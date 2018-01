Proč trávíme v práci čtyřicet hodin týdně? Zastánci pokroku hlásali, že dnes budeme mít více volného času. Slovutný ekonom John Maynard Keynes už v roce 1930 napsal, že za sto let bude potřeba v práci trávit jen patnáct hodin týdně. To by znamenalo tři hodiny denně od pondělí do pátku. Nebo dvě osmihodinovky týdně. Jak k takovému odhadu přišel?

Zaprvé udělal standardní makroekonomický model a prognózu: zkrátka protáhl trend. Viděl, že v roce 1830 lidé pracovali 69 hodin týdně. Porovnal to s tehdejší situací, kdy lidé pracovali 47 hodin, a počítal s tím, že trend bude dál stejný. Na základě toho odhadl, že kolem roku 2030 budou lidé pracovat v průměru patnáct hodin týdně. Kromě toho navíc věřil, že nové technologie výrazně omezí potřebu lidí pracovat.

Keynes je jen dalším ekonomem, kterému nevyšla prognóza. Ne vždy však čas strávený v práci vypovídá o tom, jak moc lidé skutečně pracují. Britský průzkum ukázal, že zaměstnanci v kanceláři sice mají pracovní dobu osm hodin, ale ve skutečnosti pracují jen necelé tři hodiny. Zbývající čas zabere internet, klábosení, káva nebo kouření. U těchto profesí tedy vyšla Keynesova prognóza přesně. Jen špatně odhadl, že vysedávání v práci bude tak oblíbené nejen mezi zaměstnavateli, ale i mezi zaměstnanci. Protože kdy jindy by si na všechny tyto činnosti našli čas, že?

