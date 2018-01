Pokud by měl boj o Hrad ­dopadnout podle sázkařů, za pouhých sedm dnů by v prezidentských volbách dominovala dvojice Miloš Zeman − Jiří Drahoš. Alespoň podle Fortuny, Tipsportu a Chance věří sázkaři nejvíc právě jim. Podobně vyznívají také průzkumy veřejného mínění, které avizují, že veřejnost těsně před volbami upřednostňuje současného prezidenta Zemana a bývalého předsedu Akademie věd.

Zajímavosti sázek ◼ Na vítězství Miloše Zemana vsadil jeden odvážlivec u Tipsportu 400 tisíc korun, další tři lidé 300 tisíc a šest přes 200 tisíc korun.

◼ U Fortuny jeden ze sázejících vsadil na výhru Jiřího Drahoše půl milionu korun. Pokud Drahoš zvítězí, sázkař inkasuje 1,4 milionu korun.

◼ Klient Fortuny vsadil loni v červenci 25 tisíc korun na vítězství Mirka Topolánka. Tehdy měl kurz 225 : 1 a ještě ani neohlásil kandidaturu. Pokud by mu sázka vyšla, přišel by si na více než 5,5 milionu korun.

Respektovaný web kdovyhrajevolby.cz, jejž tvoří lidé z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, dokonce ke včerejšímu dni odhadoval, že Zeman by mohl získat 45,98 procenta a Drahoš 44,59 procenta. Další kandidáti se krčili až za nimi s necelými pěti a méně procenty.

Důvodem tak propastného rozdílu je to, že výsledky vznikají na základě matematického modelu, který kombinuje několik průzkumů i kurzy sázkových kanceláří. "Snažíme se modelovat celkový výsledek prezidentské volby. V prvním kole skutečně velmi pravděpodobně nejvíce hlasů získá Miloš Zeman," tvrdí výzkumníci. Pokud by Drahoš postoupil do druhého kola, má podle nich naději Zemana porazit. "Náš model naznačuje, že pokud postoupí Jiří Drahoš a zároveň v prvním kole získá Miloš Zeman méně než 40 procent hlasů, bude pozice současného prezidenta ve druhém kole složitá," avizují odborníci Univerzity Karlovy, jejichž graf na svém facebookovém profilu v tomto týdnu sdílel i Drahoš. "Tento model mi dělá radost, ale stále není takový, jaký bych si ho představoval," připsal k výsledku Drahoš.

Ten zatím zaostává za nynější hlavou státu také podle bookmakerů, kteří mírně zvýšili šance na znovuzvolení Zemana (kurz 1,55 : 1 − 1,6 : 1) a nepatrně zhoršili kurz u Drahoše (3,2 : 1 − 3,6 : 1).

85 milionů Přibližně tolik korun zatím vsadili sázkaři na úspěch kandidátů v prezidentských volbách.

Podle aktuálního odhadu bookmakerů Zeman v prvním kole získá 37 procent hlasů a Drahoš 22 procent. Na dalších místech je textař a skladatel Michal Horáček se 13 procenty, expremiér Mirek Topolánek s deseti procenty a bývalý velvyslanec ve Francii Pavel Fischer s devíti procenty. Každopádně prezidentské volby sázkaře zajímají, jak zjistila ČTK, která se na sázkové společnosti obrátila. Lidé už vsadili zhruba 85 milionů korun. Což je o 70 procent více než při volbách prezidenta před pěti lety.

Třetí v pořadí Michal Horáček, sám bývalý sázkař a spoluzakladatel Fortuny, ovšem sázkám ani veřejným průzkumům nepřikládá velkou důležitost. "Z našich interních dat plyne, že mám stabilně silnou podporu zejména na vesnicích a malých městech," tvrdí Horáček. Právě tato místa mohou podle něj celé prezidentské volby rozhodnout.