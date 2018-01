Negativní vyznění zprávy úřadu OLAF sníží šance na to, že menšinová vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) napoprvé získá důvěru. Stejný dokument současně zvyšuje pravděpodobnost, že předsedu vlády sněmovna vydá k trestnímu stíhání.

OLAF zkoumal padesátimilionovou dotaci pro Farmu Čapí hnízdo, jež spadá do tehdejšího Babišova holdingu Agrofert. Kompletní závěry jsou zatím neveřejné, ale ministerstvo financí včera oznámilo, že OLAF v dotaci našel nesrovnalosti. Kvůli nim úřad Česku doporučil, aby tento projekt neplatil Brusel. Kauzu kvůli podezření z dotačního podvodu šetří i česká policie. Sněmovnu proto už podruhé požádala o vydání premiéra Babiše a šéfa poslaneckého klubu ANO Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání.

Už jen šest dní Babišovi zbývá, aby pro svůj menšinový kabinet získal v Poslanecké sněmovně dostatečnou podporu. Hlasovat o ní budou poslanci příští středu. Dosud mu ji však žádná ze zbývajících osmi stran nepřislíbila. A po zprávě OLAF jsou jeho šance, že k hlasům svých 78 poslanců získá alespoň dalších 23, ještě menší.

Související Konec Babišovy pohádky o "účelovce" Závěry OLAF potvrzují, že kauza Čapí hnízdo není žádná účelovka, jak dokola tvrdí Andrej Babiš. Je to případ, který je na hraně toho, s čím OLAF...

Jediní, kdo byli dosud otevřeně ochotní spekulovat, že by případně vládu při hlasování podpořili, byli komunisté. Teď ale naznačují, že první pokus o sestavení kabinetu přece jen nepodpoří. "My mu zatím dveře před nosem nepřibouchneme, ale rozhodovat se bude až příští úterý na výkonném výboru KSČM," říká místopředseda komunistů Jiří Dolejš. Podle něj ovlivní rozhodnutí vedení strany dva faktory. Jednak to, zda s jejich pomocí bude mít Babiš šanci důvěru získat, tedy jak se k hlasování o důvěře postaví jiné strany. "A druhá věc je, co bude s trestním stíháním a zprávou OLAF," uvedl Dolejš.

OLAF komplikuje Babišovi získání důvěry i u SPD, kde část poslanců uvažuje, že jeho vládu podpoří. Přemýšlí nad tím třeba člen předsednictva SPD a poslanec Jaroslav Holík v případě, že se v programu vlády objeví většina programových bodů, s nimiž jeho SPD kandidovala. Holík přitom ocenil program vlády v otázce seniorů, bezpečnosti země a malý odpor ANO k zavedení všeobecného referenda. "Budeme se o tom ještě bavit na předsednictvu, ale pokud zpráva OLAF upozorní na pochybení, tak tu podporu já sám za sebe vidím špatně," řekl HN Holík.

Ministerstva spadající pod Babišovo ANO zatím celý obsah zprávy tají, což budou poslanci příští týden ostře kritizovat. I komunisté a SPD čekají na informace, jež jim přinesou kolegové z imunitního výboru. Ti se ke zprávě dostanou dnes při čtení vyšetřovacího spisu ke kauze Čapí hnízdo.

"Mluví se čím dál více o tom, že druhý pokus o složení vlády bude vážný," řekl komunista Dolejš. Příliš tedy nepočítá s variantou, že ANO získá důvěru napoprvé. Ostatně někteří komunisté již mají přichystanou odpověď, kterou dají Babišovi, pokud je o podporu vlády požádá. "Řekneme, že nás Babiš nedokázal přesvědčit, ale není to definitivní ne," uvedl zdroj z vedení KSČM. Při druhém pokusu o složení vlády chtějí komunisté s ANO vyjednávat.

Sám Babiš byl během uplynulých svátků na rekreaci a vyjednávání o podpoře vlády se zpomalila. I premiér tuší, že jeho šance na úspěch příští týden se tenčí. "Myslím si, že podle vyjádření jednotlivých stran nemá smysl oslovovat je před prvním pokusem znovu," řekl premiér.

O programu vlády podle něj chtěli hovořit pouze komunisté, SPD a piráti. Ti ovšem nynější vládu ANO podpořit nechtějí. "V tuto chvíli přepracováváme programové prohlášení vlády," řekl premiér. Právě program by mohl ještě na poslední chvíli přesvědčit komunisty a SPD k tomu, aby jeho kabinet podpořili.