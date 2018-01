Když minulou středu předstoupili před novináře v Budapešti maďarský premiér Viktor Orbán a jeho nový polský kolega Mateusz Morawiecki, bylo vidět, kdo je v politice veteránem a kdo nováčkem. Orbán tvrdě, ale přitom lehce, jasně vysvětloval, že střední Evropa je díky vysokému ekonomickému růstu hospodářským motorem Evropské unie. Maďarsko − možná s mírným přispěním Polska − bude podle něj křesťanskou hrází, která nedovolí imigrantům přijít do Evropy a ochrání ony blíže nespecifikované křesťanské hodnoty.

Morawiecki v zásadě jen nesměle přitakával. Působil ve své nové roli nejistě a nechal Orbána, aby si režíroval svoji show. Na otázky pečlivě vybraných provládních novinářů odpovídal Orbán v dlouhých projevech a nenechal hosta Morawieckého mluvit jako prvního ani v případě, že otázka byla směřována na oba.

Viktor Orbán je prostě suverénní a jistý politický vůdce v nejistých dobách, což zákonitě musí imponovat většině Maďarů, která ho v dubnu nejspíš potřetí za sebou (a celkově počtvrté) nechá vyhrát volby a sestavit vládu. Opozice, nacionalistický Jobbik a několik levicových a liberálních formací, bude ráda, když se jí podaří zabránit tomu, aby měl Orbánův Fidesz v parlamentu opět ústavní většinu.

Inspirace z Budapešti

Orbán se stal ve střední Evropě vzorem úspěšného politického lídra, který po řadě porážek vystoupal na vrchol a dokáže hájit zájem svůj, své strany i své země. Obdiv vůči Orbánovi a tomu, jakým způsobem si rychle po drtivém volebním vítězství v roce 2010 podmanil maďarskou politiku a proměnil pravidla hry ve svůj prospěch, netají šéf polské vládní strany Jaroslaw Kaczyński.

V mnoha krocích, které polská vláda v posledních dvou letech dělá, je vidět maďarská zkušenost: ať už jde o jednotnou bankovní daň, snahu ovládnout justici nebo koncentraci politické moci v rukou úzké skupiny lidí, nejlépe jednoho člověka. Ve Varšavě se před volbami v roce 2015, které vyhrála Kaczyńského strana Právo a spravedlnost, často hovořilo o potřebě "Budapešti na Visle".

Viktora Orbána označil za vzor i šéf nyní vládní rakouské pravicově nacionalistické strany svobodných Heinz-Christian Strache. Méně okázale k Orbánovi vzhlíží slovenský premiér Robert Fico, který s maďarským premiérem navázal údajně velmi blízký vztah.

A k Orbánovi se snaží některá zahraniční média, jako například německý Die Zeit, přirovnat i nového českého premiéra Andreje Babiše, i když mezi oběma lídry je nepochybně několik základních rozdílů. Ten hlavní je, že Orbán má jasnou ideologii a je zkušeným mezinárodním hráčem.

Co na Orbánovi všichni zmínění politici se silnými centralizačními sklony obdivují? Rychle a účinně rozdrtil politickou opozici. Před svým vítězstvím v roce 2010 účinně sjednotil pravicové síly. Sveřepě a zručně obhajuje své i maďarské národní zájmy v zahraničí. Výborně hraje složitou partii s Evropskou unií, kterou kritizuje a chce ambiciózně předělat na svazek silných národních států. Doma je podmanivým řečníkem. Má dlouholeté zkušenosti, odhodlání i jasný cíl.

Nejde o obsah politiky, který má Orbán na rozdíl třeba od Babiše jasně definovaný. Jde o způsob, jakým si v zahraniční politice vytváří spojenectví v EU, v Rusku i v Číně, jak má několik želízek v ohni najednou a zároveň balancuje na okraji, aby se příliš nespálil. Umí naprosto precizně využít slabých míst soupeřů a provádí kroky, které často nedávají na první pohled smysl, ale on z nich dělá politický kapitál. V únoru 2015 s Německem spolupracoval na zvládání přílivu uprchlíků z Kosova, kteří po zrušení schengenských víz zamířili na Západ. V srpnu téhož roku se rozhodl pro mnohem tvrdší postup a začal stavět na hranicích plot. Němci poněkud skřípali zuby, ale mnoho politiků mu v duchu i nahlas tleskalo. Nejvíc však domácí voliči, pro které se stal opravdu ochráncem Evropy.

"Složité situace ho jen motivují. Prohrami se učí. Ne všechny jeho metody jsou čisté a slušné. Od počátku dobře rozuměl, co je to politika. Bere ji jako opravdovou profesi. Ví, že aby vyhrál, potřebuje velký cíl, potřebuje ideje a program. Ale to nestačí, potřeba jsou i peníze, stranická struktura, loajální straníci a média," charakterizuje Orbána ve výborné a překládané knize z roku 2012 Útočník polský novinář Igor Janke.

