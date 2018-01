Za necelé tři týdny to bude rok, co do Bílého domu nastoupil Donald Trump. Konec světa sice nenastal, jak se kdekdo poněkud hystericky obával, ale divoká jízda plná skandálů a pomýlených kroků to jistě byla.

Amerika v těchto dnech žije knihou novináře Michaela Wolffa, která vznikla − podle autorova prohlášení − na základě rozhovorů s více než 200 lidmi pohybujícími se kolem prezidenta, jakož i rozhovorů s ním samotným. Podle listu The Washington Post z toho Trump vychází jako "šašek, jenž nikdy nečte, není schopen určit si priority a neumí uřídit množství svých poradců, kteří se po celé dny jen navzájem podrážejí − a tím podrážejí i jeho samotného".

V amerických knihkupectvích se sice kniha objeví až příští týden, už ale vyvolala obrovský rozruch kvůli úryvkům, které z ní média publikovaly. Například že Trumpem odvolaný politický stratég Steve Bannon označil předvolební setkání Trumpova syna Donalda mladšího s ruskou advokátkou Nataljou Veselnickou, podle všeho kremelskou špionkou, za "zrádcovský" počin. Nebo že Katie Walshová, bývalá náměstkyně šéfa Trumpovy kanceláře v Bílém domě, prohlásila, že pracovat s prezidentem je jako "hádat u dítěte, co vlastně chce".

Walshová sice už popřela, že by něco takového řekla, na rozdíl od Bannona, jenž mlčí, nicméně Trump zuří a kope kolem sebe − nejvíce tedy momentálně do Bannona, kdysi svého důležitého souputníka. Ten je v USA považován za gurua protisystémové společenské revolty, která vlastně umožnila Trumpův vzestup. Trumpovi advokáti už pohrozili Bannonovi právními kroky.

Mohlo by to celé být považováno za pěnu dní, případně za východisko pro sarkastickou úvahu, jak Trumpa, jenž má jak známo velmi svérázný vztah k pravdě, teď štve dílko, které si s ověřováním faktů zjevně příliš úzkostlivou starost nedělalo a prostě jen sesumírovalo kdejaký drb.

Jenže to nejpodstatnější je jinde − v Trumpově rozkmotření s Bannonem. Po svém srpnovém vyhazovu z Bílého domu, kde měl k prezidentovi víceméně neomezený přístup, se Bannon vrátil do svého domovského serveru Breitbart News, jenž má obrovský vliv na pravicovou Ameriku. Proto se mu kdekterý republikánský kandidát nadále snaží zejména před volbami vlichotit.

Tento rok na podzim se v USA chystají kongresové volby: obnoví se celá Sněmovna reprezentantů a třetina Senátu. Asi vám už dochází, na co je zkrátka zaděláno. Odmítne-li Bannon podporovat kandidáty loajální Trumpovi, může prezident z těch voleb vlastně vyjít jako hlavní poražený.

