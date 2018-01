Angela Merkelová sice v Německu opět vyhrála volby, zatím ale stále neví, jestli bude dál vládnout. Musí sehnat koaličního partnera. Její konzervativní blok CDU/CSU začne v neděli jednat se sociálními demokraty (SPD) o obnovení stávající velké koalice. Pokud se strany nedohodnou, Němce nejspíš čekají předčasné volby.

Merkelové CDU/CSU v září s jasným náskokem vyhrála volby, sociální demokraté skončili druzí. Obě strany ale oproti minulosti výrazně ztratily a bezprostředně po volbách obnovení velké koalice vylučovaly. To, že spolu opět vytvoří vládu, tak rozhodně není jisté.

"Důvěra mezi námi vzrostla, jednání začínáme s optimismem," uvedly ve středu CDU/CSU a SPD ve společném prohlášení. Rozhovory, které budou trvat do čtvrtka, mají určit, jestli partneři následně zahájí formální koaliční debatu o obnovení společné vlády.

12 let už je Angela Merkelová v čele německé vlády.

Navzdory deklarovanému optimismu se ale konzervativci a sociální demokraté v řadě témat neshodují. Bavorská CSU, sesterská strana Merkelové CDU, například požaduje opětovné zpřísnění migrační politiky. Jde jí mimo jiné o další snížení dávek, které v Německu dostávají žadatelé o azyl. Chce taky prodloužit zákaz toho, aby si s sebou do země mohla určitá skupina uprchlíků přivést své příbuzné. "SPD nic z toho nepodpoří," reagoval v německé regionální televizi RBB místopředseda sociálních demokratů Ralf Stegner.

Strany se neshodují ani ohledně reformy zdravotního pojištění, snížení daní nebo výdajů na obranu. SPD je navíc oproti CDU/CSU výrazně vstřícnější k návrhům francouzského prezidenta Emmanuela Macrona na další integraci zemí Evropské unie.

Podle německých komentátorů by ale mělo být možné většinu z těchto rozdílů překlenout. Otázkou je, jestli bude případná dohoda stranických špiček přijatelná i pro řadové sociální demokraty − obnovení velké koalice musí v SPD projít vnitrostranickým referendem.

Německá média upozorňují, že by to mohl být velký problém. Členové SPD jsou přesvědčení, že strana kvůli celkem osmi letům, kdy vládla jako slabší partner Angely Merkelové, přišla o voliče. Merkelová jakožto kancléřka svou CDU posunula výrazně do politického středu a převzala řadu témat sociálních demokratů. A tím i jejich příznivce.

Bezprostředně po zářijových volbách tak SPD oznámila svůj odchod do opozice. Merkelová mezitím začala jednat o vytvoření vládní koalice s liberální FDP a Zelenými. Jednání ale v listopadu zkrachovala poté, co z nich liberálové odešli.

Německý prezident Frank-Walter Steinmeier i řada členů vedení sociální demokracie následně přesvědčili šéfa SPD Martina Schulze, aby dal v zájmu stability země velké koalici znovu šanci. Konzervativci a sociální demokraté tak začínají další pokus o společné vládnutí.

Merkelová by se teoreticky mohla pokusit i o sestavení menšinové vlády, ale zatím to striktně odmítala. Její CDU zdůrazňuje, že pokud se se sociální demokracií nedohodne, půjdou Němci opět k volbám, i když jejich vypsání není podle německé ústavy vůbec snadné.

Podle průzkumů veřejného mínění by nové volby dopadly zhruba stejně jako ty zářijové. Za vítěznou CDU a druhými sociálními demokraty by tak opět skončila populistická Alternativa pro Německo. Do parlamentu by se dostali i FDP, Zelení a strana Levice, všichni s podobným výsledkem, jakého dosáhli v září.

Skutečné volby by ale přesto mohly dopadnout jinak. "Voliči se budou mnohem víc rozhodovat podle toho, jaké koalici by dali přednost," tvrdí Michael Kunert ze společnosti pro výzkum veřejného mínění Dimap.