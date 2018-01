Zemědělci v Česku mohou mít radost. V příštích letech by jim mohla zmizet část papírování. Zároveň do oboru může přitéct více peněz. Umožní to nařízení, které zvolňuje pravidla společné evropské zemědělské politiky. Dokument Omnibus začal v lednu platit v celé EU. V praxi to znamená, že si jednotlivé členské státy budou moci o některých věcech rozhodovat samy.

"Je to nezbytný krok, protože dřív byly jen náznaky a nyní máme konkrétní okruhy," hodnotí předseda Asociace soukromého zemědělství Josef Stehlík dokument, který je nástřelem toho, jak by mělo zemědělství v Evropě vypadat v příštích letech. "Splnění těchto cílů bude ovšem možné hodnotit až s odstupem v závislosti na tom, jak bude nařízení implementováno také na národní rovině," tvrdí Jiří Felčárek z Agrární komory.

Zemědělské dotace Kdo farmářům platí Čeští zemědělci dostávají peníze od státu a Evropské unie. Celkově se suma pohybuje okolo 50 miliard korun, peníze z Bruselu se na sumě podílí z více než poloviny. Na co pobírají peníze Farmáři dostávají peníze mimo jiné na plochu, příplatek pro mladé zemědělce nebo na podporu pěstování citlivých komodit. Mezi ně patří brambory, chmel, ovoce či zelenina. Další peníze mohou čerpat z investičních programů – tyto finance míří například na stroje nebo rozšiřování produkce. Za co loni dostali zemědělci peníze "navíc" Například loni dostali zemědělci odškodnění za sucho ve výši dvou miliard korun. Ovocnáři a školkaři pak dalších 208 milionů za škody způsobené jarními mrazy. Agrární komora přitom tvrdila, že se škody způsobené suchem, které postihly hlavně Moravu, vyhouply na 12 miliard.

České zemědělství spolkne ročně v průměru 50 miliard korun. Podle ministerstva zemědělství dokument EU nutně neznamená, že se dotace u konkrétních podniků zvednou, ale může se dostat na víc farmářů.

Pokud Česko dokument přijme, zemědělci se budou moct po roce 2020 těšit na několik úlev. Ostatně za některé sami v Bruselu lobbovali. Například by již nemuseli v účetnictví dokazovat, jaká část jejich příjmu pochází opravdu ze zemědělské činnosti. O peníze doposud přišel ten, kdo se více než farmaření věnoval například provozu vodáren, pronájmu nemovitostí či sportovních a rekreačních areálů.

"Protože však některé aktivity jsou úzce spojené se zemědělskou činností, byly stanoveny výjimky," vysvětluje tiskové oddělení ministerstva zemědělství. Pokud budou farmáři nabízet ubytování na farmě nebo pronájem či podnájem nemovitostí v areálu zemědělského podniku, o dotace nepřijdou. "Vítáme změnu, sami jsme se o ni snažili, protože kontroly zdržovaly všechny zemědělce a riziko jedné zapomenuté faktury ohrozilo příjem dotací," říká Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu, který v Česku sdružuje největší zemědělské podniky.

Česko zároveň patří ke státům, které se snažily rozšířit možnost pomoct zemědělcům v případě neúrody, třeba sucha nebo povodní. Jestliže chtěl doposud farmář peníze, musel prokázat, že ztratil třetinu úrody nebo příjmů. Podle nového dokumentu EU peníze dostane už v případě, kdy kvůli neúrodě přijde o pětinu produkce.

A změní se i suma, kterou zemědělci získají − místo dosavadních 65 procent dostanou maximálně 70 procent ztráty. "Snížení hranice poklesu příjmů reaguje na požadavky ze strany zemědělců, pro které s ohledem na opakující se negativní dopady mimořádných událostí byla hranice 30 procent příjmů příliš vysoká," objasňuje ministerstvo. Brusel ve svém dokumentu také mimo jiné počítá s vyšší ochranou farmářů v potravinářském řetězci. Producenti by měli mít šanci požadovat písemné smlouvy při jednání s odběrateli.

Zaplacené ztráty 20 procent ztráty úrody bude stačit na to, aby zemědělci dostali od státu zaplacenou ztrátu. Doposud museli farmáři přijít o třetinu úrody na polích.

Zároveň budou moct uzavírat doložky v případě tržních bonusů nebo ztrát, doposud tomu tak bylo pouze u cukru. Evropská komise se také zavázala, že vytvoří celounijní legislativu pro boj proti nekalým obchodním praktikám obchodních řetězců. A větší podpory by se mělo dostat i začínajícím zemědělcům. Brusel chce jejich činnost podpořit vyššími dotacemi na plochu, na níž hospodaří. "Tohle my vítáme, je to správné, systém by měl být připravený na vstup nových duší, které oživí generačně skomírající obor," myslí si Josef Stehlík z Asociace soukromého zemědělství.

Související