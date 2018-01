Čapí hnízdo

Co je Čapí hnízdo

Rekreační objekt vzdálený 50 kilometrů od Prahy, který se skládá z několika objektů. Sami majitelé jej nabízejí celoročně jako místo pro pořádání konferencí, mítinků či firemních a společenských akcí, kde je možné najít nadstandardní ubytování, skvělou kuchyni a řadu relaxačních, sportovních a agroturistických aktivit. Ceny jsou ovšem takové, že Čapí hnízdo slouží především movitějším klientům. Pro běžné návštěvníky je určeno zejména Ekocentrum, ve kterém mohou vidět různá zvířata. Toto místo je dostupné od dubna do října.

Proč vzniklo vyšetřování

Jednoduše řečeno, hlavním důvodem vyšetřování je zjistit, za jakých okolností získala farma 42milionovou dotaci z evropských fondů. Česká policie i Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) podezírají ty, kteří podali žádost o dotaci, z podvodu. Mezi podezřelé patří premiér a šéf ANO Andrej Babiš se svou manželkou či první místopředseda ANO a předseda poslaneckého klubu Jaroslav Faltýnek. Podle několika informací je možné, že Babiš a další účelově změnili majetkovou strukturu firmy jen proto, aby získali dotaci. Kdyby tuto změnu neudělali, na dotaci by neměli nárok. Všichni podezřelí, z nichž někteří už byli obviněni, jakékoliv pochybení odmítají.

Kdy začalo šetření OLAF

Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) začal šetřit udělení dotace pro Farmu Čapí hnízdo v únoru roku 2016. Nikdo netušil, jak dlouho bude šetření trvat. Při zahájení šetření úřad pouze upozornil, že průměrná doba vyšetřování je 21 měsíců, ale tato délka se postupem času významně zkracuje.

Kdy šetření skončilo

Dřívější šéf úřadu Giovanni Kessler loni v květnu oznámil, že šetření skončí do konce roku. Tak se i stalo, byť Kessler už u toho nebyl, v říjnu totiž skončil. Ještě před koncem roku zaslali evropští úředníci celou zprávu českému ministerstvu financí, které ji odeslalo na několik institucí.

Co OLAF zjistil

Co přesně vyšetřovatelé zjistili, není zcela jasné. Zjištění komplikuje to, že nikdo nechce celou zprávu zveřejnit. Samotné ministerstvo financí publikovalo jen nepatrnou část. Konkrétně tři odstavce celkově z 60 stran, v nichž stojí, že došlo k "nesrovnalostem" a dotace v hodnotě 42,5 milionu korun by měla být vyjmuta z evropského financování. Zprávu si ale přečetlo několik členů mandátového a imunitního výboru, podle kterých obsahuje zpráva tvrzení, že v případě dotace pro Čapí hnízdo došlo k podvodu.

Co bude dál

Celá záležitost je v rukou českých vyšetřovatelů a státních zástupců. Ti se absolutně vyhýbají jakémukoliv veřejnému vyjadřování, takže nikdo neví, co se ve skutečnosti děje. Lidé, kteří celou věc vyšetřují, jsou ale pod velkým tlakem, protože Babiš opakovaně zpochybňuje jejich nezávislost. Přesto stále platí žádost policie, aby Poslanecká sněmovna zbavila Babiše a prvního místopředsedu ANO Jaroslava Faltýnka poslanecké imunity. Zda a kdy se tak stane, ale není vůbec jasné.