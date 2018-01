Josef Kabaň

BMW

Šéfdesignér Škody Auto Josef Kabaň odešel z automobilky po devíti letech loni v únoru. Zamířil do německého BMW, kde nahradil Karima Habiba. Slovák Kabaň působil již při studiích v automobilce Volkswagen, později vedl oddělení exteriérového designu v Audi. Oddělení designu ve Škodě Auto vedl od roku 2008. V mladoboleslavské Škodě Kabaně v září nahradil Oliver Stefani, bývalý šéf designu v mateřském koncernu Volkswagen.

Jan Rafaj

Residomo

Ředitelem společnosti Residomo se stal Jan Rafaj. Manažer působil 16 let jako místopředseda představenstva ostravské ocelářské společnosti ArcelorMittal. Zároveň je prvním viceprezidentem Svazu průmyslu a dopravy. Společnost Residomo je největší český poskytovatel nájemního bydlení. Dříve se firma jmenovala RPG Byty, v roce 2015 ji koupila investiční společnost Round Hill Capital.

Ashok Patil

ArcelorMittal Ostrava

Šéfem ostravských oceláren se stal Ashok Patil. Ve skupině pracuje od roku 2001, začínal v Rumunsku. V roce 2005 se stal asistentem člena vedení skupiny v Londýně. Od roku 2012 působil v Ostravě jako finanční ředitel zodpovědný za finance, IT, nákup a za strojírenský závod. Od dubna 2016 byl finančním ředitelem divize Business Division East. Později se stal členem představenstva a generálním manažerem skupiny.

Tomáš Budník

opustil O2

S koncem loňského roku ve své funkci skončil Tomáš Budník, generální ředitel společnosti O2. Na své pozici pracoval čtyři roky, od převzetí společnosti skupinou PPF. Na jeho místo letos nastoupil Jindřich Fremuth. I další z operátorů v loňském roce změnil ředitele, v českém Vodafonu povýšil dosavadní viceprezident pro péči a prodej Jiří Báča. Ve funkci nahradil Baleshe Sharmu, který zůstal předsedou představenstva.

Tuba Albayraková

Novartis

V české pobočce farmaceutické společnosti Novartis povýšila Tuba Albayraková na pozici ředitelky. Dříve vedla divizi nádorových a vzácných onemocnění a onkologie v evropském regionu. Byla také členkou nejvyššího vedení, spolurozhodovala o investicích a směřování společnosti. Albayraková pracuje ve firmě od roku 2004, začínala na pozici produktové manažerky pro onkologii, pracovala v marketingu a v obchodu.

Naďa Ptáčková

skončila ve Skanska Reality

Po 13 letech ve vedení Skanska Reality nečekaně skončila Naďa Ptáčková. „Změnu jsem zvažovala a rovněž její načasování,“ říká bývalá generální ředitelka. Ptáčková měla na starosti také akvizice v Praze. Na její místo povýšil Petr Michálek, který 15 let působil ve stavební části firmy. Od roku 2016 je členem dozorčí rady Skanska Residential Development Europe.

Zuzana Kocmaníková

IBM

Technologickou společnost IBM v Česku a na Slovensku od loňského dubna řídí Zuzana Kocmaníková. Manažerka ve společnosti pracuje od července 2004, v roce 2013 se stala obchodní ředitelkou. I další technologický gigant jmenoval v Česku svou ředitelku. Oracle Czech vede Renata Dvořáková, která ve společnosti působí od roku 2006. Ve funkci nahradila Josefa Švendu.

Jiří Feix

Hypoteční banka

Jiří Feix do vedení Hypoteční banky zamířil v květnu z mateřské ČSOB, kde pracoval už od roku 1995. Poslední dva roky v ČSOB vedl útvar Spotřebního financování, kterému se pod jeho vedením podařilo výrazně zvýšit prodeje spotřebitelských úvěrů. Hypoteční banka jmenovala také novou ředitelku pro oblast rizik a financí Michaelu Lhotkovou, která také přichází z mateřské ČSOB.

