Je skvělý a je kradený. "V jaké naprosto zbytečné činnosti jste nejlepší na světě?" je dotaz, který vám nikdo nepoloží, a přitom má na úsvitě nového roku zásadní význam. Tuším, že za něj budu muset svému kolegovi vymyslet náhradu (a tuším, že bude trochu zklamaný), ale čert to pal − v našich zeměpisných šířkách prý žijeme jen jednou. Je navíc důležité, aby zazněl ve chvíli, kdy máme tendenci přicházet s novými, odvážnými životními cíli, anebo se alespoň uklidňovat představou, že k happy endu během následujících 12 měsíců došněrujeme tak nějak mimoděk.

Poprvé jsem tu otázku slyšela na premiérovém dílu ze série společenských večerů s názvem EgoTalk v pražském Troníčku. Během nich se budou osobnosti našeho magazínu setkávat s osobnostmi, které mají co říci i nad rámec rozhovorů, jež s nimi vedeme. Náš tehdejší host, profesor Josef Veselka, kardiolog, maratonec a nově též prozaik, onoho večera další oblast svého (v tomto případě zbytečného) mistrovství utajil. Podle toho, jak se uculoval, nejspíš věděl, proč to dělá. Já se však k výzvě postavím čelem; zdá se mi to zdravé, což by mohl potvrdit nějaký jiný lékař, pokud by se tedy tajemně neuculoval.

Je-li člověk v něčem bourák, má hledět, aby se to o něm vědělo, protože veřejnost bývá v projevech uznání chronicky pozadu (potvrdí čtyři z pěti mrtvých géniů). Navíc: je-li v něčem nepřekonatelný, v ostatních, méně důležitých životních oblastech už může být tak trochu mamlas. Třeba v zaměstnání, ve vztazích, ve sportu… Není to skvělé? Čili: kde dřímá váš génius?

Já si například posledních 15 let všímám, že světově vynikám v odpovídání na otázky, které mi nikdy nikdo nepoložil. V duchu procházím kdejakou časopiseckou anketu a bonmoty mě napadají, když se rokuje o gravitačních vlnách, výjimkou nejsou ani operace brzlíku. Zdánlivou slabinou mého mistrovství je skutečnost, že mé odpovědi nikoho nezajímají, jenže to je jeho skrytá síla: kdyby někoho zajímaly, bylo by možné hodnotit, jestli nejsem nudná, případně úplně mimo. A to nechceme.

Mým druhým globálním primátem je kariéra němé jazzové zpěvačky. Myslím, že v tichém otevírání úst na standard Nature Boy v podání Kurta Ellinga dějiny ještě nikoho lepšího neviděly. Na svůj první koncert, který neproběhne, jsem si koupila šaty už v roce 2008. V pražském klubu U Staré paní, kde nevystoupím, nebudu ležérně postávat u křídla a popíjet těžké italské víno ze sklenky o velikosti akvária. Je to skvělý plán, který mi nemůže nikdo pokazit, dokonce ani já ne. Takže znova: v jaké zbytečnosti jste nejlepší na světě, a i díky ní si letos budete s větší lehkostí dělat, co chcete?