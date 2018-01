Muslimští Rohingové, kterým se podařilo uprchnout před etnickými čistkami z Barmy do sousedního Bangladéše, čelí nové hrozbě. Nedaleko společných hranic se jich v provizorních přístřešcích tísní stovky tisíc a jejich přítomnost vyvolává napětí mezi místními. Zbídačelí Rohingové jsou totiž ochotni pracovat za mnohem nižší mzdy a v již tak chudé oblasti rostou obavy o práci i ze zvyšujících se cen potravin. Úřady i mezinárodní organizace varují, že se může opakovat situace z 90. let minulého století, kdy daleko menší exodus Rohingů vyvolal na barmsko-bangladéšském pomezí etnické násilí. Rohingové se ale zdráhají vrátit zpět do Barmy, i když tamní vláda pod mezinárodním tlakem souhlasila s jejich repatriací. Mají strach, že skončí v detenčních táborech jako jejich předchůdci, kteří byli repatriováni po předchozím exodu.

