Anomálie v podobě záporných úroků ze státních dluhopisů v Česku skončila. Zřejmě definitivně. Jak ukázala poslední aukce pokladničních poukázek, nikdo, ani spekulanti na korunu, není ochoten platit za to, že státu půjčí. Už ani na krátkou dobu. Na rozdíl od západní Evropy, kde jsou výnosy z dluhopisů stále pod nulou, ČNB nikdy neposunula žádnou svou sazbu do minusu. Bankovní rada, ta "singerovská" i dnešní dirigovaná Jiřím Rusnokem, se proti výpravě pod nulu vždy stavěla. Je to nedostatečně prozkoumaný nástroj s paradoxními efekty, svět za zrcadlem, slyšeli jsme. Ovšem záplava korun "vytištěných" (toto přirovnání ČNB nemá ráda, ale když šlo o jiné centrální banky, používali ho i členové jejího vedení) během intervencí se projevila. Nové biliony bankovní systém nedokázal (a ani nechtěl) plně absorbovat, takže udělaly paseku například na trzích s dluhopisy. Tradiční investoři, třeba penzijní fondy, zplakali nad výdělkem a v nouzi se doprošovali toho, aby další peníze svých klientů mohli uložit aspoň v ČNB, protože banky už peníze nechtěly ani za nulový úrok.

Nejvíc se bublina nafoukla na začátku loňského roku. Vlastní "kurzový závazek" totiž ČNB jen za leden donutil k nákupu eur v hodnotě odpovídající téměř třetině devizových rezerv Švédska a vzniklé české koruny nebylo kam dát. S koncem intervencí a s postupným zvyšováním sazeb se ze světa za zrcadlem dostáváme blíž k normálu, kdy výnosy dluhopisů záleží víc na úrokových mírách a důvěryhodnosti dlužníka. To, že výnosy napříč splatnostmi rostou, je zjevně dopad vyšších sazeb ČNB a očekávání, že zamíří ještě výš.

A důvěryhodnost? Rozpočet díky silné konjunktuře vyšel i přes stále nedostatečné využívání evropských zdrojů v podstatě vyrovnaný, což je v mezinárodním srovnání nadprůměrný výsledek, i když ne tak výjimečný, jak má Andrej Babiš ve zvyku tvrdit. Čistě z hlediska zadlužení a jeho vývoje by si Česko zasloužilo dokonce ještě lepší rating, než nyní má.

Ministerstvo financí proto z aktuálního zdražování půjček nemůžeme vinit. Stejně tak ale nemělo hlavní zásluhu na tom, že si stát díky záporným výnosům přivydělával. Argumentace, že za úroky pod nulou vděčíme dobré kondici veřejných financí a tomu, že finanční trhy kvitují cíle ministerstva, působí stále stejně úsměvně. Jen teď vynikne její dvousečnost. V případě správy státního dluhu snad k nedůvěře důvod není, kromě pořád nevyjasněného nevýhodného půjčování v cizích měnách v minulosti. Kéž by to šlo v době vrcholící aféry se zprávou OLAF říct o celém ministerstvu.

Související