž pražského náměstí Republiky muž, který před časem vyháněl reportéry z přednášky nejvulgárnějšími výrazy, jež čeština zná. Jindy hrozil pěstí, kopal do auta a mluvil o zabití. Neustál, že jej sledovali na každém kroku. "Byl tam stres z řešení složité situace v ODS i v domácí politice. K tomu předsednictví EU. Spal jsem dvě tři hodiny denně," vzpomíná Topolánek, kterého navíc v době, kdy v politice končil, sužovalo několik vážných zdravotních neduhů.

Z chyb se podle vlastních slov poučil. Počítá mezi ně i přílišnou loajalitu k lidem ve svém okolí, které by při výběru svého hradního týmu neopakoval. "Česká republika potřebuje silného prezidenta, který bude mít dost zkušeností, energie a bude se umět lidí zastat vůči Bruselu i silnému premiérovi. Který bude mluvit se všemi a rozumět všem, nebude rozdělovat a štvát, který se cítí dobře v hospodě i kavárně," shrnul minulý týden svou kandidaturu.

Otázka je, zda to všechno může stačit. Topolánkovy preference nejsou nepatrné, ale na druhé kolo zatím nevypadají. A mnozí lidé podle průzkumů přímo odmítají o jeho jménu vůbec uvažovat.

"Není nepopsaný list. Byl premiérem vlády, která vznikla, jak vznikla, dělala, co dělala, a skončila, jak skončila," říká lakonicky analytik CVVM Jan Červenka. Připomíná tím vznik vlády díky přeběhlíkům z ČSSD, dobu nepopulárních vládních opatření například ve zdravotnictví, bující klientelismus i pád v době předsednictví. Během něj se přitom Topolánek blýskl vyřešením ukrajinské plynové krize.

Přesto působí uvolněně a opravdově, ne jako výrobek z marketingového soustruhu. Ví, že jeho život půjde dál, i kdyby neuspěl. Že se s informační sítí a vlivem, které má, neztratí.

A ví i to, že pokud někdo může v prvním kole překvapit, bude to nejspíš právě on.