Jan Juchelka

Komerční banka

Šéfem Komerční banky se stal Jan Juchelka, který posledních pět let působil v centrále mateřské banky Société Générale v oblasti korporátního a investičního bankovnictví. V tuzemské pobočce pracoval už v letech 1999 až 2006. Působil také jako výkonný ředitel korporátní klientely v regionu střední a východní Evropy, Středního východu a Afriky.

Jong Kook Lee

Kia Motors Czech

Prezidentem společnosti Kia Motors Czech se stal Jong Kook Lee. Firma je výhradním dovozcem automobilů značky Kia. Lee pracuje pro automobilku od roku 1999. Před příjezdem do Česka působil tři roky jako prezident maďarské pobočky Kia Motors.

Aleš Malenka

Henkel

Ředitelem společnosti Henkel v Česku se stal Aleš Malenka. Ve funkci nahradil Jaroslavu Haid‑Járkovou, která byla ředitelkou od roku 2008. Manažer dříve působil jako ředitel divize Beauty Care. V minulosti pracoval pro společnosti Avon nebo Storck.

Věra Výtvarová

PwC

Manažerka Věra Výtvarová se stala vedoucí partnerkou auditorských služeb PwC v regionu střední a východní Evropy. Ten v síti PwC čítá 29 zemí. Výtvarová dříve vedla auditorské služby společnosti v Česku. Do poradenské a auditorské firmy nastoupila po vysoké škole.

Miroslav Kubricht

Yves Rocher

Ředitelem české a slovenské pobočky Yves Rocher se stal Miroslav Kubricht. Manažer pracoval několik let pro značku Nike v Rusku, předtím působil na pozici obchodního ředitele Nike pro střední Evropu. Šest let rozvíjel obchodní síť ve firmě Levi Strauss & Co., byl ředitelem retailu pro východní Evropu a zároveň jednatel české a slovenské pobočky firmy.

Václav Horák

Home Credit

Tuzemský Home Credit jmenoval nového ředitele Václava Horáka. Do společnosti přišel z BNP Paribas Personal Finance Central Europe, kde zastával pozici regionálního ředitele pro IT. Stál u zrodu české a slovenské pobočky Cetelemu. Devět let působil na pozici generálního ředitele českého Cetelemu.

Martin Heřmanský

Harley‑Davidson

Ve společnosti Harley‑Davidson Motor Company povýšil Martin Heřmanský. Z pozice manažera pro střední a východní Evropu se loni v lednu vyhoupl do funkce výkonného ředitele pro celý region Evropy, Afriky a Blízkého východu. Do firmy nastoupil v roce 2009, podílel se na zřizování české pobočky.

Andrzej Urbańczyk

Kaufland

Obchodní řetězec Kaufland v Česku vede Andrzej Urbańczyk. V minulosti působil jako šéf provozu v polském Kauflandu. Manažer pracuje pro německou skupinu Schwarz už více než 13 let.

Ivana Tůmová

Mondelez

Generální ředitelkou potravinářské společnosti Mondelez International v Česku a na Slovensku se stala finanční ředitelka firmy Ivana Tůmová. Ve firmě na různých pozicích působí už více než 20 let.

Joanna Lazarová

Lego

Ředitelkou Lego Group pro Česko a Slovensko a její obchodní aktivity v rámci řetězce Tesco ve střední a východní Evropě se stala Joanna Lazarová. Vede nyní obchodní, marketingový a provozní tým.

Další přestupy:

Nového ředitele má také síť obchodů Datart, je jím Tomáš Balík. Farmaceutickou společnost Pfizer v Česku od loňského roku vede Pavel Sedláček. Maria Anargyrou‑Nikoličová se stala novou generální ředitelkou společnosti Coca‑Cola HBC Česko a Slovensko. Výrobce cukrovinek Ferrero má v ČR nového generálního ředitele Alexe Keselja, který ve funkci vystřídal Antonellu Sotterovou.

