Automobilky vloni vůbec poprvé během jednoho kalendářního roku prodaly více než milion vozů s elektrickým pohonem. Podle švédské společnosti EV-Volumes, která sleduje trh, tak v současné době jezdí po světě více než tři miliony vozů na elektrický či hybridní pohon, které je možné dobíjet ze zásuvky (tzv. plug-in hybridy). To je sice v porovnání s celkovým počtem automobilů, kterých je na světě více než miliarda, zanedbatelné číslo, v následujících letech by však elektro­vozy měly získávat stále významnější postavení.

"Poptávku pohání klesající náklady na výrobu, výkonnější a levnější baterie i rozšiřující se síť dobíjecích stanic," uvedl pro agenturu Bloomberg Greg Archer, ředitel bruselské Transport and Environment Group. Na konci letošního roku by podle odhadů mohl počet registrovaných elektromobilů činit pět milionů.

Na rekordních prodejích se podílí hlavně Čína. Je to dáno především podporou ze strany státu. O deset procent nižší prodejní daň pro elektromobily udělala ze země lídra trhu. Zhruba třetina z celkového množství vozů s elektrickým pohonem proto dnes jezdí právě v Číně. V Evropě, která představuje druhý největší trh, výrazně vyniká Norsko, které vozy s alternativním pohonem také výrazně podporuje.

Podle OFV, norského svazu pro silniční dopravu, se díky tomu loni elektromobily a plug-in hybridy podílely na celkovém prodeji aut v zemi z 52 procent. Díky podpoře ze strany státu tvoří v Norsku už zhruba třetinu z celkového množství aut.

Hlavní překážkou pro to, aby si lidé začali hromadně kupovat elektromobily, zůstává nadále vysoká cena. To je také důvod, proč si zatím vozy s alternativním pohonem pořizují spíše firmy či například státní instituce než obyčejní lidé. Podle studie švýcarské banky UBS se však ceny elektromobilů začnou v brzké době vyrovnávat cenám běžných vozů se spalovacími motory. Podle zmíněné studie by tak mohlo už v roce 2025 každé šesté nově prodané auto disponovat elektrickým pohonem.

Průlomu na trhu s elektromobily se vloni pokusila docílit společnost Tesla Elona Muska. Ta na trh uvedla Model 3, který se měl stát symbolem cenově dostupného elektromobilu. Jeho cena začíná na 35 tisících dolarech (v přepočtu zhruba 740 tisíc korun). Automobilka se však potýká s problémy. Za celé čtvrté čtvrtletí 2017 vyrobila pouze 2425 vozů Model 3, dodala jich 1550. Původně přitom chtěla na konci loňského roku vyrábět pět tisíc kusů těchto vozů týdně. V celkových číslech se však firmě ve čtvrtém čtvrtletí podařilo zvýšit dodávky o 27 procent na rekordních 29 870 vozů.

Ceny automobilů na alternativní pohon mají klesat také díky rozšiřující se nabídce ze strany dalších automobilek. Do výroby se pouští další společnosti. Loni oznámilo plány výroby elektrické verze svých vozů mnoho zavedených automobilek, od Jaguar Land Roveru až po společnost Volvo Cars.

Do elektromobilů plánuje ve velkém investovat Volkswagen. Do roku 2025 hodlá uvést na trh zhruba 80 elektrických modelů, z toho 50 bude na čistě elektrický pohon, zbytek jej bude stále kombinovat se spalovacím motorem. Škoda Auto, která do koncernu VW také spadá, plánuje v Mladé Boleslavi zahájit výrobu prvního vozu s elektrickým pohonem v roce 2020. Do roku 2025 zákazníkům nabídne pět vozů s čistě elektrickým pohonem v různých segmentech.

Ambiciózní záměry mají i další němečtí výrobci. "Veškerá naše auta v portfoliu budou do roku 2022 i na elektrický pohon," říká šéf Daimleru Dieter Zetsche.

Automobilky jsou pod stále větším tlakem, a proto musí do alternativních pohonů dávat více peněz. Některé vlády již oznámily cíle pro čistší dopravu, částečně i v reakci na emisní skandál Volkswagenu. Francie a Británie chtějí zakázat prodej nových vozů s benzinovým a naftovým motorem do roku 2040. Evropská komise navíc loni představila návrh, podle kterého by měly osobní auta a dodávky v roce 2030 snížit své emise o třetinu oproti roku 2021. Podle UBS se dá proto předpokládat, že právě v Evropě poroste podíl elektromobilů nejvýrazněji.

