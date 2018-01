Comeback skupiny Guns N’ Roses, na nějž se čekalo dvě desítky let a který loni v červenci zažilo také zhruba 50 tisíc diváků v pražských Letňanech, se zapsal do historie. Skupina za světové turné dohromady utržila 475 milionů dolarů, v přepočtu asi 10 miliard korun. Jde o čtvrtou komerčně nejúspěšnější šňůru všech dob, spočítal hudební časopis Billboard, když nyní aktualizoval své žebříčky nejvýdělečnějších kapel a interpretů.

Guns N’ Roses v historických tabulkách předběhli dokonce i Rogera Waterse, který v letech 2010 až 2013 za velkého zájmu publika naživo uváděl album své bývalé skupiny Pink Floyd zvané The Wall. Waters za své turné dohromady utržil 459 milionů dolarů.

Jak dodává agentura AFP, na prvním místě žebříčku zůstávají irští U2 s rekordními 736 miliony dolarů, jež v letech 2009 až 2011 utržili za turné nazvané 360.

Druzí a třetí s výsledky 558 a 523 milionů dolarů jsou britští Rolling Stones za turné A Bigger Bang z předešlé dekády a Coldplay za šňůru A Head Full of Dreams, jež vyvrcholila předminulý měsíc.

Guns N’ Roses, kteří v 80. letech prosluli hardrockovým stylem a hity jako Welcome to the Jungle nebo Sweet Child O’ Mine, dlouho existovali navzdory vnitřním konfliktům zejména mezi zpěvákem Axlem Rosem a kytaristou Slashem.

Skupina se roku 1993 rozpadla po koncertu v Buenos Aires. Axl Rose, Slash a baskytarista Duff McKagan pak dlouho odmítali lukrativní nabídky, aby se znovu dali dohromady. Nakonec tak učinili až roku 2016 na vyzvání festivalu Coachella v americké Kalifornii.

Po znovushledání se kapela vypravila na turné nazvané Not in This Lifetime, které podle údajů Billboardu na pěti kontinentech zažilo dohromady 4,3 milionu posluchačů.

Šňůra bude letos v létě opět pokračovat v Evropě, skončí 21. července ve švédském Göteborgu.

Mezi hudebníky na pódiu však už bude chybět pětapadesátiletý Izzy Stradlin, druhý kytarista a autor některých skladeb skupiny. Prý se domnívá, že honoráře nebudou mezi jednotlivé členy kapely rozpočítány spravedlivě.