Na začátku léta 2013 připravili Íránci světu překvapení. Už v prvním kole zvolili prezidentem Hasana Rúháního. Reformátora, který v kampani prosazoval více občanských svobod, méně cenzury, ekonomické reformy a hlavně dohodu s Evropou a Spojenými státy o jaderném programu. Česko jeho nástup nevnímalo tak intenzivně, žilo aférou tehdejší šéfky Úřadu vlády Jany Nagyové, pro kterou si 13. června přišli do Strakovy akademie policisté v kuklách a odvedli ji v poutech. To se stalo jen několik hodin před Rúháního zvolením. Také současné události v Íránu − krvavé protesty, při kterých zemřelo na dvacet lidí − jsou z českého pohledu ve stínu domácí politiky.

Očekávání a zklamání

Rúhání sliboval Íráncům lepší život, když skončí sankce, které svět na islámskou republiku uvalil kvůli jejímu odmítání podrobit svá jaderná zařízení mezinárodní kontrole. Sám stál několik let v čele íránských vyjednavačů a dohoda, na kterou Evropská unie a Spojené státy i přes nesouhlas Izraele kývly v červenci 2015, je jeho životním politickým dílem. Jednou bude jeho politickým pomníkem. Ale co na něm bude napsáno? Úspěšný otec íránských ekonomických a politických reforem, nebo další neúspěšný zoufalec, který se pokoušel změnit něco, co změnit nelze?

Devětašedesátiletý šíitský muslimský duchovní, který ale také studoval na právnické fakultě Kaledonské univerzity v Glasgow, je v roli provazochodce. Balancuje mezi konzervativní a protizápadní mocenskou elitou, vedenou duchovním vůdcem Alím Chameneím, a tlakem velké části zejména mladé íránské populace. Ta vidí kolem sebe buď ekonomickou mizérii, nebo omezování islámským teokratickým systémem.

Sankce padly, Írán se dostal z izolace. Prodává víc ropy. A Íránci už jsou netrpěliví: slibovaný obrat k prosperitě zatím nepřichází. Když znovu zdražily na konci roku některé základní potraviny a chystané omezení státních dotací mělo vést ke zdražení paliv, někteří vyšli do ulic. Demonstrace trvají přes týden.

"Írán je kritizován za to, že má státem řízenou ekonomiku, že je to autoritářsky řízený stát, což nepochybně je. Ale tady dochází k paradoxu, že lidé protestují proti v podstatě liberalizaci ekonomiky. Jestli se teď zvyšují ceny benzinu, některých potravin, drůbežího masa, vajec, mouky, je to proto, že současná vláda se snaží narovnávat trh, odbourávat plošné dotace. To vede k tomu, že jsou zasaženi lidé závislí na základních potravinách a jejich dotování ze strany státu," říká Břetislav Tureček, ředitel Centra pro studium Blízkého východu na Metropolitní univerzitě v Praze a autor knihy Labyrintem Íránu.

Mládí vpřed?

Sedmdesát procent íránské populace je mladší třiceti let. Nezaměstnanost v této věkové skupině se přitom blíží třiceti procentům. V zemi, která disponuje skoro desetinou celosvětových známých zásob ropy a patnácti procenty zásob zemního plynu, tak není přehnané hovořit o hluboké krizi. Tureček má pro íránský problém pojmenování: převzdělanost.

"Každý rok vychází jeden až jeden a půl milionu absolventů vysokých škol, a přitom pro ně není práce. Vysokoškoláci berou práci středoškolákům, středoškoláci lidem se základním vzděláním. Proto je mezi Íránci mnoho frustrovaných lidí. Režim musí ročně vyprodukovat kolem milionu pracovních míst, aby poptávku vzdělaných i těch méně vzdělaných uspokojil. Aby ti lidé našli uplatnění. Nenacházejí ho takové, jaké by očekávali, i proto dochází k frustraci a protestům," říká Tureček.

Teokratický systém islámské republiky nezamýšleně obrátil vlastní zbraň proti sobě. Po roce 1979 a po převzetí moci ajatolláh Chomejní spustil velkou kampaň s cílem zajistit vzdělání a gramotnost zadarmo pro všechny. Zároveň ale režim potlačoval a nadále potlačuje svobodu slova. "Vytvořili vzdělanou mladou generaci a zpolitizovali ji například i tím, že volební právo mají Íránci už od šestnácti let," říká Íránka Nasrín Alavíová, která žije ve Velké Británii a zabývá se studiem íránských blogů a sociálních sítí.

