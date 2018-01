Kdybych měl IQ tak vysoké, jako měřím, a ne tolik, kolik vážím, už bych psal někam jinam, ale aspoň mám oči víc otevřené a nemusím je mhouřit z toho nesnesitelného vědění. Nicméně díky své kvantitativní zvídavosti občas na něco přijdu. Například nedávno, když byla jmenovaná česká vláda, jsem zjistil, že lidé, kteří nás reprezentují, jsou stále ošklivější. Až si dokonce u některého ksi…, pardon obličeje, vyloženě řeknu: Brrrr! Vypovídají o tom záběry v televizi i fotografie v novinách. A týká se to mužů i žen, těch mi je obzvlášť líto, a vlastně též minulé vlády, a mohli bychom proti proudu času pokračovat, a také našeho Zámku včetně bizarních pomocníků, kteří tam, jak od pana Kafky víme, slouží.

Podívám se na staré černobílé fotografie z roku 1920 a nemohu uvěřit tomu rozdílu. Ve všem − ve výrazu, charismatu, kultivovanosti, oblečení…, celkové estetice člověka. A vůbec nejde o tu krásu od Boha. Místo jiskry v očích, jež může probodnout či zažehnout srdce, vidím tupost v nebezpečné kombinaci s drzostí a namyšleností, vyžranost a stařeckost tělesnou i mentální, snaživou upachtěnost, zanedbanost, hrubost, úpadek. Pak v noci omylem šlápnu na TV ovladač a vyděsí mě záběry z Poslanecké sněmovny. Připadám si jak italský účetní Fantozzi, když spatří svoji dceru. Poslanci jsou takové naše děti, chtěné i nechtěné. Náš obraz?

Jistěže. Když vyjdu druhý den na rušnou přeplněnou ulici, jsou tam také. Někteří coby hrdé, chodící a mnohdy bohužel i aromatické relikvie socialismu, jiní jako strašidelné oběti voucherů ze slevových portálů na plastickochirurgické zákroky za podpory shoppingu v takzvaných módních řetězcích a laciných "buticích". Nevkus je to ovšem obojí. A často se tyto skupiny kříží. Říkám si: Východní blok žije!

Přitom nás obklopuje mnoho jedinečných artefaktů, ale i zvířat a rostlin. Na té prvorepublikové fotografii vidím stejně krásného vlčáka jako teď dole před domem, i ten kaštan má stejně vesele košaté větve. Naše daň za (r)evoluci? Darwinovu, technickou, bolševickou… Mám rudo před očima, a tak se instinktivně skočím nahodit do galerie. Obdivuji tu nádheru z dob helénských i renesančních. Že by snad právě tam na přímce od pravěké jeskyně kulminovala krása? A objeví se třeba někdy zas? Jako tisíciletá a ještě starší voda, byť remake biblické potopy i přes rychle tající ledovce zatím nehrozí. Chceme však jít opravdu stále jen a jen dál? Nechceme se čas od času vrátit k tomu, co už lepší být nemohlo?

Stojím na střepech před místem, kde jsem míval zrcadlo. Nechtěl jsem vidět ten… obličej.