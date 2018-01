Žádný účastník sjezdu pirátské strany neměl povinnost sedět přímo v místě jednání, tedy v brněnském hotelu Voroněž. Stačilo být připojený na internet z jakéhokoliv místa na světě. I projevy předsedy Ivana Bartoše byly dopředu na internetu. A hlasování o tom, zda Bartoš zůstane předsedou? Opět elektronicky s tím, že na hlasování byly celé tři hodiny.

"Předsedou byl zvolen Ivan Bartoš 276 z 293 odevzdaných hlasů," oznámil moderátor. Mimochodem, piráti při hlasování ani nerozlišují, kdo byl proti nebo se zdržel, tyto hlasy jsou v jednom balíku "proti / zdržel se".

Jasná volba staronového předsedy nebyla překvapením, přes 200 účastníků, kteří přijeli do Brna, při povídání v zákulisí ani o žádném jiném jménu nespekulovalo. Vždyť Bartoš přivedl stranu k obrovskému volebnímu úspěchu, když v loňských říjnových volbách získala třetí místo a 22 křesel v Poslanecké sněmovně.

"Jsem hrdý, že vás můžu reprezentovat," reagoval na výsledek Bartoš, jehož projev byl ve srovnání s lídry jiných stran netypický. Ani jednou nezaútočil na jiné strany, v proslovu dokonce nezmínil jméno žádného politika a úplně se vyhnul také aktuálním politickým tématům − tedy dění kolem Čapího hnízda nebo prezidentským volbám. Až později uvedl, že on sám rozhodně nebude volit současnou hlavu státu Miloše Zemana.

"Je to už starý člověk, který má zdravotní problémy. Moje požadavky na prezidenta jsou, aby to byl slušný a čestný člověk, který urovnává rozbroje v české společnosti. On je člověk, který polarizuje," prohlásil Bartoš, kterému se nelíbí ani to, že Zemanovy výroky nejsou v souladu se zahraniční politikou vlády.

Za první místopředsedkyni si piráti vybrali Olgu Richterovou, která v náručí nosila svého sedmiměsíčního syna. Opět věc na rokování jiných politických stran nevídaná. Stejně neobvyklé bylo vybírání místopředsedů. Osm kandidátů stálo v jedné řadě před účastníky jednání a téměř hodinu odpovídali na jejich dotazy.

Mimochodem, "delegáti" všech věkových skupin přišli oblečeni značně neformálně, klasické sjezdové obleky nebyly k vidění.

Během dvoudenního setkání proběhlo také několik workshopů, například na téma EET, přímé demokracie, schvalování rozpočtu nebo i rovnoprávnosti různých forem manželství − o což byl velký zájem.

Pokud jde o činnost pirátů ve sněmovně, předseda Bartoš oznámil, že se chystají předložit změny několika zákonů. Jako první už přišli s novelou zákona, která by zrušila pro společnost ČEZ a další podniky patřící státu výjimku umožňující neukazovat smlouvy veřejnosti. "Výjimky se týkaly organizací, kde hrozí nejvíce korupce a které jsou notoricky známé napojením byznysu na politiku," tvrdí poslanec Jakub Michálek, který byl zvolen jedním z řadových místopředsedů.