Nejšťastnější člověk je sběratel, říká se. Když seženete nový přírůstek, jste spokojeni. A když ne, pořád před sebou máte další cíl. S tímto rčením beze zbytku souhlasí i Jan Kodeš, česká tenisová legenda, vítěz Wimbledonu a dvojnásobný šampion Roland Garros. Sbírá tenisové známky. A v segmentu takzvané námětové filatelie soustředěné kolem tenisu zřejmě minimálně v Česku patří mezi muže s nejzajímavější a nejcennější sbírkou.

Potkáváme se na Štvanici. Ve zdejším klubu I. ČLTK ve svých jedenasedmdesáti letech Kodeš s transplantovaným srdcem stále minimálně dvakrát týdně hraje tenis. "Bývám z toho ale namožený. Kurt je čím dál větší," říká v žertu.

Teď si s sebou Kodeš přinesl i album s některými svými poklady − desítkami vybraných známek. "Mám část jedné takové specifické série z Gambie, ne celou, což mě pěkně štve, ale už jsem v Litoměřicích u kolegy našel, že by mohla být k mání," popisuje zapáleně a dokazuje, jak v praxi funguje rčení o sběrateli coby nejšťastnějším člověku.

Ke známkám se tenisový elegán, reprezentant, daviscupový kapitán i někdejší předseda Českého tenisového svazu Kodeš dostal díky dědictví po otci. "Po něm doplňuji sbírku starých československých známek, věnovat se specifičtěji tenisu jsem se pak rozhodl někdy v roce 1973, 1974. Francouzi tehdy vydali takový aršík, který se mi líbil. Pár známek jsem také dostal," vrací se ke kořenům svého hobby, které prý nejvíc praktikuje přes zimu. "Sednu si k detektivce nebo nějakému jinému pořadu v televizi, třeba koncertu, poslouchám, jedním okem koukám a přitom si řadím známky, třídím je a hledám nové, které by mě zajímaly," poznamenává.

Když s tím začínal, prý ho ani nenapadlo, jaké množství tenisových známek je na světě k mání. Nabídku ještě rozšířilo, že tenis se roku 1988 stal olympijským sportem. Od té doby se objevuje na nespočtu sérií mnoha zemí světa. "Méně známé státy se kolem olympiády takto prezentují. Vychází vždy spousta známek ze zemí jako Cookovy ostrovy, Fidži, Sierra Leone, Malawi a tak dále," vypočítává Kodeš. "Musím zpravidla sehnat celou tu sérii s dalšími sporty a z toho si tu jednu tenisovou vybrat," dodává.

Související Infografika Jan Kodeš

Země, které nemají své vlastní tenisty, jako motivy často volí světové hvězdy typu Rogera Federera či Rafaela Nadala. Jiné ovšem na známkách rychle vydávají podobizny svých vlastních úspěšných tenistů.

V řadě států je na rozdíl od Česka možné vydat na známce žijící osobnost a odprezentovat její jméno, iniciály a podobně. "Když Jelena Ostapenková vyhrála French Open, Lotyšsko hned vydalo známky. Švýcaři to často dělají, země bývalé Jugoslávie," vypočítává Jan Kodeš.

Dále se tenisové známky často vydávají k různým výročím Davis Cupu, jiných turnajů či velkých vítězství. Příští rok například oslaví 150 let od svého založení tenisový oddíl All England Club. Jan Kodeš se kromě toho samozřejmě těší na známky vydané u příležitosti wimbledonského turnaje.

Kodeš sleduje weby, má nějaké kontakty mezi sběrateli, občas se dostane na burzu nebo veletrh.

Ve sbírce má několik set kousků, třídí je podle zemí a hodně ho zajímají úplně nejstarší známky. "První tenisová známka vůbec, o starší nevím, je z Bolívie z roku 1934. Tu mám. Rusové vydali tenisové známky v roce 1935," vzpomíná.

V Rusku je podle jeho zkušenosti sbírání známek populární. Mezi filatelisty, kteří jdou po tenisových známkách podobně jako Kodeš, patří třeba někdejší ruský tenista Andrej Česnokov. Další zemí, kde se najde dost parťáků pro výměny a sdílení této záliby, je Francie. "V Paříži během Roland Garros je taková burza, kde se prezentují nové známky. Speciálně bývalé francouzské kolonie, kterých je strašně moc, dostanu tam," vysvětluje Kodeš.

Mohlo by se zdát, že jednotlivé kusy, z nichž tvoří sbírku, budou cenné. On to ale odmítá. Cenné jsou všechny známky vydané v malém nákladu. "Mnoho známek je relativně levných, ale vy se k nim nedostanete. Stojí třeba jen 1,5 eura. Ale jak takovou známku dostat z Mauritánie?"

Nejcennější kusy z Kodešovy sbírky jsou údajně aršíky z Francouzské Polynésie, jejichž cena se odhaduje na 200 eur. Kodeš ale vypichuje, že cenné nejsou samy známky, nýbrž celá ucelená sbírka. "Mimochodem je to také dobré opakování zeměpisu," uzavírá Jan Kodeš.

Související Infografika Jan Kodeš