Nemám rád předsevzetí. Zhubnu! Přestanu kouřit?! Tak to ale nefunguje. Fungují výročí. Ale ta osobní − (ne)významná. Třeba: V roce 2018 už podesáté navštívím MFF v Karlových Varech a strávím tam 10 dní (první foto). Desítku (měsíců) si připomenu o víkendu poprvé od chvíle, kdy jsem s kamarádem pokácel první strom (druhé foto). Stodesítku (tedy 110 let) pak oslaví lázně v mém rodném Jablonci nad Nisou, přičemž poslední dekádu chátrají a záchrana je v nedohlednu (třetí foto). A co vy? Míváte (a vnímáte) svá (ne)významná výročí?

Foto: Tomáš Tesař