Reformista Rúhání nechce samozřejmě režim, nastolený svržením šáha a islámskou revolucí v roce 1979, svrhnout. Jen vylepšit, řekněme modernizovat. Ekonomika je však převážně v rukou těch, kteří si žádnou modernizaci nepřejí. Elitní armádní jednotky − íránské Revoluční gardy − přímo či nepřímo ovládají klíčová odvětví. Obchodování s ropou, provoz přístavů, stavebnictví. Kdo chce v Íránu investovat do velkých projektů, nevyhne se spolupráci s nimi. I oficiálně musí mít zahraniční investor íránského partnera, kterým je firma provázaná s Revolučními gardami a islámskými nadacemi, takzvanými bonjády. Společně s nejistým právním prostředím to odrazuje investory a brzdí ekonomický růst, který Rúhání po letech recese a sankcí sliboval.

Íránské Revoluční gardy a dobrovolnické milice takzvaných basídžů (utlačovaných) jsou skupiny, na které se konzervativní síly režimu spoléhají při potírání protestů a disentu. "Revoluční gardy jsou mocenská složka, armáda, která má výrazný ekonomický přesah. Ale tím není Írán výjimečný, něco podobného existuje i v Egyptě nebo Pákistánu. Generál odchází do výslužby, dostane velké odchodné a zároveň funkci v managementu nějakého státního podniku. Basídžové, to je konglomerát lidí, pro které je důležité přežití režimu. Jsou tam kariéristé, pro které je to výtah k moci. Jsou to také lidé z rodin, které se nějakým způsobem zasloužily o islámskou revoluci a jsou jí a režimu loajální. Lidi, kteří podporují režim, nemůžeme brát jenom jako mlátičky v ulicích. Stále je dost Íránců, kteří v revoluci vidí ohromný sociální výdobytek. Jestliže je nějaká rodina v takové řekněme íránské sociální bublině zakořeněná, nemá důvod názory měnit a přestat režim podporovat," říká Tureček.

Koncentrace moci

Složitost Rúháního postavení je patrná ze stručného popisu rozdělení pravomocí v islámské republice. Systém vychází z principů, které sepsal ajatolláh Chomejní v knize Velájate Fakíh (Vláda duchovních). Největšími pravomocemi disponuje nejvyšší vůdce, kterým je nyní ajatolláh Alí Chameneí. Ten úřad převzal v roce 1989 po smrti Chomejního. Nejvyšší vůdce je šéfem ozbrojených sil a má právo jmenovat i odvolat hlavní soudce, vedení Revolučních gard nebo třeba šéfy televizí a rozhlasu. Má ve všech otázkách právo veta, v zásadě se nic nemůže změnit bez jeho souhlasu.

Nejvyššího vůdce potvrzuje ve funkci šestaosmdesátičlenné Shromáždění expertů, v němž zasedají šíitští muslimští duchovní ze všech částí země. Prezident, volený v přímém hlasování, má pravomoci na ekonomickém poli, kontroluje rozpočet a jmenuje také šéfa centrální banky. Jakékoliv rozhodnutí prezidenta, vlády i parlamentu však může vetovat buď nejvyšší vůdce, anebo takzvaná Rada dohlížitelů. Tu tvoří dvanáct kleriků, z nichž polovinu jmenuje nejvyšší vůdce a polovinu představitelé justice. Rada rozhoduje o tom, zda jakékoliv zákony či rozhodnutí jsou v souladu s islámem. Konzervativní islámské síly kontrolují soudnictví, armádu i zpravodajské služby.

Reformovat takový systém a splnit očekávání všech, kteří si přejí změny a věřili v lepší budoucnost, to byla a je Rúháního mise. Ale několikrát sám ukázal, že cestu z krize najít umí. Byl hlavním íránským vyjednavačem o jaderném programu několik let a dotáhl svoji zemi ke kompromisu. Přestože tomu Západ nevěřil a podezíral "ajatolláhy", jak se někdy hanlivě režimu přezdívá, z pouhého taktizování a získávání času k získání atomové bomby. Překonal i osobní problémy, když jeho syn v roce 1992 spáchal sebevraždu. V islámu je to hřích, o to těžší, pokud se stal v rodině islámského duchovního. Do konce druhého a posledního prezidentského mandátu mu na řešení problémů všech 80 milionů Íránců zbývají ještě tři roky.