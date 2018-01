První dojem z chytrých hodinek Fitbit Ionic není úplně nejlepší. Ze všeho nejvíce připomínají staré dobré digitálky. Za to ale může jenom hranatý tvar pouzdra. Jen co se rozsvítí OLED displej, je to mnohem lepší. A co teprve, když s hodinkami člověk uplave pár bazénů. Fitbit Ionic si mě nakonec získaly i designem. Je trochu retro, ale funkční.

První pokus kalifornské firmy Fitbit o chytré hodinky pod názvem Blaze úplně nevyšel. U modelu Ionic se podnik z chyb poučil, pomohla akvizice společnosti Pebble, která přišla na trh s vlastně prvními opravdovými chytrými hodinkami.

Největší inspirací od Pebblu je otevřenost hodinek vůči vývojářům, kteří mohou snadno tvořit vlastní aplikace. Jen místo nevzhledného elektronického inkoustu má Ionic efektní OLED "ciferník" a bohatou výbavu, včetně GPS, podpory Bluetooth sluchátek a mnohem lepší ovládací aplikaci s fitness funkcemi.

Může vadit ◼ Omezené notifikace

◼ Slabší nabídka aplikací

Fitbit se také polepšil ve srovnání s povedeným náramkem Alta. V balení už jsou dvě velikosti pásku, takže se hodinky pohodlně usadí jak na dívčím, tak i mohutném "medvědím" zápěstí. Výběr náramků je omezený na pásky přímo od Fitbitu, ale díky speciálnímu systému uchycení se snadno vyměňují a přitom spolehlivě drží.

Solidní je i ovládání. Podobně jako Gear Sport od Samsungu má Ionic výrazná a zdrsněná tlačítka, která fungují dobře i s mokrýma rukama. Komplikované je pouze nahrávání hudby do hodinek, to vyžaduje počítač nebo předplatné americké služby Pandora, se Spotify si Ionic, alespoň zatím, nerozumí.

Bude se líbit ◼ Výborné fitness funkce a mobilní aplikace

◼ Špičková výdrž baterie

V praxi je Ionic více fitness zařízením než chytrými hodinkami. Hlavní rozdíl proti hodinkám se systémem Android Wear, Tizen nebo s Apple Watch je v práci s notifikacemi. Fitbit umí zobrazit všechny notifikace z telefonu, ale pouze pasivně. Oznámení o e-mailu nelze otevřít a přečíst si alespoň část zprávy, natož celou.

Fitbit to vynahrazuje špičkovými fitness funkcemi s přesným měřením srdečního tepu, rychlou a spolehlivou GPS a velkou nabídkou podporovaných sportů včetně těch bojových. Jen je škoda, že virtuální trenér je součástí placené služby, jako přidaná hodnota k hodinkám za 8490 korun by přístup zdarma nalákal více uživatelů.

Nejlepší vlastností hodinek Ionic je nicméně výdrž baterie. Bez využívání GPS vydrží i týden. V den s deseti nachozenými kilometry a minimálně stovkou přijatých notifikací hodinky po 16 hodinách hlásily 87 procent baterie při výchozím nastavení jasu obrazovky. S aktivní GPS pak zvládá nadstandardních 10 hodin, přitom jsou hodinky lehké a subtilní. Škoda jen, že nelze zapnout stále aktivní ciferník − rozsvítí se jen při pohybu rukou nebo při cvičení.

