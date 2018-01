Chci vám vyprávět několik týdnů starý, vlastně už loňský příběh.

V polovině prosince jsme se ženou strávili víkend v Manchesteru. Všechno šlo dobře a Angličané, zachmuření kvůli půl centimetru napadaného sněhu, nám byli k smíchu.

Smích nás přešel v neděli odpoledne na letišti, přeplněném lidmi zmateně pobíhajícími kolem informačních tabulí. Zářily červeně, což nikdy nevěští nic dobrého. Do letadla jsme konečně nastoupili po sedmi hodinách.

Bylo plno do posledního místa, takže trvalo věčnost, než se cestující usadili. A pak trvalo druhou věčnost, než nás kapitán přivítal na palubě − a omluvil se, že let byl kvůli sněhové kalamitě v Evropě zrušen a že zase musíme vystoupit.

Po další hodině nás pustili z letadla a nás čekala noc v narychlo objednaném nedalekém hotelu. Žena si ještě odskočila na toaletu a já se unaveně sesunul vedle našich kufrů na modrou letištní lavici. "Tomu nebudeš věřit! Takové štěstí!" řekla jásavě, když se vrátila.

To ve vás probudí optimismus. Objevilo se na informační tabuli, že bude vypraven mimořádný let do Prahy? Potkala moje žena našeho dávného spolužáka, který nechutně zbohatl a na ranveji teď parkuje jeho soukromé letadlo? Nebo se prostě stalo cokoliv, co by mohlo nějak zlepšit naši momentální mizerii?

"Ano?" zeptal jsem se hlasem plným naděje.

"Vidíš to pouzdro na můj iPhone?" ukázala na mobilní telefon položený vedle mě. "A tu lavici, na které je položený? Mají úplně stejný odstín! Světlounce modrý!"

"Ano?" hlesl jsem.

Zavrtěla hlavou. "Chápeš, jaká je to náhoda?"

Stála proti mně, úsměv na tváři, v očích autentický údiv snoubící se s nadšením. Strávili jsme mnoho hodin na letišti a nebylo jasné, jak se zítra dostaneme domů. Přesto byla moje žena šťastná, že pouzdro jejího mobilu má stejnou barvu jako lavice na letišti.

V takovou chvíli buď uděláte něco ošklivého, čeho později určitě budete litovat. Nebo si z výletu zapamatujete právě tohle. Ne nekonečné vysedávání v letištní hale, ne zklamání, když jste museli vystoupit z letadla. Ne všechny ty útrapy a vztek, že se pokazilo skoro vše, co se pokazit mohlo.

A až budete zážitky na tenhle víkend dolovat z paměti, vybaví se vám radostné, šťastně otevřené oči člověka, kterého máte rádi, a řeknete si: "Hele, on to vlastně nebyl vůbec špatný zájezd. Trochu se to protáhlo a byly nějaké problémy… ale ve finále fajn, ne?"

Tohle je ve zkratce recept na to, jak být v životě šťastný.

Nejhorší, nebo nejskvělejší rok?

Zase skončil jeden rok a začal nový. Mnozí z nás ještě uvažují, jaký byl ten předešlý. A jaký bude ten nový. Od přátel či známých k nám doléhají zmínky o "nejhorším roce vůbec" či naopak tom "nejskvělejším" a je jasné, že hlavní roli hrají osobní prožitky. Když někomu umře blízký člověk, nebo se mu naopak narodí vytoužené dítě, je jasné, že ho to opravňuje k vyhraněným soudům.

Ale i tak je hodnocení často obtížné. Rok může obsahovat jak hororové, tak nádherné okamžiky. Co převáží? Nebo je tvořen spoustou "docela dobrých" a "docela špatných". Dokážeme je poměřit a vyčíslit něco jako závěrečné skóre?

Ovšemže ne. A když ano, tíhneme k tomu být spíše optimisty. Když jsem se poslední týden v roce ptal lidí, jak hodnotí 25 událostí loňského roku, přidal jsem ještě jednu, bonusovou otázku. Kdyby měli dát roku 2016 hodnocení od jedničky do desítky, s tím, že jednička rovná se "nejhorší možný" a desítka naopak "nepředstavitelně skvělý", jaké by dali?

Hlasovalo více než 1500 lidí, většinou mých kontaktů ze sociálních sítí Facebook a Twitter. Tedy lidé z jedné bubliny, jak je teď módní − a zároveň docela trefné − říkat. Lidé nijak zvlášť spokojení se současností, žehrající na politiku "zasaženou" populismem a demagogií. Politici jako Trump, Putin, Zeman nebo Babiš většinou nepatří k jejich oblíbencům.

Přesto je výsledné skóre skvělé, přesně 7,6. Skoro osmička! Pro tu ostatně hlasovalo nejvíc lidí, více než pětina. Pouhých 10 lidí mělo rok "nejhorší možný", naopak "nepředstavitelně skvělý" sedmkrát víc. Skoro polovina všech hlasujících volila zmíněnou osmičku nebo sedmičku.

Moc se na to nedá spolehnout, sedm až osm je "magické číslo" v podobných dotaznících. "Ať se lidí ptáte na to, jak hodnotí svůj vzhled, inteligenci nebo třeba úspěch v životě, nejčastěji říkají právě sedm nebo osm," potvrzuje psycholog Radvan Bahbouh.

Avšak minimálně to ukazuje, že prožitý rok bereme jako svou visačku. Že vypovídá především o nás. Není nějakým nepřátelským zvířetem, které se do nás zakouslo, na silvestra se pustilo, a teď se do nás zahryzává další.

