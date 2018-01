Robert Pelikán je první ministr, který má na starosti věci, kvůli kterým málem dostal pár facek, píše na Twitteru ministerstvo spravedlnosti. Dokládá to záběrem z demonstrace, jíž se šéf tohoto resortu účastnil. Pelikán teď přebírá i agendu lidských práv, v nové vládě Andreje Babiše (ANO), která se uchází o důvěru sněmovny, už pro ni nebude zvláštní ministerstvo. Přibude mu tak řešení otázek menšin, rovnosti žen a mužů, práv dětí či podmínek seniorů a postižených.

Odborníky nové uspořádání znervózňuje.

"V době, kdy se množí rasistické výroky předních politiků a kdy lidé na sociálních sítích píšou, že by hodili granát do třídy plné malých dětí, by tu měla být osoba, která to bude jednoznačně odsuzovat a nebude spjata s žádným resortem," říká někdejší vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková. Nedovede si představit, jak jeden člověk zvládne práci ministra spravedlnosti a k tomu ještě otázky lidských práv.

Podle sociologa a bývalého lidoveckého poslance Ivana Gabala zrušení postu ministra pro lidská práva ukazuje na snahu uzavřít se před odlišnými názory do vlastního světa. "Uvidíme, zda Pelikán využije novou agendu k tomu, aby prokázal alespoň základní smysl pro nadřazení práva nad politiku," prohlašuje Gabal.

Dvacet let ve vládě Vládní zmocněnec ◼ Prvním vládním zmocněncem pro lidská práva se stal v roce 1998 Petr Uhl. Později funkci zastával například Svatopluk Karásek, Michael Kocáb či naposledy Monika Šimůnková. Od roku 2013 je úřednický post, pod nějž spadalo řešení otázek národnostních menšin, neziskových organizací či lidí s handicapem, neobsazený. ◼ Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) místo toho jmenovala samostatného ministra pro lidská práva. Nová vláda Andreje Babiše (ANO) neplánuje mít pro tuto agendu ani zmocněnce, ani zvlášť vyčleněného ministra. Ministr ◼ Vláda Vladimíra Špidly (ČSSD) měla svého místopředsedu pro výzkum a vývoj, lidská práva a lidské zdroje. Stal se jím Petr Mareš (US-DEU). Mirek Topolánek (ODS) už měl ve svém kabinetu přímo nositele titulu ministr pro lidská práva a národnostní menšiny. Na tomto postu se vystřídali Džamila Stehlíková a Michael Kocáb. ◼ Premiér Petr Nečas (ODS) ponechal jen funkci zmocněnce. Samostatný ministr pro lidská práva a rovné příležitosti, který byl zároveň předsedou legislativní rady vlády, se vrátil až se jmenováním kabinetu Bohuslava Sobotky. Funkci nejprve zastával sociální demokrat Jiří Dienstbier, po odvolání ho nahradil jeho spolustraník Jan Chvojka.

Jako součást Babišovy snahy mít ministry jako manažery přinášející čistě racionální a technická řešení vidí rozhodnutí zrušit samostatné ministerstvo pro lidská práva Ondřej Císař ze Sociologického

ústavu Akademie věd.

"Agenda lidských práv do tohoto vidění světa nejspíš nezapadá. Manažer tu není od toho, aby bojoval za lidská práva," uvádí Císař.

Rozhodovat o agendě už bude Pelikán, lidé, kteří ji dosud měli na starosti, ale zatím zůstávají na Úřadu vlády. Další uspořádání se řeší, o místo přišli lidé z politického aparátu ministra.

Pelikán ujišťuje, že otázku lidských práv považuje za mimořádně důležitou. "Jednobarevná vláda by v této oblasti mohla dosáhnout výrazných pokroků, problematika zasahuje do působnosti řady resortů," připomíná, že on i všichni ostatní ministři patří k hnutí ANO.

O víkendu vyjel na první cestu do terénu. Navštívil vyloučené lokality v Ústeckém kraji, kde mezi převážně romským obyvatelstvem působí vládní Agentura pro sociální začleňování. I ta se přesouvá pod Pelikánův úřad.

Někdejší ředitel agentury Martin Šimáček je zastáncem toho, aby lidská práva hájilo samostatné ministerstvo. Zároveň ale upozorňuje na to, že samotná funkce ministra pro lidská práva nezaručuje, že budou problémy vyloučených lokalit či diskriminace v dobrých rukou.

Předposledního ministra pro lidská práva Jiřího Dienstbiera (ČSSD) Šimáček viní z destabilizace a oslabení agentury. Jeho nástupce Jana Chvojku (ČSSD) označuje rovnou za hrobaře lidských práv, vyčítá mu pokus zastavit vládní kampaň proti nenávisti HateFree. Stejně jako Šimůnková ho kritizuje i za to, že na konci svého působení ve funkci prohlásil v časopisu Týden, že samostatné ministerstvo jako garant lidských práv není potřeba.

Když v červnu stovky aktivistů žádaly v Letech u Písku odstranění vepřína z místa, kde za druhé světové války stál romský koncentrační tábor, Chvojka jako představitel ministerstva, které se věcí zabývalo, nepřijel. Na rozdíl od Pelikána.

"Pelikán se k tématům lidských práv vyjadřuje mnohem přívětivěji. A při příchodu na ministerstvo spravedlnosti vidíte na vstupní bráně nálepku HateFree Zone," připomíná Šimáček.