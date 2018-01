V souvislosti se zprávou Evropského úřadu pro boj s podvody (OLAF) o Čapím hnízdě se objevují prohlášení, že vyšetřování bylo vedeno nestandardně, neprofesionálně a nedodržuje české právo a presumpci neviny. Vyšetřovatelé v Bruselu došli k závěru, že v žádosti o dotace pro luxusní sídlo, donedávna patřící premiérovi Andreji Babišovi, byly nesrovnalosti.

"Studie má jediný cíl, a to znemožnit pana Babiše, dnes již premiéra, a diskvalifikovat ho z rádoby demokratického dění v Česku," říká například jedna z obviněných v kauze Čapí hnízdo a zároveň náměstkyně jihlavského primátora za hnutí ANO Jana Mayerová.

Obdobně se o práci úřadu vyjadřuje i Karel Hanzelka, mluvčí bývalého Babišova holdingu Agrofert, pod který patří i Čapí hnízdo. "Šlo o to, že jsme dlouhodobě shledávali postup OLAF jako velmi neprofesionální," řekl Hanzelka.

Co dělá OLAF Kolik má případů ◼ V letech 2010 až 2016 pracovali vyšetřovatelé Evropského úřadu pro boj proti podvodům na 1600 případů.

◼ Vydali přes 200 doporučení pro soudní, finanční, disciplinární a správní řízení, určených příslušným orgánům členských zemí Evropské unie.

◼ V nich doporučili navrácení více než 3,6 miliardy eur do rozpočtu EU. Vytížení v roce 2016 ◼ Vloni zahájil OLAF 219 nových vyšetřování a uzavřel 272 případů. Průměrná délka uzavřených a probíhajících šetření v roce 2016 byla 18,9 měsíce.

◼ Průměrná délka fáze výběru, ve které úřad OLAF posuzuje přicházející informace a rozhoduje, zda zahájí šetření, je 1,7 měsíce.

◼ Pro OLAF v loňském roce pracovalo 415 zaměstnanců, z nichž většina se podílela přímo na vyšetřování. Náklady ◼ Rozpočet úřadu OLAF pro rok 2016 byl 58,9 milionu eur.

Ve vyšetřovacím úřadu OLAF přitom podle poslanců a znalců evropských orgánů pracují nejlepší odborníci z oblasti práva a daní. Rekrutují se z řad bývalých detektivů, analytiků tajných služeb, soudců, státních zástupců nebo auditorů z celé Evropské unie.

"Analogie v rámci České republiky je kombinace mezi Bezpečnostní informační službou, Nejvyšším kontrolním úřadem a Finančním analytickým útvarem. A právě takoví lidé v OLAF působí," říká Petr Zahradník, nepolitický člen evropského hospodářského a sociálního výboru při Evropské unii. Doplnil, že tamní zaměstnanci detailně znají evropský rozpočet a dokážou identifikovat podvody.

Podle zdrojů blízkých OLAF byli na Čapí hnízdo přiděleni tři lidé. Jeden vyšetřovatel z Pobaltí, vyšetřovatelka ze Slovenska a Česka.

"Pracují tam kvalitní policisté a právníci. Nejsem si vědom, že by jeho výsledky byly podloženě rozporovány," říká europoslanec za TOP 09 a bývalý viceguvernér České národní banky Luděk Niedermayer.

Lidé z OLAF nejsou ani podle dalšího odborníka na evropské instituce obyčejní úředníci, kteří pouze zkoumají správné zpracování smluv a dalších dokumentů. "Musí umět analyzovat dokumenty a vidí v nich informace, které obyčejný úředník jednoduše nenajde," řekl redakci bývalý vysoce postavený diplomat působící v Bruselu.

Podle europoslance Pavla Teličky (nestraník, odešel z ANO) v OLAF pracují specialisté s velmi úzkým zaměřením na danou problematiku. "Nejsou to lidé, kteří by se teprve zaučovali. Jsou to přední ekonomičtí analytici," říká Telička.

Mezi vyšetřovateli jsou podle europoslance Tomáše Zdechovského (KDU-ČSL) i lidé, kteří dostávali za mříže italskou mafii. "Znám tam člověka, který odhaloval daňové podvody mafie třeba na Sicílii. Zaměstnávají jako vyšetřovatele specialisty z protimafiánských útvarů. Jsou tam lidé z britského Scotland Yardu, z těch nejprestižnějších policejních organizací v Evropě," doplňuje Zdechovský.

V úřadu, který byl založen před koncem milénia, pracuje přes 400 lidí a zhruba polovina z nich jsou vyšetřovatelé a analytici, kteří při vyšetřování spolupracují s příslušnými orgány členských států EU.

Nejinak tomu bylo i u vyšetřování Čapího hnízda. Na každý případ bývá přidělen jeden či více vyšetřovatelů, kteří rozumí jazyku země, jejíž kauzu OLAF zkoumá.