Navíc optimismus je nezpochybnitelný. Požádal jsem poslední den v roce lidi na Twitteru, ať napíšou, jaký pro ně byl loňský rok v porovnání s tím předešlým. Dvě třetiny − přesně 62 procent − si myslí, že byl lepší, 22 procent vnímalo oba roky stejně a jen 16 procent favorizuje rok 2015.

Hned na to navázala další otázka. Jak si myslíte, že rok 2017 obstojí s porovnání s tím novým? Výsledky byly skoro přesně symetricky obrácené. Necelé dvě třetiny − 61 procent − si myslí, že nový rok bude lepší, 23 procent očekává rok stejný a 16 procent horší. Hlasovala skoro tisícovka lidí.

Zajímavé. Stále slyšíme, jak lidé říkají, že každá změna je k horšímu a líp už bylo. Ale stejně jsme v hloubi duše přesvědčení, že to nejlepší nás teprve čeká.

Vzpomínkový optimismus

No jo, ono se řekne ohodnotit prožitý rok. Ale psychologové tvrdí, že právě v tomhle jsme strašně slabí. Nositel Nobelovy ceny za ekonomii Daniel Kahneman v jedné ze svých knih upozorňuje, že je rozdíl mezi tím, jak se cítíme v daném momentu, a tím, jak si ten samý moment pak pamatujeme.

Určitě to znáte, na stresující a problematické dovolené nakonec mnohdy vzpomínáme častěji nebo i raději než na ty průměrné a nekonfliktní. V češtině se tomu říká "vzpomínkový optimismus", a i proto se například lidem v mé či starší generaci mohou některé zážitky z úděsné normalizace zdát vlastně celkem fajn.

Kahneman ostatně už v roce 1993 s kolegy napsal studii, ve které dokazuje, že vnímání nějaké události zásadně ovlivní to, když dobře skončí. A ten "šťastný konec" nemusí být nic převratného, stačí jen o trochu lepší prožitek.

Účastníci tehdejšího experimentu se museli držet minutu ve velmi chladné vodě, o teplotě 14 stupňů Celsia. To nejdřív. Pokračování bylo podobné, jen o půl minuty delší. Po minutě ve vodě o teplotě 14 stupňů se v následujících 30 vteřinách teplota postupně zvýšila. Jen o jeden stupeň. Jenže i to stačilo!

Když účastníci dostali na výběr, kterou část podstoupí znovu, většina zvolila překvapivě tu druhou. A to přesto, že obsahovala identicky nepříjemný zážitek − minutu v chladné vodě − následovaný půlminutou ve vodě jen o trochu teplejší.

V psychologii se tomu říká "pravidlo peak/end" a znamená to, že nějakou událost či delší zkušenost hodnotíme podle dvou kritérií: dle nejsilnějšího prožitku a podle toho, jak událost skončí. To později potvrdily i další experimenty, které se dělaly u bolestivých lékařských vyšetření, například kolonoskopie. Celkový dojem vždy ovlivňovaly zmíněné dvě věci: moment, kdy to bolelo nejvíc, a pak závěrečná část zákroku. Když byla příjemná, byly i pocity z dlouhého a nepříjemného vyšetření docela dobré.

Možná proto byly "vynalezeny" moderní vánoční svátky. Přes všechny prosincové stresy a nerváky nás nakonec do nového roku dopraví v poklidu a pohodě, nanejvýš s lehkou kocovinkou. Kdo by se pak na skončený rok zlobil?

Který život si vyberete?

Naše mysl nás umí ošálit, o tom není pochyb. Ale co když dostaneme na výběr? Americký psycholog Jonathan Haidt v jednom článku popisuje myšlenkový experiment, který občas dělá se svými studenty. Nabídne jim dva scénáře, dva lidské životy. Oba trvají 80 let. Ten první sestává z 60 let průměrného života, s odpovídajícími dávkami radosti i trápení. Po nich pak následuje 20 let stáří, kdy se člověk těší ze získané moudrosti a lásky svých blízkých.

Druhý scénář nabízí 60 let života plného radosti a potěšení, byť často povrchních. V 60 ovšem přijde nemoc, která kvalitu života v dalších 20 letech výrazně zhorší. A přijde i lítost, že dotyčný člověk svůj aktivní život nestrávil smysluplněji a zajímavěji.

Haidt se studentů ptá: Kdybyste si mohli vybrat, který ze dvou životů chcete prožít, jaký zvolíte? Většina lidí prý vybere spíš tu první možnost. Což potvrdilo i hlasování na Twitteru, kde jsem − ve zjednodušené podobě − toto dilema také nabídl. 72 procent dává přednost průměrnému životu zakončenému důstojným a příjemným stářím.

Dává to smysl, kdo by po jakkoliv bezstarostném životě chtěl zažít bolest a utrpení? A dává to smysl i z jakéhosi vyššího principu mravního, jakkoliv na morálku se v tomto případě nikdo neptá. V prvním případě je hezké stáří tvrdě "odpracované" úmornou každodenností průměrného života.

Ale co když to tak není? Co když radosti a požitky života dokážou vyvážit nesnáze na jeho konci? Problém je v tom, že my vlastně nevíme, co nás činí šťastnými. A už vůbec to nedokážeme kvantifikovat.

Média před pár lety hojně citovala jakýsi matematicky exaktní vzorec, kterým jde štěstí "vypočítat". Proč ne, takový vzorec lze jistě napsat. A pokud si pamatuji, byl docela chytře a logicky postavený. Ale každý takový vzorec bude stejně pracovat s neexaktními, z prstu vycucanými hodnotami.

Kdo by si třeba pomyslel, že dětinské nadšení mé ženy vyváží dvoudenní útrapy se zrušeným letem? A kdo ví, za čas na ten mizerný zážitek budeme vzpomínat jako na výlet roku, ne-li dekády.

Ať je i celý váš nový rok plný nečekaných momentů, které vám přinesou štěstí.