Co na tom, že se z evropského liberála, který v roce 1989 vyháněl sovětská vojska, stal − alespoň rétoricky − národně orientovaný konzervativec, který hovoří o obraně křesťanských hodnot. A z demokrata, který se učil angličtinu a základy politiky v Oxfordu za peníze nadace George Sorose, se stává vládce s autoritářskými sklony, který z amerického filantropa dělá před letošními volbami veřejného nepřítele číslo jedna. Obsah je druhotný, tím nejdůležitějším je forma a technologie moci.

Maďarský neofeudalismus

Balázs Jarábik, analytik Carnegieho nadace, popsal systém, který Orbán v Maďarsku zavedl, jako "neofeudalismus s demokratickými rysy".

Charakterizuje ho jako oživení silné role státu, tradiční nedůvěra vůči institucím, autoritářské tendence ve vládnutí.

Součástí tohoto procesu v Maďarsku je podle Jarábika eroze střední třídy, hierarchická politická struktura, která je závislá na silném centru, kde je málo prostoru na vyvíjení různých politických aktivit zdola. Důležité je ovládnutí školství, podinvestované zdravotnictví, kde bují korupce, a celkový nepotismus včetně zneužívání daňové politiky vůči oponentům i k udržování žádoucího statu quo v ekonomice. Nedílnou součástí je rozdělení vlivu v ekonomické sféře, kdy se Orbánovi podařilo vytvořit vlastní a na něm závislou skupinu oligarchů.

Právě ekonomické základy Orbánovy moci jsou zásadně odlišné od jiných středoevropských populistických vůdců, kteří v Maďarsku hledají inspiraci. V této souvislosti je důležité vypíchnout odlišné postavení domácího maďarského kapitálu ve srovnání s ostatními středoevropskými zeměmi.

Jarábik uvádí, že podle žebříčku největších firem v regionu z roku 2015, sestaveného firmou Deloitte, kontroloval tehdy domácí kapitál v Maďarsku jen tři procenta největších firem v zemi, zatímco v Polsku to bylo 29,4 a v Česku 23,2 procenta. To se od té doby nepochybně upravilo s tím, jak stát posiloval svoji kontrolu v bankovnictví nebo v energetice.

Orbán je možná doma tak úspěšný právě proto, že se mu lépe vytváří domácí oligarchie, protože nemusí brát ohled na jiné domácí finanční skupiny − a na ty zahraniční už pořádně zatlačil a donutil je k ústupkům. "Vypadá to, že Orbán se pokusil udělat s kapitalismem to, co udělal János Kádár s komunismem: adaptoval ho, aby pracoval pro Maďarsko," ironizuje Balázs Jarábik.

Dobře usazen v Evropě

Velmi diskutovaná je Orbánova schopnost zajistit si podporu v Evropské unii, jejíž peníze drží maďarské hospodářství do velké míry nad vodou.

Stejně jako je výborný řečník na domácí půdě v maďarštině, je schopný rétor v angličtině, a tudíž se umí obhajovat na mezinárodních fórech.

Důležité je si uvědomit − a to zejména pro Poláky −, že ho zajímají především a jedině maďarské zájmy (tedy hned po těch osobních). Už jednou při volbě polského expremiéra Donalda Tuska předsedou Evropské rady ukázal, že polští konzervativci by měli být opatrní, protože Orbán hlasoval pro Tuska − a to je v situaci, kdy Varšava spoléhá na maďarské veto v případě hlasování o sankcích EU kvůli nedodržování právního státu, pro Poláky poněkud choulostivé.

Vůči EU uplatňuje maďarský premiér metodu dva kroky vpřed, jeden vzad, aby otestoval reakci, když předělává maďarský politický systém k obrazu svému. Pečlivě si buduje vztahy zejména s německými konzervativci, v poslední době hlavně s bavorskou CSU, s níž se do velké míry shoduje v názorech na migraci.

Související Infografika ÚSPĚŠNÝ POLITIK

Jeho hlavním štítem v unii je vlivná frakce evropských lidovců v Evropském parlamentu. To je zásadní rozdíl oproti Kaczyńskému, který obecně podceňuje budování zahraničních spojenectví. Navíc, polská vládní strana PiS je ve skupině Evropští konzervativci a reformisté, která je málo vlivná a po odchodu Británie z EU bude opravdu okrajová.

To například Babišovo ANO je v liberální proevropské frakci ALDE, která je výrazně vlivnější. Sám Babiš se vehementně brání označení "euroskeptik" a svůj první summit EU před Vánocemi si užíval.

V tomto je Orbánovi mnohem blíž než Kaczyński.

Ve srovnatelné pozici jako Orbán je slovenský premiér Robert Fico, který má za sebou zase silnou frakci evropských socialistů.

Ta Fica kritizovala pouze tehdy, když se ve své první vládě v roce 2006 spojil s Vladimírem Mečiarem a nacionalisty Jána Sloty.

Stručně shrnuto, Viktor Orbán je prototypem úspěšného středoevropského politického lídra, který se plně soustřeďuje na dosažení svého cíle a dokáže pro něj − takřka za jakoukoli cenu − získat podporu většiny voličů. To je základ, který mnoha současným politikům jakékoli orientace chybí.