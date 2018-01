Dotace pro Farmu Čapí hnízdo může českému premiérovi a lídrovi hnutí ANO Andreji Babišovi způsobit i mezinárodní problém. Středočeští politici chystají plán, jehož podstatou je ponechat farmu v projektech financovaných Evropskou unií. Chtějí tím dotlačit Brusel k jasnému stanovisku, zda projekt firmy, která je součástí koncernu Agrofert, byl, či nebyl v pořádku. Faktickým vlastníkem Agrofertu je skrz svěřenský fond Babiš.

"Evropský" verdikt téměř jistě přijde dříve, než kauza Čapí hnízdo projde všemi stupni českého justičního systému. Zatím ji vyšetřuje policie kvůli podezření z dotačního podvodu. Případem se zabýval také Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Jeho zpráva je dosud neveřejná, poslanci z mandátového a imunitního výboru ji ale četli a tvrdí, že se v ní píše o podvodu.

Středočeští opoziční politici mají většinu ve Výboru Regionální rady, která spadá pod Regionální operační program Střední Čechy − ta na přelomu ledna a února pravděpodobně rozhodne o ponechání, nebo vyřazení Farmy Čapí hnízdo z projektů placených Evropskou unií. Někteří členové rady hodlají farmu ponechat v projektech EU navzdory doporučení Evropské komise i stanovisku ministerstva financí. "Pokud bychom to vyjmuli, dotace už nebude evropská, ale národní. Zároveň by to znamenalo, že je to pro unii uzavřená záležitost. Proto chceme, aby se tím nadále zabývala Evropská komise," říká člen výboru Jan Jakob (TOP 09).

42 milionů byla výše evropské dotace pro společnost Farma Čapí hnízdo.

Ve výboru je 15 členů, osm z nich HN potvrdilo záměr hlasovat proti vyřazení Čapího hnízda z evropského financování nebo o tom alespoň uvažuje. Jde o politiky ODS, TOP 09 a STAN. Zástupci hnutí ANO na dotazy redakce nereagovali. Většina členů výboru doufá, že svým rozhodnutím přimějí Brusel, aby jako první oficiálně řekl, zda Farma Čapí hnízdo dostala dotaci neprávem. Pokud unie rozhodne v neprospěch farmy, mohlo by podle politiků Česko sumu asi 42 milionů korun vymoci od společnosti Farma Čapí hnízdo snáz a dříve.

Místopředseda výboru regionální rady Věslav Michalik je s kolegy ze středočeské opozice přesvědčený, že Česko má bez angažmá komise omezené možnosti, jak z někdejší Babišovy firmy získat problémovou dotaci. A třeba soudy podle něj poběží dlouho. "Možná až za 10 let se ministerstvo financí bude domáhat nějaké škody z něčeho, co se stalo téměř před 20 lety. Koho to bude zajímat?"

Evropská komise se zatím nechce vyjadřovat k tomu, co se stane, pokud středočeští politici svůj záměr uskuteční. Ti věří, že pro komisi budou zjištění OLAF závažná a odmítne farmu dotovat. "Jestliže Evropská komise řekne, že je to neuznatelný náklad, ať požádá o vrácení peněz," říká další člen výboru Ctirad Mikeš (STAN). Pokud komise o navrácení peněz skutečně požádá, bude muset Česko miliony za Čapí hnízdo vrátit. Za projekt tak zaplatí stát, nebo budou české úřady peníze vymáhat po firmě, která spadá pod Agrofert. Andrej Babiš však tvrdí, že stát peníze vracet nebude.

Kvůli Čapímu hnízdu už česká policie minulý rok obvinila 11 lidí. Mezi nimi jsou kromě Babiše a prvního místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka stíháni také Babišova žena, děti a švagr. Stíhání premiéra a prvního místopředsedy je ale nyní pozastavené, protože oba po volbách do sněmovny získali imunitu. Poslanci proto budou znovu rozhodovat o jejich vydání k policejnímu stíhání.

Policie vyšetřuje údajně neoprávněné získání dotace pro stavbu farmy. Ke stejným závěrům pak měl dospět i OLAF. V roce 2008 se společnost Farma Čapí hnízdo podle vyšetřovatelů tvářila jako malá firma, aby dosáhla na 42 milionů, ve skutečnosti však byla stále propojená s holdingem Agrofert. Ten by na peníze určené malým firmám nárok neměl.

Snaha středočeských politiků ve výboru Regionálního operačního programu (ROP) může podle ministerstva financí narazit. Jeho mluvčí Michal Žurovec bez podrobností řekl, že úřad má možnost, jak projekt i navzdory rozhodnutí výboru nakonec z evropského financování vyřadit.

Petr Štěpánek (STAN) ale k něčemu takovému nevidí důvod. "ROP nepochybil. Proč ten projekt vyřazovat, když jsme neudělali chybu? Pan premiér říká, že je vše v pořádku, pan premiér by nám nelhal. Takže je to zjevně křišťálově čisté," uzavírá s nadsázkou Štěpánek.