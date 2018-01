Tak a je to venku. Evropský úřad proti podvodům OLAF dospěl k závěru, že v případu Čapí hnízdo jsou takové nesrovnalosti, že dotace ve výši 42 milionů korun nemá být proplacena. Je to pro Andreje Babiše tvrdá rána. Je potvrzeno, že kauza Čapí hnízdo není žádná účelovka, neušila ji na něj žádná mafie, jak dokola tvrdí, nic takového. Je to případ, který je na hraně toho, s čím OLAF z definice bojuje, tedy na hraně podvodu.

Co přesně OLAF napsal, zatím nevíme. Ministerstvo financí zveřejnilo pouze stručný závěr. Ostatní informace, které by osvětlily, jestli bruselští vyšetřovatelé nedospěli až k názoru, že šlo o plánované podvodné jednání, k dispozici nejsou. Kompletní znění zprávy je zatím utajováno s odkazem, že zveřejnění nedoporučilo státní zastupitelství, které zprávu založilo do vyšetřovacího spisu.

Bylo by samozřejmě vhodné zveřejnit mnohem víc − není moc představitelné, jak by zveřejnění dalších pasáží mohlo ohrozit vyšetřování. A pokud takové pasáže ve zprávě jsou, lze je snadno začernit. Nakonec i některým lidem donedávna blízkým Babišovi už začíná být našlapování kolem zjištění OLAF trapné − například eurokomisařka Věra Jourová prohlásila, že by obsah zprávy měla veřejnost znát. Ale buďme zatím rádi i za to, že ministerstvo financí ovládané Babišovým hnutím ANO bylo dotlačeno alespoň ke zveřejnění strohé základní informace. Znovu se ukazuje, jak klíčový je pro transparentnost státní správy a pro kvalitu demokracie jako takové zákon 106 o svobodném přístupu k informacím. Díky němu nemohou mocní tak snadno uplatňovat plzákovskou taktiku "zatloukat, zatloukat, zatloukat". I když by se jim to nepochybně líbilo a nepochybně se o to snaží.

Co tedy definitivně víme: Babiš měl co do činění s "nesrovnalostmi" kolem "multifunkčního kongresového areálu Čapí hnízdo", jehož jednou funkcí bylo vytvořit kulisy k jeho vlastní svatbě. Tahle souvislost je možná na tom všem vůbec nejhorší. Babiš měl peníze, aby si reprezentativní areál postavil ze svého, ale přesto si řekl o dotaci. Ta mohla chybět těm, kteří měli nápad na veřejně prospěšný projekt, ale sami peníze neměli. A navrch to Babiš s dotací provedl ne zrovna čistě.

Asi je zbytečné říkat, že v nedávné době by už to, co nyní víme, bohatě stačilo na pád vlády. Dnes ale doba, zdá se, pokročila. Při hlasování o vydání Andreje Babiše k trestnímu stíhání a při hlasování o důvěře jeho vládě uvidíme, jak moc…

Související