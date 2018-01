Od září pořád nic − a teď to má být sfouknuto během pár dní. Německá kancléřka Angela Merkelová, kritizovaná ze všech stran za šnečí tempo při vytváření nové vlády na základě výsledků zářijových parlamentních voleb, zahájila předběžné, tzv. sondovací rozhovory o možné koalici s německými sociálními demokraty (SPD). Povedou se v užším kruhu než za neúspěšného předchozího dojednávání varianty se Zelenými a liberálními demokraty (FDP), které zabralo značnou část podzimu, a skončit mají do čtvrtka. Pak bude následovat ještě pár schvalovacích koleček, nicméně do března by tedy měla v Německu vzniknout velká koalice.

Jde se na to zhurta, leč o to zásadnější se zdají být věci, na nichž se musí zúčastněné strany dohodnout. SPD, věrná svým levicovým ideálům, například navrhuje osekat daně pro nižší a střední příjmové třídy a naopak je zvýšit bohatým. Křesťanští demokraté, zejména pak jejich bavorská sesterská strana CSU, naopak poukazují na to, že se USA − kde republikáni schválili rozsáhlou daňovou reformu, osekávající daně všem, zejména ale bohatým − asi brzy stanou atraktivnějšími pro investice. Jinými slovy, globální přetahovaná o investice se podle nich přetavuje do sporu o daně, což, prosadí-li Bavoři svou, jistě může mít důsledky pro ekonomiky navázané na německou, tedy třeba tu českou.

Další významný, daleko za hranice Německa jdoucí střet se očekává v debatě o tom, jak se postavit k plánům francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, jenž chce popostrčit Evropu dál ve sjednocování, třeba zavedením zvláštního společného rozpočtu členských zemí eurozóny.

CDU a SPD té myšlence, jakkoliv je zatím vágní, v zásadě tleskají. Chtějí, aby evropský integrační projekt nabral na tempu zvlášť kvůli vnějším hrozbám, jako jsou ruské snahy o destabilizaci západních demokracií. Jenže potíž není jen v chybějících klíčových detailech, nýbrž hlavně v odhadu, kolik by to celé stálo německého daňového poplatníka. Tábor křesťanské demokracie hodlá zkrátka hájit opatrnější, prostě diplomatičtější přístup, přestože se Macron nechal slyšet, že by už celkem rád slyšel od Němců nějakou pořádnou oficiální reakci na svoje návrhy. I jemu vadí, stejně jako většině Němců, že sleduje nejdelší vládní provizorium v dějinách SRN.

Leč tím seznam nekončí. Jak velké dotace půjdou na prosazování elektromobilů? A jak dál se sankcemi na Moskvu za její agresorský postup na Ukrajině? Je toho hodně, na čem se chtějí v Berlíně dohodnout. Zadaří-li se, zahájí však Merkelová svůj už čtvrtý kancléřský mandát v řadě.

Související