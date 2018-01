Američané za sebou mají týden plný pochybností o duševním zdraví svého prezidenta Donalda Trumpa. Debaty rozproudila hlavně nová kniha ze zákulisí Bílého domu, která cituje řadu členů prezidentovy administrativy. Podle nich je Trump "dětinský" a "pologramotný".

Trump by měl tento pátek podstoupit pravidelnou lékařskou prohlídku. Jeho mluvčí Sarah Huckabee Sandersová odmítla odpovědět na otázky, jestli její součástí bude i test toho, zda je Trump duševně v pořádku. "Je to ostudné a směšné," odmítla mluvčí spekulace o prezidentově mentálním zdraví. Označila ho za "neuvěřitelně silného a dobrého vůdce".

Novinář Michael Wolff v knize nazvané Oheň a zloba popisuje dění v Trumpově Bílém domě. Prezident podle něj postrádá i ty nejzákladnější znalosti a má neustálou potřebu, aby ho někdo chválil. Fakt, že na výkon své funkce nestačí, prý přiznávají i členové jeho rodiny a jeho nejbližší spolupracovníci.

Podle Wolffa Trump nejraději tráví čas ve svém pokoji, kde jí hamburgery a sleduje televizi. Miluje prý například snímky o životě goril, především ty, které ukazují, jak gorily bojují mezi sebou. "Klečí před televizí s tváří zhruba 10 centimetrů od obrazovky a povzbuzuje jednotlivé gorily… Podle mě si myslí, že ho ty gorily slyší," cituje Wolff v knize jednoho z členů Trumpova okolí. Prezident se prý na takové pořady vydrží dívat i 17 hodin denně. Podobných příkladů jeho bizarního chování je v knize řada.

Trump knihu označil za vylhanou. Pochybnosti o svém charakteru ale opět přiživil na sociální síti Twitter. "Během mého života jsou mými největšími klady duševní vyrovnanost a to, že jsem jako fakt chytrý… Dá se říct, že jsem nikoliv chytrý, ale génius… a velmi vyrovnaný génius," napsal o sobě Trump. A to jen pár dní poté, co si na Twitteru veřejně porovnával velikost knoflíku od jaderné bomby se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem.

Trumpovi odpůrci proto tvrdí, že byť Wolffova kniha nemusí ve všem odpovídat skutečnosti, Trumpa jako člověka vystihuje přesně. Naopak britská premiérka Theresa Mayová si podle svých slov o Trumpovo duševní zdraví starosti nedělá. "Když mám co do činění s prezidentem Trumpem, vidím někoho, kdo dělá vše pro to, aby činil rozhodnutí v nejlepším zájmu Spojených států," řekla Mayová v BBC.

Autorka životopisů amerických prezidentů Doris Kearnsová Goodwinová podle deníku Financial Times vyzvala k tomu, aby se Američané v budoucnu při volbě prezidenta více zajímali o povahu kandidátů. K náhlým výlevům emocí měli sklony i jiní prezidenti. Například Abraham Lincoln či Lyndon Johnson se ale na veřejnosti ovládali. Trumpovo veřejné chování ovšem nemá podle Kearnsové Goodwinové v amerických dějinách obdoby.